Soluções industriais líderes mundiais da Shanghai Electric desembarcam na Feira Internacional da Indústria da China (CIIF) 2024

XANGAI, 29 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric ("a Empresa") (SEHK:2727, SSE:601727) ganhou destaque na 24ª Feira Internacional da Indústria da China (CIIF), uma das maiores plataformas globais para os participantes do setor mostrarem suas mais recentes inovações, onde a empresa levou os visitantes a uma jornada única para explorar suas estratégias de negócio e proezas tecnológicas que ajudam a acelerar a evolução das tecnologias do futuro.

Testemunhado pelo vice-presidente da empresa, Jia Tinggang, no evento, a Shanghai Electric estreou o SRunicloud 5.0 e sua plataforma de internet industrial 5.0, juntamente com o anúncio da "Iniciativa Conjunta para Construção de Gerenciamento de Carbono Digital Industrial" com parceiros do setor. Com isso, a empresa está pronta para inaugurar um novo capítulo para o ecossistema industrial da Internet.

Entre os quatro mais recentes produtos emblemáticos exibidos na CIIF estavam sua solução de sistema de equipamento integrado para metanol verde, o maior gerador do mundo para plataformas de energia flutuante offshore, um centro de big data alimentado por IA com plataforma de manutenção inteligente SIMPLE para turbinas a gás e um compressor elétrico de alta eficiência refrigerante R290 ecológico para veículos de nova energia.

Em seu estande, foram apresentadas as novas soluções de ponta da Shanghai Electric:

Energia: Impulsionando a Transição Verde Global

- Sistema integrado de ajuste de armazenamento eólico-solar: a Shanghai Electric otimiza a geração de energia eólica e solar através de coordenação e complementaridade de alto nível. Seu armazenamento de energia híbrida e modificadores de fase abordam o consumo de energia ativa e suporte de energia reativa, garantindo que a nova geração de energia seja mensurável, controlável, estável e lucrativa.

- Sistema integrado de hidrogênio: a Shanghai Electric desenvolveu um sistema abrangente de energia de hidrogênio que abrange produção, armazenamento, reabastecimento e utilização. Aproveitando as tecnologias de ponta de eletrólise de água alcalina e PEM, a empresa oferece soluções integradas para engenharia química verde, metalurgia de hidrogênio, transporte de hidrogênio e armazenamento de energia de hidrogênio.

- Sistema integrado de metanol verde: o sistema de equipamento integrado de metanol verde da Shanghai Electric inclui produção de hidrogênio fora da rede de energia eólica, armazenamento de hidrogênio gasoso em larga escala, gaseificação de biomassa e tecnologias de síntese de gás de síntese de metanol ricas em CO2. O método inovador de acoplamento do sistema adapta-se a flutuações na produção de hidrogênio por energia eólica, melhorando expressivamente a eficiência na utilização do hidrogênio/carbono renovável.

Indústria: Capacitando a Próxima Revolução Industrial

- Construção naval: a Shanghai Electric aprimora o setor de construção naval da China, fornecendo uma vasta quantidade de produtos marítimos, que incluem grandes peças fundidas e forjadas, virabrequim, bombas, válvulas e vários sistemas marítimos para o gerenciamento de água de lastro, anticorrosão, tratamento de esgoto e geração de energia. A base industrial robusta da empresa e as conquistas significativas de fornecimento a posicionam para um crescimento contínuo neste campo.

- Transporte terrestre: no setor de VE, a Shanghai Electric oferece serviços que abrangem o projeto de usina de baixo carbono, equipamento de produção de bateria, linhas de montagem inteligentes e sistemas de gerenciamento térmico. Para o transporte ferroviário, a Shanghai Electric é uma fornecedora líder global de equipamentos e sistemas eletromecânicos, cobrindo mais de 90% das necessidades de transporte ferroviário urbano, ao mesmo tempo em que fornece soluções de manutenção e gerenciamento de ciclo de vida de última geração.

- Aeroespacial: a Shanghai Electric atende a indústria aeroespacial com uma variedade de soluções de fabricação de última geração, incluindo sistemas automatizados de perfuração e rebitagem, sistemas de materiais compostos e linhas de montagem. A Empresa fornece componentes críticos para aeronaves, como aviônicos, fixadores, lâminas do motor e rolamentos. Para o setor espacial, fornece sensores de pressão especializados e transportadores AGV para serviço pesado. Ao aproveitar seu know-how do setor e recursos de compartilhamento de dados, a Shanghai Electric está impulsionando a inovação de fabricação inteligente e ultrapassando os limites da indústria aeroespacial da China.

Durante a Feira, a Shanghai Electric também deu uma olhada em sua tecnologia de superalimentação do futuro, apresentando o Humanoid Robot, o SEunicloud 5.0 e a solução geral de energia no futuro.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2517355/2024.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric