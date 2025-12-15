Sua Alteza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan lança a "Praça Al Khail" no Clube Equestre de Abu Dhabi
15 dez, 2025, 20:11 GMT
ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Sua Alteza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Presidente dos Emirados Árabes Unidos, Vice-Primeiro-Ministro, Presidente do Tribunal Presidencial e Presidente Supremo do Clube Equestre de Abu Dhabi, lançou o Al Khail Square, um projeto de desenvolvimento integrado no Clube Equestre de Abu Dhabi, projetado para elevar o setor equestre e celebrar sua herança profundamente enraizada em um ambiente urbano contemporâneo.
A Praça Al Khail reflete a visão de Abu Dhabi de criar comunidades de alta qualidade e prontas para o futuro que combinam tradição com vida moderna. Concebido como uma nova referência em estilo de vida, esporte e comunidade na capital, o empreendimento enfatiza fortemente o bem-estar, a sustentabilidade e a qualidade de vida. Situado nos arredores do existente Abu Dhabi Equestrian Club, um exuberante enclave verde cercado por palácios, embaixadas e hotéis cinco estrelas vizinhos, o masterplan possui passarelas para pedestres, amplos espaços verdes abertos, ambientes abertos ao céu, arquitetura projetada para maximizar a luz natural e melhorar a qualidade do ar e infraestrutura avançada com modernos sistemas de resfriamento para garantir conforto durante todo o ano para moradores e visitantes.
Durante o lançamento, o Sheikh Mansour revisou o novo plano diretor do clube e foi informado sobre os principais componentes do projeto por Sua Excelência Mohammed Abdullah Al Junaibi, Presidente do Protocolo Presidencial e Autoridade de Narrativa Estratégica e Presidente do Conselho de Administração do Clube Equestre de Abu Dhabi. O desenvolvimento contará com instalações equestres avançadas, unidades residenciais premium, comodidades modernas de saúde, uma variedade de espaços comerciais e de varejo e um novo clube exclusivo para membros que oferece uma experiência de classe mundial totalmente integrada.
Outros briefings foram entregues por Sua Excelência o Engenheiro Ali Al Shaiba, Diretor Geral do Clube Equestre de Abu Dhabi e do Abu Dhabi Turf Club, juntamente com membros da equipe do projeto. Eles delinearam o escopo técnico do projeto, as fases de implementação e o cronograma aprovado até a conclusão completa.
Comentando o projeto, o Xeque Mansour afirmou que a Praça Al Khail reflete o status proeminente do esporte equestre em Abu Dhabi e o apoio contínuo que recebe. Ele observou que o desenvolvimento criará um destino de referência que reúne autenticidade e modernidade, ao mesmo tempo em que fortalece a posição de Abu Dhabi como um centro global líder em corridas de cavalos e atividades equestres.
Ele também destacou a contribuição mais ampla do projeto para o desenvolvimento urbano, esportivo e cultural de Abu Dhabi, enfatizando a importância de aderir ao cronograma aprovado para garantir a entrega com os mais altos padrões.
O engenheiro Ali Al Shaiba afirmou que a Al Khail Square redefinirá a identidade arquitetônica do Abu Dhabi Equestrian Club, transformando-o em um destino totalmente integrado que homenageia seu legado histórico, oferecendo um modelo contemporâneo de vida, lazer e hospitalidade premium.
Com base no legado do Abu Dhabi Equestrian Club, fundado em 1976 pelo falecido Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, a Al Khail Square continua o papel de longa data do clube na incorporação do hipismo como um elemento central da identidade nacional. Por mais de cinco décadas, o clube tem servido como um centro para grandes eventos esportivos e culturais no Emirado.
Estrategicamente localizada no coração da capital, a Al Khail Square está prestes a se tornar um dos destinos de estilo de vida e imobiliários mais distintos de Abu Dhabi, reforçando ainda mais a reputação dos Emirados como uma cidade onde a herança equestre se encontra com a vida contemporânea.
Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2845407/Final_video_with_subtitles.mp4
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845404/Al_Khail_Square_Launch.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845405/Al_Khail_Square_Launch.jpg
