Sob o patrocínio do Presidente dos Emirados Árabes Unidos, a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi 2025 (ADSW 2025) acontecerá no emirado

Como o primeiro grande evento do calendário global de sustentabilidade, o ADSW 2025, com o tema 'The Nexus of Next. Supercharging Sustainable Progress ", conectará e capacitará formuladores de políticas e líderes empresariais e da sociedade civil a explorar caminhos para acelerar a transformação para uma economia sustentável e desencadear uma nova era de prosperidade para todos.

O evento mostrará como a convergência de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial (IA), energia e experiência humana, pode sobrecarregar o desenvolvimento sustentável e desbloquear uma potencial oportunidade de transformação econômica de US$ 10 trilhões.

Sua Excelência o Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e Presidente da Masdar, disse: "A Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi de 2025 atuará como um elo para líderes empresariais globais, formuladores de políticas e empreendedores, alavancando soluções interconectadas que constroem um futuro mais próspero para todos. Com três megatendências moldando nosso mundo – a ascensão do Sul Global e dos mercados emergentes, a transformação dos sistemas de energia e o crescimento exponencial da IA –, as tecnologias avançadas agora oferecem uma oportunidade sem precedentes para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O ADSW 2025 deve ser a plataforma de lançamento não apenas para políticas, mas para ações, construindo as conexões para impulsionar o progresso sustentável."

Os parceiros confirmados da ADSW 2025 incluem o Departamento de Energia (DoE), Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Emirates Global Aluminium (Ega), EMSTEEL, Dubai Electricity and Water Authority (Dewa), Mubadala, Huawei, GE Vernova, HSBC, Agility, Abu Dhabi Investment Office (adio), TotalEnergies, Fertiglobe, 1PointFive, bp, BEEAH, Emirates Water and Electricity Company (EWEC) e Dii Desert Energy.

Por mais de 15 anos, a ADSW forneceu uma plataforma global para promover a colaboração entre várias partes interessadas para enfrentar desafios globais e acelerar o crescimento. Permitiu acordos de alto valor e parcerias estratégicas entre governos, líderes do setor e pioneiros de energia limpa em todo o mundo, impulsionando alianças impactantes e avançando na agenda global de sustentabilidade.

Na interseção de novas ideias e ações ousadas, a ADSW 2025 reconhece a necessidade de mudanças sistêmicas em larga escala, conectando energia, dados, finanças, comércio e ecossistemas naturais para impulsionar o crescimento exponencial e sustentável. A ADSW 2025 contará com um programa envolvente de sessões de alto nível, fóruns, eventos liderados por parceiros e oportunidades de networking de alto nível.

A ADSW 2025 começa com a Assembleia Anual da IRENA, que ocorre nos dias 12 e 13 de janeiro, e a Reunião Anual de Finanças Globais Climáticas no dia 13 de janeiro. A Cerimônia de Abertura da ADSW, realizada no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC) na terça-feira, 14 de janeiro, definirá o cenário para a próxima semana. A ADSW Summit e a Green Hydrogen Summit reunirão líderes globais para diálogos impactantes focados na promoção da colaboração, desbloqueando oportunidades de investimento e possibilitando parcerias de ponta. Como um dos principais eventos da ADSW, a Cúpula Mundial de Energia do Futuro continuará a desempenhar um papel crítico na promoção do crescimento dos negócios e no compartilhamento de conhecimento. Ao longo dos anos, a Cúpula Mundial de Energia do Futuro promoveu um número notável de transações, com 450 empresas exibindo em 2024. Em 2025, a cúpula contará com o Innovation Hub, proporcionando espaço para mais de 55 empreendedores e startups mostrarem suas tecnologias e invenções inovadoras ao público.

A ADSW 2025 também contará com o fórum anual Women in Sustainability, Environment and Renewable Energy (WiSER), ampliando as vozes das mulheres no debate sobre sustentabilidade e reunirá 3.500 jovens com seu Fórum e Hub Youth 4 Sustainability (Y4S), envolvendo ativamente os jovens em um programa de três dias projetado para capacitá-los a agir, inovar e se tornar líderes climáticos.

O Zayed Sustainability Prize – o prêmio pioneiro dos Emirados Árabes Unidos por soluções inovadoras para desafios globais – também realizará uma série de eventos na ADSW 2025, incluindo a Cerimônia de Premiação do Zayed Sustainability Prize em 14 de janeiro e o Forum & Investor Connect. O Zayed Sustainability Prize homenageia e capacita aqueles que estão liderando mudanças transformadoras nas categorias de Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas Secundárias Globais. Nos últimos 16 anos, os 117 vencedores do Prêmio impactaram positivamente mais de 384 milhões de vidas em todo o mundo, criando oportunidades de desenvolvimento econômico e social sustentável e melhorando o acesso a energia acessível e confiável, água potável segura, alimentos nutritivos e saúde de qualidade.

As principais datas para o ADSW 2025 incluem a Assembleia da IRENA em 12 e 13 de janeiro, seguida pela Reunião Anual de Finanças Climáticas Globais em 13 de janeiro. A Cerimônia de Abertura da ADSW e a Cerimônia de Premiação do Zayed Sustainability Prize acontecerão no dia 14 de janeiro, enquanto a Cúpula da ADSW acontecerá nos dias 14 e 15 de janeiro. A Cúpula Mundial de Energia do Futuro, o Fórum de Sustentabilidade da Juventude 4 (Y4S) e o Hub acontecerão de 14 a 16 de janeiro. O dia 15 de janeiro contará com o Fórum Mulheres na Sustentabilidade, Meio Ambiente e Energias Renováveis (WiSER), enquanto o dia 16 de janeiro sediará o Green Hydrogen Summit, o Zayed Sustainability Prize Forum e o Investor Connect. O evento terminará com o Festival na cidade de Masdar, de 17 a 18 de janeiro.

Sobre a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi

A Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi (ADSW) é uma plataforma global apoiada pelos Emirados Árabes Unidos e seu líder em energia limpa, Masdar, para enfrentar os desafios de sustentabilidade mais urgentes do mundo por meio de conversas cruciais que aceleram o desenvolvimento responsável e promovem o progresso econômico, social e ambiental inclusivo.

Há mais de 15 anos, a ADSW reúne tomadores de decisão de governos, do setor privado e da sociedade civil para promover a agenda global de sustentabilidade por meio do diálogo, da colaboração intersetorial e de soluções impactantes. Ao longo do ano, as conversas e iniciativas da ADSW facilitam o compartilhamento de conhecimento e a ação coletiva que garantirá um mundo sustentável para as gerações futuras.

Sobre a Masdar

A Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) é uma das empresas de energia renovável que mais cresce no mundo. Como pioneira global em energia limpa, a Masdar está avançando no desenvolvimento e implantação de tecnologias solares, eólicas, geotérmicas, de armazenamento de baterias e de hidrogênio verde para acelerar a transformação dos sistemas de energia e ajudar o mundo a atingir suas ambições líquidas zero. Fundada em 2006, a Masdar desenvolveu e investiu em projetos em mais de 40 países com uma capacidade combinada de mais de 31,5 gigawatts (GW), fornecendo acesso a energia limpa a preços acessíveis para aqueles que mais precisam e ajudando a impulsionar um futuro mais sustentável.

A Masdar é de propriedade conjunta da TAQA, ADNOC e Mubadala, e tem como objetivo uma capacidade de portfólio de energia renovável de 100GW até 2030, enquanto pretende ser uma das maiores produtoras de hidrogênio verde até o mesmo ano.

