Smartee e Straumann anunciam parcerias estratégicas para acelerar a inovação em ortodontia

XANGAI, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Smartee Denti-Technology e Straumann Group anunciam uma parceria estratégica. Essa parceria abrange o desenvolvimento conjunto da próxima geração de plataforma ortodôntica, a coinovação em tecnologias de alinhadores transparentes e um investimento acionário de um dígito percentual da Straumann na Smartee.

Junfeng Yao, fundador, presidente e CEO da Smartee, declarou: "A colaboração estratégica entre a Smartee e o Straumann Group representa não apenas uma forte aliança comercial baseada em forças complementares, mas também uma iniciativa voltada para o futuro, com o objetivo de moldar o futuro do setor odontológico."

Florian Kirsch, vice-presidente executivo e chefe global de IDT do Straumann Group, disse: "Temos orgulho de unir forças com um parceiro global sólido como a Smartee. Juntos, vamos acelerar a inovação em ortodontia e construir uma plataforma que torne os tratamentos de alta qualidade e previsibilidade mais acessíveis para médicos e pacientes em todo o mundo."

Como líder no mercado de alinhadores transparentes da China, a Smartee traz mais de 20 anos de experiência e desenvolveu de forma independente uma série de tecnologias ortodônticas inovadoras, além de possuir recursos consolidados em manufatura inteligente.

O Straumann Group, líder global em cuidados bucais, contribui com o forte reconhecimento internacional de sua marca e uma ampla rede mundial de vendas e marketing, que oferecerá um suporte sólido para tornar a tecnologia da Smartee acessível nos mercados internacionais.

Juntas, essa parceria integrará as principais fortalezas de ambas as empresas para promover o crescimento no mercado global de saúde bucal com mais eficiência e agilidade, atendendo à crescente demanda por tratamentos ortodônticos de alta qualidade.

Sobre a Smartee Dental Technology

Fundada em 2004 e com sede em Xangai, a Smartee é uma líder global em tecnologia de alinhadores transparentes e soluções ortodônticas digitais. Com forte presença internacional, a Smartee opera quatro centros de pesquisa e desenvolvimento e quatro unidades de fabricação localizadas na China e na Espanha. A empresa atende mais de 99.000 profissionais de ortodontia em mais de 57 países, oferecendo uma ampla variedade de produtos de alinhadores desenvolvidos para tratar diversos tipos de má oclusão em pacientes de todas as idades — crianças, adolescentes e adultos.

O compromisso da Smartee com a inovação e a qualidade a posicionou como uma força pioneira no setor ortodôntico, oferecendo soluções de ponta que combinam o que há de mais moderno em ortodontia digital, diagnósticos com IA e planos de tratamento personalizados.

Sobre o Straumann Group

O Straumann Group (SIX: STMN) é um líder global em soluções para reposição dentária e ortodontia, que devolvem sorrisos e confiança. O grupo reúne marcas globais e internacionais que representam excelência, inovação e qualidade em odontologia restauradora, corretiva e digital, incluindo Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann e outras empresas e parceiras de propriedade total ou parcial. Em colaboração com clínicas, institutos e universidades de referência, o Grupo pesquisa, desenvolve, fabrica e fornece implantes dentários, instrumentos, próteses CADCAM, alinhadores ortodônticos, biomateriais e soluções digitais para correção, substituição e restauração dentária, além de atuar na prevenção da perda de dentes.

Com sede em Basel, Suíça, o Grupo atualmente emprega cerca de 12.000 pessoas em todo o mundo. Seus produtos, soluções e serviços estão disponíveis em mais de 100 países por meio de uma ampla rede de subsidiárias de distribuição e parceiros.

