SOFTSWISS presenta un nuevo posicionamiento y actualiza la identidad visual de la marca

GZIRA, Malta, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS presentó un nuevo posicionamiento e identidad visual renovada en respuesta a los cambios estructurales que redefinen los mercados de apuestas en línea en la actualidad. Las conclusiones de cinco años de investigación sobre tendencias de apuestas en línea de SOFTSWISS muestran que los operadores esperan cada vez más que los proveedores de tecnología ofrezcan algo más que software.

SOFTSWISS Unveils New Positioning and Refreshes Visual Identity

Los cinco años de informes sobre tendencias de apuetas en línea de SOFTSWISS destacan tres cambios estructurales en todo el sector: aumento de la fragmentación del mercado impulsado por la regulación local, mayor complejidad operativa para los operadores y un cambio en las relaciones transaccionales con los proveedores a las alianzas a largo plazo basadas en confiabilidad, experiencia y confianza en la marca.

En respuesta a estos cambios, SOFTSWISS se ha expandido de un proveedor de software a un aliado en tecnología y crecimiento más amplios, que reúne productos listos para el cumplimiento, amplia experiencia en mercados regulados, infraestructura resistente y servicios dirigidos por expertos para ayudar a los operadores a presentar productos, crecer y escalar de manera sostenible.

En la actualidad, SOFTSWISS posee licencias y certificaciones en más de 25 jurisdicciones en todo el mundo, lo que refleja su amplia experiencia en mercados regulados.

Solo en Brasil, la empresa trabaja con más de 60 marcas certificadas y genera una experiencia importante en el mercado regulado de apuestas en línea en Brasil. Además, SOFTSWISS contribuye al diálogo del sector mediante organizaciones como la ANJL de Brasil y la iGEN con sede en Malta, que apoyan el desarrollo de mercados regulados sostenibles.

La tecnología sigue siendo el eje de la estrategia de la empresa. Durante 17 años, SOFTSWISS mantuvo un 99,999 % de tiempo de actividad de la plataforma a la vez que prestaba servicio a más de 1.500 marcas en todo el mundo. Para equilibrar la excelencia operativa con la innovación, SOFTSWISS estableció un rol de director de Inteligencia Artificial especializado, lo que permite que la confiabilidad de la plataforma y la innovación de la IA avancen en paralelo.

Ivan Montik, fundador de SOFTSWISS, comentó: "A medida que las apuestas en línea tienen más regulaciones y se vuelven más complejas, los operadores necesitan mucho más que solo tecnología. Estos operadores necesitan un socio que entienda la regulación, aporte experiencia operativa y apoye el crecimiento sostenible a largo plazo.

Nuestro posicionamiento actualizado no cambia lo que somos, simplemente refleja la empresa en la que nos hemos convertido y el papel que ya desempeñamos para nuestros socios".

La identidad renovada refleja la evolución de SOFTSWISS como socio estratégico para el crecimiento en mercados regulados.

La nueva identidad de marca se introducirá a nivel mundial en productos, comunicaciones y puntos de contacto del sector durante 2026.

Encontrará más detalles, incluido el manual de marca y materiales sobre el logotipo, aquí.

Sobre SOFTSWISS

SOFTSWISS es aliado tecnológico estratégico de operadores de apuestas en línea, lo que les permite crear y escalar negocios en mercados regulados de todo el mundo.

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FUENTE SOFTSWISS