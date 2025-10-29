스마티, 스트라우만과 전략적 제휴...치과 교정 혁신을 위한 포석

상하이 2025년 10월 29일 /PRNewswire/ -- 스마티 덴티 테크놀로지(Smartee Denti-Technology)와 스트라우만 그룹(Straumann Group)이 전략적 제휴를 선언했다. 제휴의 주요 내용은 차세대 교정 플랫폼 공동 개발, 투명 교정기 기술 공동 혁신, 스트라우만의 스마티 지분 투자(한 자릿수 비율) 등이다.

준펑 야오(Junfeng Yao) 스마티 설립자 겸 CEO는 "스마티와 스트라우만 그룹 간의 이번 전략적 협력은 각자의 강점을 결합해 영업력을 극대화하는 전략인 동시에 치과 산업의 미래를 선점하려는 포석이다"라고 말했다.

Smartee and Straumann Announce Strategic Partnerships

플로리안 키르쉬(Florian Kirsch) 스트라우만 그룹 글로벌 IDT 책임자 겸 부사장은 "스마티와 같이 좋은 기업을 글로벌 파트너로 두게 되어 든든하다. 양사는 함께 치아 교정 분야에서 혁신을 앞당기고 전 세계 의사와 환자들이 질 좋고 예측 가능한 치료를 더 쉽게 받을 수 있는 플랫폼을 구축할 계획이다"라고 말했다.

스마티는 중국 투명 교정기 시장의 선두주자로서 20년이 넘는 전문성을 바탕으로 혁신적인 교정 기술 여러 건을 독자 개발했을 뿐만 아니라 지능형 제조 분야에서도 상당한 역량을 갖추고 있다.

스트라우만 그룹은 세계 구강 관리 분야를 선도하는 기업으로서 강력한 국제적 브랜드 인지도와 방대한 전 세계 영업망 및 마케팅 채널를 통해 스마티 기술을 해외 시장에 전파할 예정이다.

양사는 이번 파트너십을 통해 각자의 핵심 강점을 통합하여 효율과 속도로 글로벌 구강 건강 시장의 성장을 주도하는 한편 고품질 교정 치료를 찾는 수요에도 대비할 방침이다.

스마티 덴탈 테크놀로지 소개

스마티는 2004년에 설립되어 상하이에 본사를 두고 있고 글로벌 투명 교정 장치 기술과 디지털 교정 솔루션을 선도하는 기업이다. 국제적으로 입지를 넓히고 있는 상황에서 중국과 스페인에 연구 개발 센터 네 곳과 제조 시설 네 곳을 두고 있다. 57개국에 9만 9천여 교정 전문가를 고객으로 두고 다양한 교정기 제품을 공급, 어린이, 청소년, 성인 등 연령 구분 없이 환자 누구나 부정교합 문제를 해결하도록 지원하고 있다.

스마티는 혁신과 품질을 최우선으로 하여 최신 디지털 교정과 AI 기반 진단, 개인 맞춤형 치료 계획을 결합한 최첨단 솔루션을 공급, 교정 업계의 선구자로 자리매김하였다.

스트라우만 그룹 소개

스트라우만 그룹(SIX: STMN)은 미소와 자신감을 되찾아주는 치아 대체와 교정 솔루션 분야를 세계적으로 선도하는 기업이다. 안쏘지르(Anthogyr), 클리어코렉트(ClearCorrect), 메덴티카(Medentika), 네오덴트(Neodent), NUVO, 스트라우만(Straumann), 그 외 100%/부분 소유 회사 및 파트너로 구성되어 대체, 교정, 디지털 치과 분야에서 우수성과 혁신, 품질을 대표하는 글로벌 브랜드이자 국제 브랜드다. 주요 병원과 기관, 대학과 협력하여 치아 교정, 대체, 복원, 치아 손실 방지에 필요한 치과 임플란트와 기구, CADCAM 보철, 교정용 얼라이너, 생체 재료 및 디지털 솔루션을 연구, 개발, 제조 및 공급하고 있다.

스위스 바젤에 본사를 두고 전 세계에서 약 1만 2천명의 직원을 두고 있다. 스트라우만 그룹의 제품과 솔루션, 서비스는 방대한 유통 자회사와 파트너 네트워크를 통해 100여 국가에서 공급되고 있다.

SOURCE Smartee Denti-Technology