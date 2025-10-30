Smartee dan Straumann Resmi Berkolaborasi Strategis guna Mempercepat Inovasi Ortodonti

Junfeng Yao, Founder, President, & CEO, Smartee, berkata: "Kolaborasi strategis antara Smartee dan Straumann Group bukan hanya mencerminkan aliansi bisnis yang bersifat saling melengkapi, namun juga sebuah langkah visioner untuk membangun masa depan industri perawatan gigi."

Florian Kirsch, Executive Vice President, Global Head, IDT, Straumann Group, berkata: "Kami bangga bekerja sama dengan mitra global seperti Smartee. Lewat kolaborasi ini, kami mempercepat inovasi ortodonti dan membangun platform untuk menghasilkan perawatan gigi yang bermutu tinggi dan terukur sehingga semakin mudah diakses oleh dokter dan pasien di seluruh dunia."

Sebagai pemimpin pasar clear aligner di Tiongkok, Smartee telah berpengalaman lebih dari 20 tahun dan mengembangkan berbagai teknologi ortodonti inovatif secara mandiri, serta menguasai kemampuan manufaktur cerdas.

Sementara, Straumann Group, pemimpin industri perawatan gigi di pasar global, memiliki kekuatan merek dan jaringan penjualan internasional, serta pemasaran yang luas di seluruh dunia. Hal tersebut akan mempercepat penyebaran teknologi Smartee ke pasar global.

Melalui kemitraan ini, kedua perusahaan akan menyatukan kekuatan masing-masing guna mendorong pertumbuhan di pasar perawatan gigi global secara lebih efisien sekaligus memenuhi lonjakan permintaan layanan ortodonti berkualitas tinggi.

Tentang Smartee Dental Technology

Berdiri pada 2004, Smartee adalah perusahaan terkemuka yang menyediakan clear aligner dan solusi ortodonti digital di Tiongkok. Berkantor pusat di Shanghai, Smartee memiliki empat pusat penelitian & pengembangan, serta empat pabrik di Tiongkok dan Spanyol. Melayani lebih dari 99.000 dokter di lebih dari 57 negara, Smartee menyediakan produk-produk aligner untuk beragam kasus maloklusi gigi yang dialami pasien dari segala usia — anak-anak, remaja, dan dewasa.

Berkomitmen pada inovasi dan kualitas, Smartee telah menjadi pelopor industri ortodonti yang menawarkan solusi mutakhir yang memadukan inovasi terkini dalam ortodonti digital, alat diagnostik berbasiskan AI, serta program perawatan sesuai kebutuhan pasien.

Tentang Straumann Group

Straumann Group (SIX: STMN) adalah pemimpin industri global yang menyediakan solusi penggantian gigi dan ortodonti yang mengembalikan senyum dan rasa percaya diri. Straumann Group menaungi berbagai merek internasional ternama yang menawarkan keunggulan, inovasi, dan kualitas dalam prosedur penggantian gigi, metode korektif, dan solusi digital — termasuk Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, dan Straumann, serta sejumlah perusahaan dan mitra yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dipegang Straumann Group. Berkolaborasi dengan berbagai klinik, institusi, dan universitas terkemuka, Straumann Group meneliti, mengembangkan, memproduksi, serta menyediakan implan gigi, instrumen perawatan gigi, prostetik CADCAM, clear aligner, biomaterial, dan solusi digital untuk perbaikan gigi, penggantian gigi, dan pencegahan kerusakan gigi.

Berkantor pusat di Basel, Swiss, Straumann Group memiliki hampir 12.000 karyawan di seluruh dunia. Produk dan layanan Straumann Group tersedia di lebih dari 100 negara melalui jaringan distribusi global.

SOURCE Smartee Denti-Technology