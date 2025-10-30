Smartee a Straumann oznamujú strategické partnerstvá na urýchlenie inovácií v ortodoncii
ŠANGHAJ, 30. október 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosti Smartee Denti-Technology a Straumann Group oznamujú strategické partnerstvo. Toto partnerstvo zahŕňa spoločný vývoj ortodontickej platformy novej generácie, spoločnú inováciu v oblasti technológií neviditeľných strojčekov na zuby a jednociferné percento kapitálovej investície spoločnosti Straumann do spoločnosti Smartee.
Junfeng Yao, zakladateľ, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Smartee, uviedol: „Strategická spolupráca medzi spoločnosťami Smartee a Straumann Group predstavuje nielen silné obchodné združenie postavené na vzájomne sa doplňujúcich silných stránkach, ale aj progresívnu iniciatívu zameranú na formovanie budúcnosti dentálneho priemyslu."
Florian Kirsch, výkonný viceprezident a globálny riaditeľ IDT skupiny Straumann Group, uviedol: „Sme hrdí na to, že môžeme spojiť sily so silným globálnym partnerom, akým je Smartee. Spoločne dokážeme urýchliť inovácie v ortodoncii a vybudovať platformu, ktorá sprístupní vysokokvalitnú a predvídateľnú liečbu lekárom aj pacientom po celom svete."
Spoločnosť Smartee, ako líder na čínskom trhu s neviditeľnými strojčekmi na zuby, prináša viac ako 20 rokov skúseností. Samostatne vyvinula sériu inovatívnych ortodontických technológií, ako aj pokročilé možnosti v oblasti inteligentnej výroby.
Straumann Group, globálny líder v oblasti ústnej hygieny, prispieva silným medzinárodným menom značky a rozsiahlou celosvetovou predajnou a marketingovou sieťou, vďaka ktorej môžu byť technológie Smartee prístupné na medzinárodných trhoch.
Toto partnerstvo spoločne prepojí hlavné silné stránky oboch spoločností s cieľom podporiť rast na globálnom trhu ústneho zdravia s väčšou efektívnosťou a rýchlosťou a riešiť rastúci dopyt po vysokokvalitnej ortodontickej liečbe.
O spoločnosti Smartee Dental Technology
Spoločnosť Smartee bola založená v roku 2004 so sídlom v Šanghaji. Je svetovým lídrom v oblasti technológie neviditeľných strojčekov na zuby a digitálnych ortodontických riešení. Smartee má silnú medzinárodnú pôsobnosť a prevádzkuje štyri výskumné a vývojové centrá a štyri výrobné závody v Číne a Španielsku. Spoločnosť poskytuje služby viac ako 99 000 ortodontickým odborníkom vo viac ako 57 krajinách a poskytuje širokú škálu produktov na vyrovnávanie zubov určených na riešenie rôznych problémov s nesprávnym postavením zubov pre pacientov všetkých vekových kategórií – deti, dospievajúcich aj dospelých.
Vďaka záväzku spoločnosti Smartee k inováciám a kvalite sa stala priekopníckou silou v ortodontickom priemysle a ponúka najmodernejšie riešenia, ktoré kombinujú posledné poznatky z digitálnej ortodoncie, diagnostiku s podporou AI a personalizované liečebné plány.
O skupine Straumann Group
Straumann Group (SIX: STMN) je svetovým lídrom v oblasti zubných náhrad a ortodontických riešení, ktoré obnovujú úsmev a sebavedomie. Združuje globálne a medzinárodné značky, ktoré sú symbolom excelentnosti, inovácií a kvality v oblasti náhradnej, korekčnej a digitálnej stomatológie, vrátane Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann a ďalších spoločností a partnerov v úplnom alebo čiastočnom vlastníctve. V spolupráci s poprednými klinikami, ústavmi a univerzitami skupina skúma, vyvíja, vyrába a dodáva zubné implantáty, nástroje, protetiky CADCAM, ortodontické strojčeky, biomateriály a digitálne riešenia na použitie pri korekcii, náhrade a reštaurovaní zubov alebo na prevenciu straty zubov.
Skupina so sídlom v Bazileji vo Švajčiarsku aktuálne zamestnáva takmer 12 000 ľudí po celom svete. Jej produkty, riešenia a služby sú dostupné vo viac ako 100 krajinách prostredníctvom širokej siete distribučných dcérskych spoločností a partnerov.
