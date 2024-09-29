Ведущие решения от Shanghai Electric на China International Industry Fair (CIIF) 2024

ШАНХАЙ, 29 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric («Компания») (SEHK:2727, SSE:601727) оказалась в центре внимания на 24-й Китайской международной промышленной ярмарке (CIIF), одной из крупнейших глобальных площадок для демонстрации новейших разработок представителями отрасли, где Компания пригласила посетителей в уникальное путешествие, чтобы рассказать о своих бизнес-стратегиях и технологических достижениях, которые помогают ускорить эволюцию технологий завтрашнего дня.

В присутствии вице-президента Компании Цзя Тингана (Jia Tinggang) Shanghai Electric представила на мероприятии SRunicloud 5.0 и свою промышленную интернет-платформу 5.0, а также объявила о «Совместной инициативе по созданию системы промышленного цифрового управления выбросами углерода» с отраслевыми партнерами. Таким образом, Компания готова открыть новую главу в экосистеме промышленного Интернета.

Среди четырех новейших флагманских продуктов, представленных Компанией на CIIF, были интегрированное системное решение для производства экологически чистого метанола, крупнейший в мире генератор для морских плавучих энергетических платформ, центр больших данных на базе искусственного интеллекта с интеллектуальной платформой SIMPLE для обслуживания газовых турбин и высокоэффективный электрический компрессор на экологически чистом хладагенте R290 для транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии.

Новейшие передовые разработки, представленные на стенде Shanghai Electric:

Энергия: ускорение глобального «зеленого» перехода

– Интегрированная система координированного накопления и потребления ветро-солнечной энергии. Компания Shanghai Electric оптимизирует производство ветровой и солнечной энергии за счет высокоуровневой координации и взаимодополняемости. Ее гибридные накопители энергии и фазовые преобразователи позволяют регулировать потребление активной мощности и поддержку реактивной мощности, обеспечивая измеряемость, контролируемость, стабильность и рентабельность генерации новой энергии.

– Интегрированная водородная энергосистема. Компания Shanghai Electric разработала комплексную водородную энергетическую систему, охватывающую этапы производства, хранения, заправки и утилизации. Используя передовые технологии щелочного и PEM-электролиза воды, Компания предлагает комплексные решения для экологически чистого химического производства, водородной металлургии, перевозки водорода, а также накопления и хранения водородной энергии.

– Интегрированная система для экологически чистого производства метанола. Интегрированная система оборудования Shanghai Electric для экологически чистого производства метанола включает в себя технологии автономного производства водорода на основе энергии ветра, крупномасштабного хранения газообразного водорода, газификации биомассы и синтеза метанола из синтез-газа с высоким содержанием CO2. Инновационный метод системного сопряжения адаптируется к колебаниям производства водорода на ветряных электростанциях, значительно повышая эффективность использования возобновляемого водорода/углерода.

Промышленность: создание основы для следующей промышленной революции

– Судостроение. Компания Shanghai Electric развивает судостроительный сектор Китая, предлагая широкий ассортимент продукции для судостроения, включая крупногабаритное литье и поковки, коленчатые валы, насосы, клапаны и различные судовые системы для управления балластными водами, защиты от коррозии, очистки сточных вод и выработки электроэнергии. Мощная производственная база Компании и ее значительные достижения в области поставок создают фундамент для ее продолжающегося роста в этой сфере.

– Наземный транспорт. В секторе электромобилей Shanghai Electric предлагает комплексные услуги, охватывающие проектирование низкоуглеродных установок, оборудование для производства аккумуляторов, интеллектуальные сборочные линии и системы терморегулирования. В сфере железнодорожного транспорта Shanghai Electric является ведущим мировым поставщиком электромеханического оборудования и систем, обеспечивающих более 90% потребностей городского железнодорожного транспорта, предоставляя при этом самые современные решения по техническому обслуживанию и управлению жизненным циклом оборудования.

– Аэрокосмическая промышленность. Shanghai Electric предлаагет аэрокосмической отрасли широкий спектр самых современных производственных решений, включая автоматизированные системы сверления и клепки, системы из композитных материалов и сборочные линии. Компания поставляет критически важные компоненты для самолетов, такие как авионика, крепеж, лопатки двигателей и подшипники. Для космического сектора она поставляет специализированные датчики давления и сверхмощные погрузчики AGV. Используя свои отраслевые ноу-хау и возможности обмена данными, Shanghai Electric продвигает инновации в области интеллектуального производства и расширяет границы аэрокосмической промышленности Китая.

Во время выставки Shanghai Electric также представила свою технологию наддува завтрашнего дня, продемонстрировав Humanoid Robot, SEunicloud 5.0 и общее решение для энергетики будущего.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2517355/2024.mp4

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