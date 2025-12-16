셰이크 만수르 빈 자이드 알 나흐얀, 아부다비 승마클럽에서 '알 카일 스퀘어' 출범

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 12월 16일 /PRNewswire/ -- 셰이크 만수르 빈 자이드 알 나흐얀(Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan) 아랍에미리트(UAE) 부통령•부총리•대통령궁 의장•아부다비 승마클럽(Abu Dhabi Equestrian Club) 회장이 아부다비 승마클럽 내에 조성되는 통합 개발 프로젝트 '알 카일 스퀘어(Al Khail Square)'를 출범시켰다. 알 카일 스퀘어는 승마 산업의 위상을 높이고, 현대적인 도시 환경 속에서 깊이 뿌리내린 승마 유산을 기념하기 위해 기획됐다.

Launch of Al Khail Square HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (center R), launches Al Khail Square project, at Abu Dhabi Equestrian Club. Seen with HE Ali Al Shaiba, Director General for the Abu Dhabi Equestrian Club (center L). ( Eissa Al Hammadi / UAE Presidential Court ) HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (front row 5th L), stands for a photograph during the launch of Al Khail Square project, at Abu Dhabi Equestrian Club. Seen with HE Ali Al Shaiba, Director General for the Abu Dhabi Equestrian Club (front row 4th L) and HE Major General Dr Ahmed Nasser Al Raisi, Inspector General of the Ministry of Interior (7th L). ( Eissa Al Hammadi / UAE Presidential Court )

알 카일 스퀘어에는 전통과 현대적 생활을 조화시킨 미래 지향적 고품질 커뮤니티 조성에 대한 아부다비의 비전이 담겨 있다. 수도에서 라이프스타일, 스포츠, 커뮤니티의 새로운 기준이 될 이 개발 프로젝트는 웰빙, 지속가능성, 삶의 질에 중점을 두고 있다. 기존 아부다비 승마클럽 부지 내에 조성되는 알 카일 스퀘어는 주변 궁전과 대사관, 5성급 호텔로 둘러싸인 푸르른 녹지 공간에 자리 잡고 있다. 마스터플랜에는 보행자 친화적인 산책로와 광활한 개방형 녹지 공간, 개방형 천장 구조, 자연 채광을 극대화하고 공기 질을 개선하기 위한 건축 설계, 그리고 거주자와 방문객에게 연중 쾌적함을 보장하는 첨단 냉방 시스템을 갖춘 인프라가 포함되어 있다.

발표 행사에서 셰이크 만수르는 클럽의 새로운 마스터플랜을 살펴보고, 모하메드 압둘라 알 주나이비(Mohammed Abdullah Al Junaibi) 대통령 의전•전략 내러티브청(Presidential Protocol and Strategic Narrative Authority) 청장이자 아부다비 승마클럽 이사회 의장으로부터 프로젝트의 핵심 구성 요소에 대해 브리핑을 받았다. 이 개발 프로젝트에는 첨단 승마 시설, 프리미엄 주거 시설, 현대적 의료 편의 시설, 다양한 소매 및 상업 공간, 그리고 완전히 통합된 세계적 수준의 경험을 제공하는 신규 회원 전용 클럽이 포함될 예정이다.

추가 브리핑은 아부다비 승마클럽 및 아부다비 터프클럽(Abu Dhabi Turf Club) 사무총장인 알리 알 샤이바(Ali Al Shaiba) 공학자와 프로젝트 팀 관계자들이 진행했다. 이들은 프로젝트의 기술적 범위와 단계별 추진 계획, 그리고 완공까지의 승인된 일정에 대해 개괄적으로 설명했다.

셰이크 만수르는 이 프로젝트에 대해 "알 카일 스퀘어가 아부다비에서 승마 스포츠가 차지하는 탁월한 위상과 지속적인 지원을 반영한다"고 강조했다. 그는 이어 "이 개발 사업이 진정성과 현대성을 결합한 랜드마크적 명소를 창출함과 동시에 아부다비가 경마 및 승마 활동의 선도적인 글로벌 허브로서의 위상을 강화할 것"이라고 말했다.

그는 또한 "이 프로젝트가 아부다비의 도시, 스포츠, 문화 발전에 기여하는 폭넓은 측면을 부각하며, 최고 수준의 완공을 보장하기 위해 승인된 일정을 준수하는 것이 중요하다"고 재차 강조했다.

알 샤이바 공학자는 "알 카일 스퀘어가 아부다비 승마클럽의 건축적 정체성을 재정의하여 역사적 유산을 기리면서도 프리미엄 주거, 레저, 호스피탈리티를 위한 현대적 모델을 제공하는 완전히 통합된 명소로 탈바꿈할 것"이라며 기대감을 드러냈다.

1976년 고(故) 셰이크 자이드 빈 술탄 알 나흐얀(Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan)이 설립한 아부다비 승마클럽의 유산을 계승하는 알 카일 스퀘어는 승마를 국가 정체성의 핵심 요소로 자리매김하는 클럽의 오랜 역할을 이어갈 것이다. 이 클럽은 지금까지 50년 이상 동안 에미리트의 주요 스포츠 및 문화 행사에서 핵심적인 역할을 해왔다.

수도 중심부에 전략적으로 위치한 알 카일 스퀘어는 아부다비에서 가장 독특한 라이프스타일 및 부동산 명소 중 하나로 자리매김할 것이다. 또한 승마 유산과 현대적 생활이 조화를 이루는 도시로서 에미리트의 명성을 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.

동영상 - https://mma.prnewswire.com/media/2845407/Final_video_with_subtitles.mp4

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2845404/Al_Khail_Square_Launch.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2845405/Al_Khail_Square_Launch.jpg

