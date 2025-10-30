Smartee a Straumann oznamují strategické partnerství s cílem urychlit inovace v ortodoncii
ŠANGHAJ, 30. října 2025 /PRNewswire/ -- Společnosti Smartee Denti-Technology a Straumann Group oznamují strategické partnerství. Toto partnerství zahrnuje společný vývoj ortodontické platformy nové generace, společné inovace v oblasti technologií průhledných rovnátek a jednociferné procento kapitálové investice společnosti Straumann do společnosti Smartee.
Junfeng Yao, zakladatel, prezident a generální ředitel společnosti Smartee, uvedl: „Strategická spolupráce mezi společnostmi Smartee a Straumann Group představuje nejen silné obchodní spojenectví založené na vzájemně se doplňujících silných stránkách, ale také progresivní iniciativu zaměřenou na utváření budoucnosti dentálního oboru."
Florian Kirsch, výkonný viceprezident a globální ředitel IDT skupiny Straumann, řekl: „Jsme hrdí na to, že můžeme spojit síly se silným globálním partnerem, jakým je společnost Smartee. Společně urychlíme inovace v ortodoncii a vybudujeme platformu, která zpřístupní vysoce kvalitní a předvídatelnou léčbu lékařům a pacientům po celém světě."
Jako vedoucí podnik na čínském trhu s průhlednými rovnátky má společnost Smartee více než dvacet let zkušeností a nezávisle vyvinula řadu inovativních ortodontických technologií, stejně jako vyspělé schopnosti v oblasti inteligentní výroby.
Skupina Straumann, globální vedoucí firma v oblasti péče o ústní dutinu, přispívá svou silnou mezinárodní značkou a rozsáhlou celosvětovou prodejní a marketingovou sítí, která poskytne silnou podporu pro zpřístupnění technologie Smartee na mezinárodních trzích.
Toto partnerství spojí klíčové silné stránky obou společností, aby podpořilo růst globálního trhu v oblasti ústní hygieny s větší efektivitou a rychlostí a reagovalo tak na rostoucí poptávku po vysoce kvalitním ortodontickém ošetření.
O společnosti Smartee Dental Technology
Smartee byla založena v roce 2004 a má sídlo v Šanghaji. Je vedoucím světovým podnikem v oblasti technologie průhledných rovnátek a digitálních ortodontických řešení. Společnost Smartee má silné mezinárodní zastoupení a provozuje čtyři výzkumná a vývojová centra a čtyři výrobní závody v Číně a Španělsku. Společnost poskytuje služby více než 99.000 ortodontistům ve více než 57 zemích a nabízí širokou škálu rovnátek určených k řešení různých problémů s malokluzí (vadným skusem) u pacientů všech věkových skupin – dětí, dospívajících i dospělých.
Díky svému zaměření na inovace a kvalitu se společnost Smartee stala průkopníkem v ortodontickém oboru a nabízí nejmodernější řešení, která kombinují nejnovější technologie v oblasti digitální ortodoncie, diagnostiku založenou na umělé inteligenci a personalizované léčebné plány.
O skupině Straumann
Skupina Straumann (SIX: STMN) je vedoucím světovým podnikem v oblasti zubních náhrad a ortodontických řešení, která navracejí úsměv a sebevědomí. Sdružuje globální a mezinárodní značky, které jsou synonymem excelence, inovace a kvality v oblasti náhradní, korekční a digitální stomatologie, včetně Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann a dalších společností a partnerů, které jsou zcela nebo částečně ve vlastnictví této skupiny. Ve spolupráci s předními klinikami, instituty a univerzitami skupina provádí výzkum, vývoj, výrobu a dodávky zubních implantátů, nástrojů, CADCAM protetiky (to znamená moderní zhotovování zubních náhrad pomocí počítačově podporovaného navrhování, CAD, a počítačem řízené výroby, CAM), ortodontických rovnátek, biomateriálů a digitálních řešení pro použití při korekci, náhradě a obnově zubů nebo pro prevenci ztráty zubů.
Skupina se sídlem v Basileji ve Švýcarsku v současné době zaměstnává téměř 12.000 lidí po celém světě. Její produkty, řešení a služby jsou k dispozici ve více než 100 zemích prostřednictvím široké sítě distribučních dceřiných společností a partnerů.
