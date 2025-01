La Semaine du développement durable d'Abou Dabi 2025 (ADSW 2025) se déroulera sous le patronage du président des ÉAU

Premier événement majeur du calendrier mondial du développement durable, l'ADSW 2025 aura pour thème « The Nexus of Next. Supercharging Sustainable Progress » et permettra aux décideurs politiques, aux chefs d'entreprise et aux dirigeants de la société civile de se rencontrer et d'explorer les moyens d'accélérer la transformation vers une économie durable et d'ouvrir une nouvelle ère de prospérité pour tous.

L'événement montrera comment la convergence des technologies de pointe, notamment l'IA, l'énergie et l'expertise humaine, peut suralimenter le développement durable et créer une opportunité de transformation économique potentielle de 10 000 milliards USD.

Son Excellence Sultan Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des ÉAU et président de Masdar, déclare : « La Semaine du développement durable d'Abou Dabi 2025 servira de point de rencontre pour les chefs d'entreprise, les décideurs politiques et les entrepreneurs du monde entier, en tirant parti des solutions interconnectées qui permettent de construire un avenir plus prospère pour tous. Avec les trois super tendances qui façonnent notre monde - l'essor du Sud et des marchés émergents, la transformation des systèmes énergétiques et la croissance exponentielle de l'IA - les technologies de pointe offrent aujourd'hui une opportunité sans précédent de développement socioéconomique et environnemental. L'ADSW 2025 se veut être la rampe de lancement non seulement de la politique, mais aussi de l'action, en établissant les connexions nécessaires pour stimuler le progrès durable ».

Parmi les partenaires confirmés d'ADSW 2025 figurent le département de l'Énergie (DoE), Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Emirates Global Aluminium (EGA), EMSTEEL, l'autorité de l'eau et de l'électricité de Dubaï (DEWA), Mubadala, Huawei, GE Vernova, HSBC, Agility, Abu Dhabi Investment Office (ADIO), TotalEnergies, Fertiglobe, 1PointFive, bp, BEEAH, la compagnie d'eau et d'électricité des Émirats (EWEC) et Dii Desert Energy.

Depuis plus de 15 ans, l'ADSW offre une plateforme mondiale pour encourager la collaboration entre les différentes parties prenantes afin de relever les défis mondiaux et d'accélérer la croissance. Elle a permis la signature d'accords de grande valeur et de partenariats stratégiques entre des gouvernements, des chefs d'entreprise et des pionniers de l'énergie propre dans le monde entier, favorisant ainsi la création d'alliances fructueuses et l'avancement du programme mondial en matière de développement durable.

À l'intersection d'idées et d'actions nouvelles et audacieuses, l'ADSW 2025 reconnaît la nécessité d'un changement systémique à grande échelle, en connectant l'énergie, les données, la finance, le commerce et les écosystèmes naturels pour stimuler une croissance exponentielle et durable. L'ADSW 2025 proposera un programme attrayant de sessions de haut niveau, de forums, d'événements organisés par des partenaires et d'opportunités de réseautage de haut niveau.

L'ADSW 2025 commence par l'assemblée annuelle de l'IRENA, qui se tient les 12 et 13 janvier, et par la réunion annuelle du Global Climate Finance, qui a lieu le 13 janvier. La cérémonie d'ouverture de l'ADSW, qui se tiendra au Centre national des expositions d'Abou Dabi (ADNEC) le mardi 14 janvier, plantera le décor de la semaine à venir. Le Sommet ADSW et le Sommet de l'hydrogène vert réuniront des leaders mondiaux pour des dialogues percutants visant à favoriser la collaboration, à débloquer des opportunités d'investissement et à mettre en place des partenariats de premier plan. En tant qu'événement clé de l'ADSW, le sommet mondial sur les énergies de demain continuera à jouer un rôle essentiel dans la croissance des entreprises et le partage des connaissances. Au fil des ans, le Sommet mondial des énergies du futur a favorisé un nombre remarquable de transactions, avec 450 entreprises exposantes en 2024. En 2025, le sommet sera doté d'un centre d'innovation qui permettra à plus de 55 entrepreneurs et startups de présenter au public leurs technologies et inventions révolutionnaires.

