SOFTSWISS dévoile son nouveau positionnement et renouvelle son identité visuelle

GZIRA, Malte, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS présente son nouveau positionnement et sa nouvelle identité visuelle afin de s'adapter aux changements structurels qui redéfinissent actuellement les marchés des jeux d'argent en ligne. Les conclusions tirées de cinq années d'études menées par SOFTSWISS sur les tendances de l'iGaming montrent que les exploitants attendent de plus en plus des fournisseurs de technologies qu'ils leur apportent davantage que de simples logiciels.

SOFTSWISS Unveils New Positioning and Refreshes Visual Identity

Publiés depuis cinq ans, les rapports SOFTSWISS iGaming Trends mettent en évidence trois évolutions structurelles au sein du secteur : une fragmentation du marché croissante, induite par les réglementations locales, une complexité opérationnelle accrue pour les exploitants, ainsi qu'une évolution des relations transactionnelles avec les fournisseurs vers des partenariats pérennes fondés sur la fiabilité, l'expertise et la confiance dans la marque.

Face à ces évolutions, SOFTSWISS a élargi son champ d'action, passant du statut de fournisseur de logiciels à celui de partenaire technologique et de croissance à part entière. L'entreprise propose désormais des produits conformes aux réglementations, une expertise approfondie des marchés réglementés, une infrastructure résiliente et des services assurés par des experts, afin d'aider les exploitants à se lancer, à se développer et à croître de manière durable.

Aujourd'hui, SOFTSWISS détient des licences et des certifications dans plus de 25 juridictions à travers le monde, ce qui témoigne de sa grande expertise sur les marchés réglementés.

Rien qu'au Brésil, l'entreprise collabore avec plus de 60 marques certifiées, ce qui lui a permis d'acquérir une solide expérience sur le marché brésilien réglementé des jeux d'argent en ligne. SOFTSWISS contribue également au dialogue sectoriel par l'intermédiaire d'organisations telles que l'ANJL au Brésil et l'iGEN à Malte en soutenant le développement de marchés réglementés et durables.

La technologie reste au cœur de la stratégie de l'entreprise. Depuis 17 ans, SOFTSWISS assure un temps de disponibilité de la plateforme de 99,999% et soutient plus de 1 500 marques à travers le monde. Afin de concilier excellence opérationnelle et innovation, SOFTSWISS a créé un poste dédié de directeur de l'intelligence artificielle (CAIO), assurant ainsi une progression parallèle de la fiabilité de la plateforme et de l'innovation en matière d'IA.

Ivan Montik, fondateur de SOFTSWISS, déclare : « À mesure que l'iGaming devient de plus en plus réglementé et complexe, les exploitants ont besoin de bien plus que de technologies. Ils ont besoin d'un partenaire qui maîtrise la réglementation, apporte son expertise opérationnelle et soutienne une croissance durable à long terme.

Notre nouveau positionnement ne change en rien ce que nous sommes : il reflète simplement l'entreprise que nous sommes devenus et le rôle que nous jouons déjà auprès de nos partenaires ».

Cette nouvelle identité reflète l'évolution de SOFTSWISS, qui s'impose désormais comme un partenaire stratégique pour la croissance sur les marchés réglementés.

La nouvelle identité sera déployée à l'échelle mondiale sur l'ensemble des produits, des communications et des points de contact avec le secteur tout au long de l'année 2026.

Pour plus d'informations, notamment sur le Brand Book et le logo, rendez-vous ici.

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est un partenaire technologique stratégique des exploitants du secteur des jeux d'argent en ligne, leur permettant de développer et de faire croître leurs activités sur les marchés réglementés du monde entier.

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