SOFTSWISS gana el premio Global Tech Award a la innovación en ciberseguridad con Pipeguard

GŻIRA, Malta, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, proveedor de software para iGaming, ha ganado un Global Tech Award 2026 en la categoría de Tecnología de Ciberseguridad . El galardón reconoce a Pipeguard, una plataforma de seguridad personalizada integrada directamente en el proceso de desarrollo de software. Los Global Tech Awards celebran la excelencia tecnológica en diversos sectores a nivel mundial, lo que supone un hito importante para SOFTSWISS en el panorama tecnológico global.

SOFTSWISS Wins Best Cyber Security Technology

SOFTSWISS desarrolló Pipeguard para resolver un problema común en la industria. A medida que aumenta la velocidad de desarrollo, las herramientas de seguridad estándar generan demasiadas alertas irrelevantes. Los ingenieros dedican tiempo a solucionar falsas alarmas en lugar de corregir riesgos reales. La solución automatiza el proceso, gestionando más de 2.000 análisis diarios en más de 200 repositorios de producción de diversas líneas de productos. Esto permite resolver más del 90% de los problemas críticos dentro de los plazos acordados.

Pipeguard es un sistema interno diseñado para proteger el software antes de su lanzamiento. Funciona directamente dentro del proceso de desarrollo, identificando y bloqueando código inseguro, componentes de software vulnerables, credenciales expuestas y problemas de infraestructura y configuración antes de que lleguen a producción.

Una de las principales innovaciones de Pipeguard es la Puntuación de Contexto de Riesgo, un método propio que clasifica los hallazgos según el riesgo real para el negocio. Este enfoque redujo las alertas de seguridad irrelevantes en un 95%, lo que permitió a los ingenieros centrarse en las amenazas reales. Los nuevos proyectos suelen conectarse a la plataforma en pocas horas.

La plataforma es compatible con un ecosistema tecnológico utilizado por más de 1.400 marcas de iGaming en diversos mercados regulados. Además, ayuda a SOFTSWISS a cumplir con los requisitos de cumplimiento y las auditorías regulatorias en múltiples mercados regulados, como Brasil, Sudáfrica, Estonia y México, entre otros.

Evgeny Zaretskov, director de seguridad del Grupo SOFTSWISS, comentó: "En el sector del iGaming, donde la velocidad de lanzamiento es alta y la confianza es fundamental, los controles de seguridad deben integrarse en el proceso de entrega, no integrarse externamente. Pipeguard ayuda a evitar que las vulnerabilidades explotables lleguen a producción en todo el ecosistema de productos de SOFTSWISS. Este premio reconoce nuestra contribución a los estándares tecnológicos globales en ciberseguridad".

Acerca de SOFTSWISS

SOFTSWISS es una empresa tecnológica global que ofrece soluciones de software galardonadas para el iGaming desde 2009. Con el respaldo de un equipo de más de 2.000 expertos, SOFTSWISS presta servicios a más de 1.000 marcas globales.