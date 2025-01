Unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate findet im Emirat die Abu Dhabi Sustainability Week 2025 (ADSW 2025) statt

Als erste Großveranstaltung im globalen Nachhaltigkeitskalender wird die ADSW 2025 unter dem Motto „The Nexus of Next. Supercharging Sustainable Progress" Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenbringen und sie dazu befähigen, Wege zu erkunden, um den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu beschleunigen und eine neue Ära des Wohlstands für alle einzuläuten.

Die Veranstaltung wird zeigen, wie die Konvergenz fortschrittlicher Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz (KI), Energie und menschlicher Expertise, die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und ein Potenzial von 10 Billionen US-Dollar für wirtschaftliche Transformationen freisetzen kann.

Seine Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und fortschrittliche Technologie der Vereinigten Arabischen Emirate und Vorstandsvorsitzender von Masdar, sagte: „Die Abu Dhabi Sustainability Week 2025 wird als Bindeglied für globale Wirtschaftsführer, Entscheidungsträger und Unternehmer fungieren und vernetzte Lösungen vorantreiben, die eine erfolgreichere Zukunft für alle schaffen. Angesichts der drei Megatrends, die unsere Welt prägen – der Aufstieg des globalen Südens und der Schwellenländer, die Transformation der Energiesysteme und das exponentielle Wachstum der KI – bieten fortschrittliche Technologien heute eine beispiellose Chance für die sozioökonomische und ökologische Entwicklung.Die ADSW 2025 muss nicht nur die Grundlage für politische Maßnahmen, sondern auch für Aktionen bilden und Verbindungen schaffen, um den nachhaltigen Fortschritt voranzutreiben."

Zu den bestätigten Partnern der ADSW 2025 gehören das Energieministerium (Department of Energy, DOE), die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Emirates Global Aluminium (EGA), EMSTEEL, die Strom- und Wasserbehörde von Dubai (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA), Mubadala, Huawei, GE Vernova, HSBC, Agility, das Abu Dhabi Investitionsbüro (Abu Dhabi Investment Office, ADIO), TotalEnergies, Fertiglobe, 1PointFive, bp, BEEAH, die Emirates Water and Electricity Company (EWEC) und Dii Desert Energy.

Seit mehr als 15 Jahren bietet die ADSW eine globale Plattform, um die Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen zu fördern, globale Herausforderungen anzugehen und das Wachstum zu beschleunigen. Sie hat hochwertige Vereinbarungen und strategische Partnerschaften zwischen Regierungen, Branchenführern und Pionieren im Bereich saubere Energie weltweit ermöglicht, wirkungsvolle Allianzen vorangetrieben und die globale Nachhaltigkeitsagenda vorangebracht.

An der Schnittstelle zwischen mutigen neuen Ideen und Maßnahmen erkennt die ADSW 2025 die Notwendigkeit eines umfassenden systemischen Wandels an, der Energie, Daten, Finanzen, Handel und natürliche Ökosysteme miteinander verbindet, um ein exponentielles, nachhaltiges Wachstum voranzutreiben. Die ADSW 2025 bietet ein attraktives Programm mit hochkarätigen Sitzungen, Foren, von Partnern organisierten Veranstaltungen und hochkarätigen Networking-Möglichkeiten.

Die ADSW 2025 beginnt mit der jährlichen IRENA Assembly, die am 12. und 13. Januar stattfindet, und der Jahrestagung zur globalen Klimafinanzierung am 13. Januar. Die ADSW-Eröffnungszeremonie im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) am Dienstag, den 14. Januar, wird den Rahmen für die kommende Woche bilden. Der ADSW Summit und der Green Hydrogen Summit werden globale Führungskräfte zu wirkungsvollen Dialogen zusammenbringen, die sich auf die Förderung der Zusammenarbeit, die Erschließung von Investitionsmöglichkeiten und die Ermöglichung innovativer Partnerschaften konzentrieren. Als eines der wichtigsten Ereignisse im Rahmen der ADSW wird der World Future Energy Summit weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Unternehmenswachstums und des Wissensaustauschs spielen. Im Laufe der Jahre hat der World Future Energy Summit eine bemerkenswerte Anzahl von Transaktionen gefördertund im Jahr 2024 waren 450 Unternehmen als Aussteller vertreten. Im Jahr 2025 wird es auf dem Gipfel den Innovation Hub geben, in dem über 55 Unternehmer und Start-ups ihre bahnbrechenden Technologien und Erfindungen der Öffentlichkeit vorstellen können.

