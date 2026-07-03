SOFTSWISS revela novo posicionamento e atualiza identidade visual

GZIRA, Malta, 3 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS introduziu um novo posicionamento e uma identidade visual renovada em resposta às mudanças estruturais que estão remodelando os mercados de iGaming hoje. Os insights de cinco anos da pesquisa SOFTSWISS iGaming Trends mostram que as operadoras esperam cada vez mais que os provedores de tecnologia ofereçam mais do que software.

SOFTSWISS Unveils New Positioning and Refreshes Visual Identity

Cinco anos de relatórios SOFTSWISS iGaming Trends destacam três mudanças estruturais em todo o setor: aumento da fragmentação do mercado impulsionada pela regulamentação local, maior complexidade operacional para as operadoras e uma mudança das relações transacionais com fornecedores para parcerias de longo prazo baseadas em confiabilidade, expertise e confiança na marca.

Em resposta a essas mudanças, a SOFTSWISS expandiu-se de um fornecedor de software para um parceiro de tecnologia e crescimento mais amplo, reunindo produtos prontos para conformidade, profunda experiência em mercados regulamentados, infraestrutura resiliente e serviços liderados por especialistas para ajudar as operadoras a lançar, crescer e escalar de forma sustentável.

Hoje, a SOFTSWISS possui licenças e certificações em mais de 25 jurisdições em todo o mundo, refletindo sua ampla experiência em mercados regulamentados.

Só no Brasil, a empresa trabalha com mais de 60 marcas certificadas, construindo uma experiência substancial no mercado regulado de iGaming do Brasil. A SOFTSWISS também contribui para o diálogo do setor por meio de organizações como a ANJL do Brasil e a iGEN de Malta, apoiando o desenvolvimento de mercados regulados sustentáveis.

A tecnologia permanece no centro da estratégia da empresa. Por 17 anos, a SOFTSWISS manteve 99,999% de tempo de atividade da plataforma, apoiando mais de 1.500 marcas em todo o mundo. Para equilibrar a excelência operacional com a inovação, a SOFTSWISS estabeleceu uma função dedicada de Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO), permitindo que a confiabilidade da plataforma e a inovação da IA avançassem em paralelo.

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, comenta: "À medida que o iGaming se torna mais regulamentado e mais complexo, os operadores precisam de muito mais do que apenas tecnologia. Eles precisam de um parceiro que entenda a regulamentação, traga experiência operacional e apoie o crescimento sustentável a longo prazo.

Nosso posicionamento atualizado não muda quem somos – ele simplesmente reflete a empresa em que nos tornamos e o papel que já desempenhamos para nossos parceiros."

A identidade atualizada reflete a evolução da SOFTSWISS em um parceiro estratégico para o crescimento em mercados regulamentados.

A nova identidade será introduzida globalmente em produtos, comunicações e pontos de contato do setor ao longo de 2026.

Mais detalhes, incluindo o Brand Book e os ativos do logotipo, estão disponíveis aqui.

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é um parceiro tecnológico estratégico para as operadoras de iGaming, permitindo que as operadoras criem e dimensionem negócios em mercados regulamentados em todo o mundo.

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3002624/SOFTSWISS_Logo.jpg

FONTE SOFTSWISS