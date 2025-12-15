Son Altesse le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan inaugure le « Al Khail Square » à l'Abu Dhabi Equestrian Club

ABU DHABI, EAU, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Son Altesse Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président des Émirats arabes unis, vice-premier ministre, président de la Cour présidentielle et président suprême du Club équestre d'Abu Dhabi, a lancé Al Khail Square, un projet de développement intégré au Club équestre d'Abu Dhabi conçu pour élever le secteur équestre et célébrer son héritage profondément enraciné dans un cadre urbain contemporain.

Launch of Al Khail Square HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (center R), launches Al Khail Square project, at Abu Dhabi Equestrian Club. Seen with HE Ali Al Shaiba, Director General for the Abu Dhabi Equestrian Club (center L). ( Eissa Al Hammadi / UAE Presidential Court ) HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (front row 5th L), stands for a photograph during the launch of Al Khail Square project, at Abu Dhabi Equestrian Club. Seen with HE Ali Al Shaiba, Director General for the Abu Dhabi Equestrian Club (front row 4th L) and HE Major General Dr Ahmed Nasser Al Raisi, Inspector General of the Ministry of Interior (7th L). ( Eissa Al Hammadi / UAE Presidential Court )

Al Khail Square reflète la vision d'Abu Dhabi, qui consiste à créer des communautés de haute qualité, prêtes pour l'avenir, alliant tradition et modernité. Conçu comme une nouvelle référence en matière de style de vie, de sport et de communauté dans la capitale, le projet met fortement l'accent sur le bien-être, la durabilité et la qualité de vie. Situé sur le terrain entourant l'actuel club équestre d'Abu Dhabi, une enclave verdoyante bordée de palais, d'ambassades et d'hôtels cinq étoiles, le plan directeur prévoit des allées conviviales pour les piétons, de vastes espaces verts, des environnements à ciel ouvert, une architecture conçue pour maximiser la lumière naturelle et améliorer la qualité de l'air, ainsi qu'une infrastructure avancée avec des systèmes de refroidissement modernes pour assurer le confort des résidents et des visiteurs tout au long de l'année.

Lors de l'inauguration, le cheikh Mansour a passé en revue le nouveau plan directeur du club et a été informé des principaux éléments du projet par son excellence Mohammed Abdullah Al Junaibi, président de la Presidential Protocol and Strategic Narrative Authority et président du conseil d'administration de l'Abu Dhabi Equestrian Club. Le projet comprendra des installations équestres de pointe, des unités résidentielles haut de gamme, des services de santé modernes, une variété d'espaces commerciaux et un nouveau club réservé aux membres, qui offrira une expérience entièrement intégrée et de classe mondiale.

Son Excellence l'ingénieur Ali Al Shaiba, directeur général de l'Abu Dhabi Equestrian Club et de l'Abu Dhabi Turf Club, ainsi que des membres de l'équipe du projet ont présenté d'autres exposés. Ils décrivent la portée technique du projet, les phases de mise en œuvre et le calendrier approuvé jusqu'à l'achèvement complet du projet.

Commentant le projet, Sheikh Mansour a affirmé qu'Al Khail Square reflétait le statut proéminent du sport équestre à Abu Dhabi et le soutien continu qu'il reçoit. Il a fait remarquer que ce projet permettra de créer une destination phare alliant authenticité et modernité, tout en renforçant la position d'Abu Dhabi en tant que centre mondial de premier plan pour les courses de chevaux et les activités équestres.

Il a également souligné la contribution plus large du projet au développement urbain, sportif et culturel d'Abou Dhabi, en insistant sur l'importance de respecter le calendrier approuvé pour garantir une livraison conforme aux normes les plus strictes.

L'ingénieur Ali Al Shaiba a déclaré qu'Al Khail Square redéfinira l'identité architecturale du club équestre d'Abu Dhabi, le transformant en une destination entièrement intégrée qui honore son héritage historique tout en offrant un modèle contemporain de vie, de loisirs et d'hospitalité haut de gamme.

S'appuyant sur l'héritage du club équestre d'Abu Dhabi, fondé en 1976 par feu le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Al Khail Square perpétue le rôle joué de longue date par le club en faisant de l'équitation un élément central de l'identité nationale. Depuis plus de cinq décennies, le club sert de centre pour les principaux événements sportifs et culturels de l'émirat.

Stratégiquement situé au cœur de la capitale, Al Khail Square est en passe de devenir l'un des lieux de vie et l'une des destinations immobilières les plus remarquables d'Abu Dhabi, renforçant ainsi la réputation de l'émirat en tant que ville où l'héritage équestre rencontre la vie contemporaine.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2845407/Final_video_with_subtitles.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845404/Al_Khail_Square_Launch.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845405/Al_Khail_Square_Launch.jpg