L'ADSW 2025 présentera également le forum annuel des femmes dans le domaine du développement durable, de l'environnement et des énergies renouvelables (WiSER), qui amplifie la voix des femmes dans le débat sur la durabilité, et réunira 3 500 jeunes avec son forum Youth 4 Sustainability (Y4S), engageant activement les jeunes dans un programme de trois jours conçu pour leur permettre d'agir, d'innover et de devenir des leaders climatiques.

Le Prix Zayed de la durabilité, le prix pionnier des Émirats arabes unis pour les solutions innovantes aux défis mondiaux, organisera également une série d'événements à l'occasion de l'ADSW 2025, notamment la cérémonie de remise des prix du prix Zayed de la durabilité, le 14 janvier, et le forum et la rencontre avec les investisseurs. Le prix Zayed de la durabilité récompense les personnes qui sont à l'origine d'un changement transformateur dans les catégories de la santé, de l'alimentation, de l'énergie, de l'eau, de l'action climatique et des écoles secondaires mondiales. Au cours des 16 dernières années, les 117 lauréats du prix ont eu un impact positif sur plus de 384 millions de vies dans le monde, en créant des opportunités de développement économique et social durable et en améliorant l'accès à une énergie abordable et fiable, à de l'eau potable, à des aliments nutritifs et à des soins de santé de qualité.

Parmi les dates clés de l'ADSW 2025 figurent l'assemblée de l'IRENA, les 12 et 13 janvier, et la réunion annuelle du Global Climate Finance, le 13 janvier. La cérémonie d'ouverture de l'ADSW et la cérémonie de remise du prix Zayed de la durabilité auront lieu le 14 janvier, tandis que le sommet de l'ADSW se tiendra les 14 et 15 janvier. Le Sommet mondial des énergies du futur, le forum Youth 4 Sustainability (Y4S) et le Hub se tiendront du 14 au 16 janvier. Le 15 janvier sera consacré au forum des femmes dans le domaine du développement durable, de l'environnement et des énergies renouvelables (WiSER), tandis que le 16 janvier accueillera le sommet de l'hydrogène vert, le forum du prix Zayed de la durabilité et Investor Connect. L'événement se terminera par le Festival à Masdar City les 17 et 18 janvier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.adsw.ae.

À propos de la Semaine du développement durable d'Abou Dabi

La Semaine du développement durable d'Abou Dabi (ADSW) est une plateforme mondiale soutenue par les Émirats arabes unis et leur leader en énergie propre, Masdar, afin de relever les défis les plus pressants du monde en matière de développement durable grâce à des conversations cruciales qui accélèrent le développement responsable et favorisent un progrès économique, social et environnemental inclusif.

Depuis plus de 15 ans, l'ADSW réunit des décideurs de gouvernements, du secteur privé et de la société civile pour faire avancer le programme mondial de développement durable par le dialogue, la collaboration intersectorielle et des solutions efficaces. Tout au long de l'année, les conversations et les initiatives de l'ADSW facilitent le partage des connaissances et l'action collective qui garantiront un monde durable pour les générations futures.

À propos de Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) est l'une des entreprises d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide au monde. En tant que pionnier mondial de l'énergie propre, Masdar fait progresser le développement et le déploiement de technologies solaires, éoliennes, géothermiques, de stockage de batteries et d'hydrogène vert afin d'accélérer la transformation des systèmes énergétiques et d'aider le monde à atteindre ses ambitions zéro émission nette. Fondé en 2006, Masdar a développé et investi dans des projets dans plus de 40 pays avec une capacité combinée de plus de 31,5 gigawatts (GW), fournissant un accès abordable à l'énergie propre aux personnes qui en ont le plus besoin et contribuant à un avenir plus durable.

Masdar est détenu conjointement par TAQA, ADNOC et Mubadala, et ambitionne de détenir un portefeuille d'énergies renouvelables d'une capacité de 100 GW d'ici à 2030, tout en se fixant pour objectif d'être un producteur incontournable d'hydrogène vert d'ici à 2030.

Personne de contact :

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : [email protected]

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.masdar.ae et nous rejoindre sur : facebook.com/Masdar.ae et twitter.com/Masdar

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2591137/ADSW_2025_Announcement.mp4

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2591076/ADSW_Summit.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2591077/ADSW_Speech.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2591078/ADSW_Opening_Ceremony.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2591080/ADSW_Session.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2591081/ADSW_Session.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2591075/Abu_Dhabi_Sustainability_Week_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2514011/4930165/MASDAR_Logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED