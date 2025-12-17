Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan殿下、Abu Dhabi Equestrian Clubで「Al Khail Square」を発足

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年12月17日 /PRNewswire/ -- UAE副大統領兼副首相兼大統領府長官、ならびにAbu Dhabi Equestrian Club最高会長を務めるSheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan殿下は、乗馬分野の高度化を図り、現代的な都市環境の中でその深く根付いた遺産を称えることを目的とした、Abu Dhabi Equestrian Clubにおける統合開発プロジェクト「Al Khail Square」を発足しました。

Launch of Al Khail Square HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (center R), launches Al Khail Square project, at Abu Dhabi Equestrian Club. Seen with HE Ali Al Shaiba, Director General for the Abu Dhabi Equestrian Club (center L). ( Eissa Al Hammadi / UAE Presidential Court ) HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (front row 5th L), stands for a photograph during the launch of Al Khail Square project, at Abu Dhabi Equestrian Club. Seen with HE Ali Al Shaiba, Director General for the Abu Dhabi Equestrian Club (front row 4th L) and HE Major General Dr Ahmed Nasser Al Raisi, Inspector General of the Ministry of Interior (7th L). ( Eissa Al Hammadi / UAE Presidential Court )

Al Khail Squareは、伝統と現代的な暮らしを融合させた、高品質で将来を見据えたコミュニティを創出するというアブダビのビジョンを体現するものです。同開発は、首都におけるライフスタイル、スポーツ、コミュニティの新たな指標として構想されており、ウェルネス、サステナビリティ、そして生活の質を重視しています。このマスタープランは、既存のAbu Dhabi Equestrian Club周辺の敷地内に位置し、近隣の宮殿、大使館、五つ星ホテルに囲まれた緑豊かな環境の中で、歩行者に配慮した回遊動線、広大なオープン・グリーン・スペース、開放的な空間、自然光を最大限に取り入れ空気質の向上を図る建築設計、そして居住者および来訪者が一年を通じて快適に過ごせるよう最新の冷却システムを備えた先進的なインフラを特徴としています。

発足式においてSheikh Mansour殿下は、クラブの新たなマスタープランを視察し、大統領府儀典・戦略的ナラティブ庁議長兼Abu Dhabi Equestrian Club取締役会会長を務めるMohammed Abdullah Al Junaibi閣下より、同プロジェクトの主要な構成要素について説明を受けました。この開発には、先進的な乗馬施設、プレミアムな住宅、最新の医療施設、多様な小売・商業スペースに加え、完全に統合された世界水準の体験を提供する会員制クラブが整備される予定です。

続いて、Abu Dhabi Equestrian ClubおよびAbu Dhabi Turf Clubの事務局長を務めるAli Al Shaiba閣下ならびにプロジェクトチームのメンバーから、追加の説明が行われました。この説明では、同プロジェクトの技術的な範囲、実施フェーズ、ならびに全面完成に至るまでの承認済みスケジュールについて概要が示されました。

同プロジェクトについて言及し、Sheikh Mansour殿下は、Al Khail Squareがアブダビにおける乗馬スポーツの高い地位と、同分野に対する継続的な支援を反映するものであると述べました。さらに同氏は、この開発が真正性と現代性を融合させた象徴的な目的地を創出するとともに、競馬および乗馬活動における世界有数の拠点としてのアブダビの地位を一層強化することになると指摘しました。

また、同プロジェクトがアブダビの都市、スポーツ、文化の発展に幅広く寄与する点にも言及し、最高水準での提供を実現するため、承認済みスケジュールを順守する重要性を、同氏は強調しました。

Ali Al Shaiba氏は、Al Khail SquareがAbu Dhabi Equestrian Clubの建築的アイデンティティを再定義し、歴史的遺産を尊重しながら、プレミアムな暮らし、レジャー、ホスピタリティにおける現代的なモデルを提供する、完全に統合された目的地へと変貌させるものになると述べました。

1976年に故Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan氏によって創設されたAbu Dhabi Equestrian Clubの遺産を継承するAl Khail Squareは、乗馬文化を国家アイデンティティの中核要素として根付かせてきた同クラブの長年にわたる役割を引き継ぐものです。同クラブは50年以上にわたり、首長国における主要なスポーツおよび文化イベントの中心的拠点としての役割を果たしてきました。

首都の中心部という戦略的な立地に位置するAl Khail Squareは、アブダビを代表する個性的なライフスタイルおよび不動産の拠点の一つとなることが期待されており、乗馬の伝統と現代的な暮らしが融合する都市としての同首長国の評価をさらに高めるものです。

動画 - https://mma.prnewswire.com/media/2845407/Final_video_with_subtitles.mp4

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2845404/Al_Khail_Square_Launch.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2845405/Al_Khail_Square_Launch.jpg

