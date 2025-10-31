Skyscanner révèle les sept tendances qui façonneront les voyages en 2026

En 2026, les tendances en matière de voyage seront les suivantes : Génération Glow-Trotter, Supermarket safari, Ascension & évasion, Book-tripping, Voyage & Match, Voyage en famille, Hôtel-Destination

LONDRES, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Skyscanner, une application de voyage de premier plan, lance son rapport Travel Trends 2026 qui présente les sept tendances clés qui définiront le comportement des voyageurs au cours de l'année à venir et souligne les grandes tendances qui façonneront l'avenir des voyage.

En 2026, les voyageurs organisent des voyages qui leurs ressemblent et qui correspondent davantage à leurs aspirations. Le coût de la vie étant toujours au centre des préoccupations, les voyages de 2026 seront organisés dans un but précis. Ils s'articulent autour de passions, de priorités et d'un sentiment personnel de « ne pas le regretter ».

Bryan Batista, PDG de Skyscanner, a déclaré : « Le rapport 2026 Travel Trends de Skyscanner montre le caractère personnel sans précédent des voyages. Qu'il s'agisse d'organiser des excursions alentours d'un « hôtel de destination » incontournable, de se plonger à corps perdu dans la lecture d'un livre qui vient de sortir, de prévoir une cure de beauté dans l'itinéraire ou d'emmener toute la famille, les voyages deviendront de plus en plus élaborés, ancrés et uniques ».

Le rapport combine les données propres à Skyscanner avec des études de consommation mondiales et des informations provenant de marques renommées telles que Reddit, Malin and Goetz, All Trails et Penguin Books, afin d'identifier les sept tendances qui façonneront les voyages en 2026.

Les sept tendances qui façonneront les voyages en 2026 :

Génération Glow-Trotter

Les rituels de beauté vont influencer la façon dont nous voyageons, et pas seulement la destination.

33 % des voyageurs internationaux veulent découvrir la culture locale en matière de beauté, et 20 % se disent influencés par TikTok et les réseaux sociaux[1].

En 2026, les habitudes en matière de soins et de beauté dépasseront les fils d'actualité et s'inscriront dans les comportements réels des voyageurs.Qu'il s'agisse de soins en vol ou de visites chez des détaillants locaux de produits de beauté emblématiques pour acheter des produits cultes, la beauté fait partie intégrante de l'itinéraire. Alors que Séoul est plus que jamais le symbole mondial du culte de la beauté, cette tendance ne concerne pas tant les destinations que la manière dont la beauté façonne la manière de voyager.

Supermarket safari

Le tourisme culinaire fait désormais la part belle aux safaris dans les supermarchés, au détriment des réservations dans les restaurants.

35 % des voyageurs du monde entier prévoient de découvrir ou de faire des achats dans des épiceries locales lors de leurs prochaines vacances.

Pour « manger comme un local », il faut désormais se rendre au rayon casse-croûte.Des distributeurs automatiques de Tokyo aux pains cuits par géothermie en Islande, en passant par les 7-Eleven Slurpees, le tourisme gastronomique est en pleine mutation.Le voyage gastronomique est désormais une immersion culturelle et une bénédiction pour le portefeuille, offrant un aperçu unique de la vie locale abordable et authentique.

Ascension & évasion

De la neige à la tranquillité, les voyageurs sont à la recherche d'escapades alpines tout au long de l'année.

Plus des trois quarts (76 %) des voyageurs dans le monde envisagent ou prévoient une escapade en montagne pour l'été ou l'automne 2026[2].

En 2026, les voyageurs prendront de la hauteur, au sens propre du terme. Les voyageurs se dirigent vers les sommets non seulement pour les pistes de ski, mais aussi pour la sérénité. Des Dolomites à l'Annapurna en passant par les Rocheuses canadiennes, les escapades alpines du monde entier attirent les gens tout au long de l'année pour une tranquillité hors saison. Skyscanner a constaté une augmentation de 103 % des réservations d'hôtel au niveau mondial par rapport à l'année précédente en utilisant le filtre « Chambre avec vue sur la montagne ».[3]

Book-tripping

Écrire de nouveaux chapitres sur la façon de s'échapper, de se reconnecter et de se ressourcer.

Plus de la moitié (57 %) des voyageurs ont réservé ou envisagent un voyage littéraire[4].