Auf der ADSW 2025 wird auch das jährliche Forum Women in Sustainability, Environment and Renewable Energy (WiSER) stattfinden, das die Stimmen von Frauen in der Nachhaltigkeitsdebatte hörbarer macht und 3.500 junge Menschen mit seinem Youth 4 Sustainability (Y4S) Forum and Hub zusammenbringt, um Jugendliche aktiv in ein dreitägiges Programm einzubinden, das sie dazu befähigen soll, zu handeln, innovativ zu sein und zu Klimaführern zu werden.

Der Zayed Sustainability Prize – die wegweisende Auszeichnung der VAE für innovative Lösungen für globale Herausforderungen – wird zudem eine Reihe von Veranstaltungen auf der ADSW 2025 ausrichten, darunter die Zayed Sustainability Prize Awards Ceremony am 14. Januar und das Forum & Investor Connect. Der Zayed Sustainability Prize ehrt und stärkt in den Kategorien Health (Gesundheit), Food (Ernährung), Energy (Energie), Water (Wasser), Climate Action (Klimaschutz) und Global High Schools (globale weiterführende Schulen) diejenigen, die den Wandel anführen. In den letzten 16 Jahren haben die 117 Preisträger das Leben von mehr als 384 Millionen Menschen weltweit positiv beeinflusst, indem sie nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen und den Zugang zu erschwinglicher und zuverlässiger Energie, sauberem Trinkwasser, nahrhaften Lebensmitteln und einer hochwertigen Gesundheitsversorgung verbessert haben.

Zu den wichtigsten Terminen der ADSW 2025 gehören die IRENA Assembly am 12. und 13. Januar, gefolgt vom Global Climate Finance Annual Meeting am 13. Januar. Die Eröffnungsfeier, die ADSW Opening Cermony, und die Verleihung des Zayed Sustainability Prize finden am 14. Januar statt, während der ADSW Summit vom 14. bis 15. Januar abgehalten wird. Der World Future Energy Summit, das Youth 4 Sustainability (Y4S) Forum und der Hub werden vom 14. bis 16. Januar abgehalten. Am 15. Januar findet das Women in Sustainability, Environment and Renewable Energy (WiSER) Forum statt, während am 16. Januar der Green Hydrogen Summit, das Zayed Sustainability Prize Forum und Investor Connect abgehalten werden. Den Abschluss der Veranstaltung bildet das The Festival in Masdar City am 17. und 18. Januar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adsw.ae.

Informationen zur Abu Dhabi Sustainability Week

Die Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) ist eine globale Plattform, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten und ihrem führenden Unternehmen für saubere Energie, Masdar, unterstützt wird, um die drängendsten Nachhaltigkeitsprobleme der Welt durch entscheidende Gespräche anzugehen, die eine verantwortungsvolle Entwicklung beschleunigen und einen integrativen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fortschritt fördern.

Seit mehr als 15 Jahren bringt die ADSW Entscheidungsträger aus Regierungen, dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft zusammen, um die globale Nachhaltigkeitsagenda durch Dialog, sektorübergreifende Zusammenarbeit und wirkungsvolle Lösungen voranzubringen. Das ganze Jahr über fördern ADSW-Gespräche und -Initiativen den Wissensaustausch und gemeinsames Handeln, um eine nachhaltige Welt für künftige Generationen zu sichern.

Informationen zu Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Als globaler Pionier für saubere Energie treibt Masdar die Entwicklung und den Einsatz von Solar-, Wind-, Geothermie-, Batteriespeicher- und grünen Wasserstofftechnologien voran, um die Energiewende zu beschleunigen und der Welt zu helfen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen. Masdar wurde 2006 gegründet und entwickelte und investierte in Projekte in mehr als 40 Ländern mit einer Gesamtkapazität von über 31,5 Gigawatt (GW), um denjenigen, die es am nötigsten brauchen, Zugang zu erschwinglicher sauberer Energie zu verschaffen und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten.

Masdar befindet sich im gemeinsamen Besitz von TAQA, ADNOC und Mubadala und strebt bis 2030 eine Kapazität von 100 GW im Bereich erneuerbare Energien an. Außerdem soll Masdar bis zu diesem Jahr ein führender Produzent von grünem Wasserstoff werden.

