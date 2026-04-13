SOFTSWISS remporte le Global Tech Award pour son innovation dans le domaine de la cybertechnologie avec Pipeguard

GŻIRA, Malte, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, fournisseur de logiciels d'iGaming, a remporté un Global Tech Award 2026 dans la catégorie Technologies de cybersécurité. Ce prix récompense Pipeguard, une plateforme de sécurité sur mesure intégrée directement dans le processus de développement de logiciels. Les Global Tech Awards célèbrent l'excellence technologique dans tous les secteurs d'activité à travers le monde, ce qui représente une étape importante pour SOFTSWISS sur la scène technologique mondiale.

SOFTSWISS Wins Best Cyber Security Technology

SOFTSWISS a développé Pipeguard pour résoudre un problème courant dans l'industrie. À mesure que le rythme de développement s'accélère, les outils de sécurité classiques génèrent un trop grand nombre d'alertes sans grande valeur. Les ingénieurs passent leur temps à traquer les fausses alertes au lieu de s'occuper des risques réels. La solution automatise le processus et traite plus de 2 000 scans par jour sur plus de 200 référentiels de production sur plusieurs lignes de produits. Cela permet ainsi de résoudre plus de 90 % des problèmes critiques dans les délais convenus.

Pipeguard est un système interne conçu pour protéger les logiciels avant leur mise en service. Il fonctionne directement au sein du processus de développement, en identifiant et en bloquant les codes dangereux, les composants logiciels vulnérables, les informations d'identification exposées et les problèmes d'infrastructure et de configuration avant qu'ils n'atteignent la production.

L'une des principales innovations de Pipeguard est le Risk Context Score, une méthode exclusive qui classe les résultats en fonction du risque réel lié à l'activité. Cette approche a permis de réduire les alertes de sécurité non pertinentes de 95 %, et aux ingénieurs de se concentrer sur les menaces réelles. Les nouveaux projets peuvent généralement être connectés à la plateforme en quelques heures.

La plateforme soutient un écosystème technologique utilisé par plus de 1 400 marques de jeux en ligne sur plusieurs marchés réglementés. Elle aide également SOFTSWISS à répondre aux exigences de conformité et aux audits des régulateurs sur de nombreux marchés réglementés, parmi lesquels au Brésil, l'Afrique du Sud, l'Estonie et le Mexique.

Evgeny Zaretskov, directeur de la sécurité du groupe chez SOFTSWISS, commente : « Dans le secteur des jeux en ligne, où le rythme des lancements est élevé et où la confiance est essentielle, les contrôles de sécurité doivent fonctionner dans le cadre de la livraison, et non pas à côté. Pipeguard contribue à empêcher que des vulnérabilités exploitables n'atteignent l'environnement de production dans l'écosystème des produits SOFTSWISS. Ce prix est une reconnaissance de notre contribution aux normes technologiques mondiales en matière de cybersécurité. »

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une entreprise technologique internationale qui fournit des solutions logicielles primées pour l'iGaming depuis 2009. Soutenue par une équipe de plus de 2 000 experts, SOFTSWISS est au service de plus de 1 000 marques mondiales.

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