Qu'il s'agisse de partir sur les traces de héros de fiction, de planifier des vacances tranquilles faites de lectures ou de partir à la recherche des plus belles librairies et bibliothèques du monde, les gens choisissent le voyage et la littérature pour s'évader, se reconnecter et se ressourcer. Cette tendance se traduit par la manière dont les gens recherchent des hôtels , l'utilisation du filtre « bibliothèque » de Skyscanner ayant augmenté de 70 % au niveau mondial par rapport à l'année précédente.[5]

Voyage & Match

Des rencontres, des amis et des peut-être sur la route.

Un pourcentage impressionnant de 55 % des voyageurs sont partis ou ont envisagé de partir à l'étranger dans le but de faire des rencontres (amicales ou amoureuses, par exemple).[6].

Alors que les habitudes de rencontre évoluent et que les « rencontre sans lendemain » deviennent monnaie courante, de plus en plus de voyageurs recherchent la véritable étincelle, qu'il s'agisse de rencontres dans des contrées lointaines, de rencontres à l'étranger ou de la recherche d'un compagnon de voyage. Nous avons constaté que les réservations d'hôtel avec le filtre « solo » ont fait un bond de 83 % au niveau mondial en glissement annuel.[7]

Voyage en famille

Les voyages multigénérationnels porteurs de souvenirs familiaux sont de plus en plus nombreux.

31 % des voyageurs dans le monde prévoient de voyager en famille, y compris des voyages multigénérationnels[8].

Les voyages multigénérationnels se multiplient, non seulement pour partager les coûts, mais aussi pour se retrouver et créer des souvenirs impérissables entre parents, enfants et grands-parents.

Le budget étant un facteur et de nombreux jeunes de 20 ans vivant à la maison, les familles (en particulier les jeunes générations) font preuve de créativité quant à la manière dont elles voyagent et quant au choix de la destination.

Hôtel-Destination

Les hôtels sont le principal élément qui détermine le choix de notre destination et la raison pour laquelle nous voyageons.

29 % des voyageurs logent dans un établissement faisant partie intégrante de l'expérience de voyage ou de la destination elle-même[9].

Plus que jamais, les voyageurs choisissent leur destination en fonction de leur lieu de séjour. Les hôtels ne sont plus seulement un point de chute, ils justifient le choix de la destination elle-même. De l'architecture incroyable à l'ambiance générale, en passant par le design, les voyageurs privilégient les séjours uniques. Et comme les jeunes voyageurs (et leurs fils d'actualité) alimentent l'obsession de la tromperie, les hébergements insolites redéfinissent le « voyage autour du monde » sans aller bien loin.

L'avenir des voyage

L'avenir des voyage est organisé, réfléchi et plus intelligent que jamais. 84 % des voyageurs déclarant qu'ils iront à l'étranger autant (voire plus souvent) en 2026 qu'en 2025[10], ils étireront leur budget au profit d'expériences plus riches et plus gratifiantes.

L'IA devrait passer du statut d'assistant à celui d'agent, où plusieurs systèmes collaborent pour répondre aux besoins complexes des voyageurs, qu'il s'agisse d'inspirer un voyage ou d'apporter une assistance immédiate. Il ne s'agit pas seulement d'une évolution, mais d'un tout nouveau système d'exploitation dédié aux voyages.

Les réseaux sociaux et de recherche sont désormais les outils de référence pour l'inspiration, la recherche et la planification. Alors que la recherche devient de plus en plus intelligente, les plateformes sociales remodèlent la phase d'inspiration en faisant apparaître les lieux en vogue, les expériences spécifiques et les recommandations d'une manière qui semble personnelle et amusante.

Pour en savoir plus sur les tendances en matière de voyages 2026, veuillez cliquer ici : https://www.skyscanner.fr/tendances-voyages

À propos de Skyscanner

Skyscanner est un leader mondial du voyage qui aide à planifier et réserver facilement et en toute confiance. Chaque mois, Skyscanner met en relation des millions de voyageurs, dans 52 pays et en 37 langues, avec plus de 1 200 partenaires de voyage de confiance, afin qu'ils puissent trouver des options de vol, d'hôtel ou de voiture de location.

Fondée en 2003, Skyscanner possède des bureaux dans le monde entier, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, où des innovations axées sur le voyageur sont développées et alimentées par des données et des connaissances. En utilisant les dernières technologies, Skyscanner simplifie les voyages et propose des solutions honnêtes et transparentes, en recherchant environ 100 milliards de prix chaque jour, afin que les voyageurs puissent être sûrs de disposer des meilleures options possibles, le tout en un seul endroit.

