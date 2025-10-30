Smartee i Straumann ogłaszają strategiczne partnerstwo w celu przyspieszenia innowacji w ortodoncji

SZANGHAJ, 30 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology i Straumann Group ogłaszają strategiczne partnerstwo. Partnerstwo to obejmuje wspólny rozwój platformy ortodontycznej nowej generacji, wspólne innowacje w zakresie technologii przezroczystych nakładek ortodontycznych oraz jednocyfrowy procentowy udział Straumann w kapitale Smartee.

Smartee and Straumann Announce Strategic Partnerships

Junfeng Yao, założyciel, prezes i dyrektor generalny Smartee, stwierdził: „Strategiczna współpraca między Smartee a Straumann Group stanowi nie tylko silny sojusz handlowy oparty na uzupełniających się mocnych stronach, ale także przyszłościową inicjatywę mającą na celu kształtowanie przyszłości branży stomatologicznej".

Florian Kirsch, wiceprezes wykonawczy i globalny dyrektor IDT Straumann Group, powiedział: „Jesteśmy dumni, że możemy połączyć siły z tak silnym globalnym partnerem, jakim jest Smartee. Razem przyspieszymy innowacje w ortodoncji i zbudujemy platformę, która sprawi, że wysokiej jakości, przewidywalne leczenie będzie bardziej dostępne dla lekarzy i pacjentów na całym świecie".

Jako lider chińskiego rynku przezroczystych nakładek ortodontycznych, Smartee posiada ponad 20-letnie doświadczenie i samodzielnie opracowało szereg innowacyjnych technologii ortodontycznych, a także dojrzałe możliwości w zakresie inteligentnej produkcji.

Grupa Straumann, światowy lider w dziedzinie higieny jamy ustnej, wnosi do współpracy swoją silną międzynarodową rozpoznawalność marki oraz rozległą sieć sprzedaży i marketingu na całym świecie, co zapewni silne wsparcie w udostępnianiu technologii Smartee na rynkach międzynarodowych.

Dzięki tej współpracy obie firmy wspólnie wykorzystają swoje mocne strony, aby skuteczniej i szybciej stymulować wzrost na globalnym rynku zdrowia jamy ustnej, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości leczenie ortodontyczne.

Smartee Dental Technology

Założona w 2004 roku firma Smartee z siedzibą w Szanghaju jest światowym liderem w dziedzinie technologii przezroczystych nakładek ortodontycznych i cyfrowych rozwiązań ortodontycznych. Dzięki silnej pozycji międzynarodowej Smartee prowadzi cztery centra badawczo-rozwojowe i cztery zakłady produkcyjne zlokalizowane w Chinach i Hiszpanii. Firma obsługuje ponad 99 000 ortodontów w ponad 57 krajach, dostarczając szeroką gamę produktów do korekcji wad zgryzu, przeznaczonych dla pacjentów w każdym wieku - dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zaangażowanie firmy Smartee w innowacje i jakość sprawiło, że stała się ona pionierem w branży ortodontycznej, oferując najnowocześniejsze rozwiązania łączące najnowsze osiągnięcia ortodoncji cyfrowej, diagnostykę opartą na sztucznej inteligencji oraz spersonalizowane plany leczenia.

Straumann Group

Straumann Group (SIX: STMN) to światowy lider w dziedzinie rozwiązań ortodontycznych i protetycznych, które przywracają uśmiech i pewność siebie. Grupa zrzesza globalne i międzynarodowe marki, które są synonimem doskonałości, innowacyjności i jakości w stomatologii protetycznej, korekcyjnej i cyfrowej, w tym Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann oraz inne spółki, będące w całości lub częściowo własnością Grupy, a także jej partnerzy. We współpracy z wiodącymi klinikami, instytutami i uniwersytetami Grupa prowadzi badania, opracowuje, produkuje i dostarcza implanty stomatologiczne, instrumentarium, protezy CADCAM, nakładki ortodontyczne, biomateriały i rozwiązania cyfrowe do stosowania w korekcji, protezowaniu i odbudowie zębów lub zapobieganiu utracie zębów.

Grupa, z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii, zatrudnia obecnie blisko 12 000 osób na całym świecie. Jej produkty, rozwiązania i usługi są dostępne w ponad 100 krajach poprzez szeroką sieć spółek dystrybucyjnych i partnerów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2807986/Smartee_Straumann_Announce_Strategic_Partnerships.jpg