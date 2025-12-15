Sua Alteza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan lança a "Praça Al Khail" no Clube Equestre de Abu Dhabi

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Sua Alteza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Presidente dos Emirados Árabes Unidos, Vice-Primeiro-Ministro, Presidente do Tribunal Presidencial e Presidente Supremo do Clube Equestre de Abu Dhabi, lançou o Al Khail Square, um projeto de desenvolvimento integrado no Clube Equestre de Abu Dhabi, projetado para elevar o setor equestre e celebrar sua herança profundamente enraizada em um ambiente urbano contemporâneo.

Launch of Al Khail Square HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (center R), launches Al Khail Square project, at Abu Dhabi Equestrian Club. Seen with HE Ali Al Shaiba, Director General for the Abu Dhabi Equestrian Club (center L). ( Eissa Al Hammadi / UAE Presidential Court ) HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (front row 5th L), stands for a photograph during the launch of Al Khail Square project, at Abu Dhabi Equestrian Club. Seen with HE Ali Al Shaiba, Director General for the Abu Dhabi Equestrian Club (front row 4th L) and HE Major General Dr Ahmed Nasser Al Raisi, Inspector General of the Ministry of Interior (7th L). ( Eissa Al Hammadi / UAE Presidential Court )

A Praça Al Khail reflete a visão de Abu Dhabi de criar comunidades de alta qualidade e prontas para o futuro que combinam tradição com vida moderna. Concebido como uma nova referência em estilo de vida, esporte e comunidade na capital, o empreendimento enfatiza fortemente o bem-estar, a sustentabilidade e a qualidade de vida. Situado nos arredores do existente Abu Dhabi Equestrian Club, um exuberante enclave verde cercado por palácios, embaixadas e hotéis cinco estrelas vizinhos, o masterplan possui passarelas para pedestres, amplos espaços verdes abertos, ambientes abertos ao céu, arquitetura projetada para maximizar a luz natural e melhorar a qualidade do ar e infraestrutura avançada com modernos sistemas de resfriamento para garantir conforto durante todo o ano para moradores e visitantes.

Durante o lançamento, o Sheikh Mansour revisou o novo plano diretor do clube e foi informado sobre os principais componentes do projeto por Sua Excelência Mohammed Abdullah Al Junaibi, Presidente do Protocolo Presidencial e Autoridade de Narrativa Estratégica e Presidente do Conselho de Administração do Clube Equestre de Abu Dhabi. O desenvolvimento contará com instalações equestres avançadas, unidades residenciais premium, comodidades modernas de saúde, uma variedade de espaços comerciais e de varejo e um novo clube exclusivo para membros que oferece uma experiência de classe mundial totalmente integrada.

Outros briefings foram entregues por Sua Excelência o Engenheiro Ali Al Shaiba, Diretor Geral do Clube Equestre de Abu Dhabi e do Abu Dhabi Turf Club, juntamente com membros da equipe do projeto. Eles delinearam o escopo técnico do projeto, as fases de implementação e o cronograma aprovado até a conclusão completa.

Comentando o projeto, o Xeque Mansour afirmou que a Praça Al Khail reflete o status proeminente do esporte equestre em Abu Dhabi e o apoio contínuo que recebe. Ele observou que o desenvolvimento criará um destino de referência que reúne autenticidade e modernidade, ao mesmo tempo em que fortalece a posição de Abu Dhabi como um centro global líder em corridas de cavalos e atividades equestres.

Ele também destacou a contribuição mais ampla do projeto para o desenvolvimento urbano, esportivo e cultural de Abu Dhabi, enfatizando a importância de aderir ao cronograma aprovado para garantir a entrega com os mais altos padrões.

O engenheiro Ali Al Shaiba afirmou que a Al Khail Square redefinirá a identidade arquitetônica do Abu Dhabi Equestrian Club, transformando-o em um destino totalmente integrado que homenageia seu legado histórico, oferecendo um modelo contemporâneo de vida, lazer e hospitalidade premium.

Com base no legado do Abu Dhabi Equestrian Club, fundado em 1976 pelo falecido Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, a Al Khail Square continua o papel de longa data do clube na incorporação do hipismo como um elemento central da identidade nacional. Por mais de cinco décadas, o clube tem servido como um centro para grandes eventos esportivos e culturais no Emirado.

Estrategicamente localizada no coração da capital, a Al Khail Square está prestes a se tornar um dos destinos de estilo de vida e imobiliários mais distintos de Abu Dhabi, reforçando ainda mais a reputação dos Emirados como uma cidade onde a herança equestre se encontra com a vida contemporânea.

