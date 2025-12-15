Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan lanza "Al Khail Square" en el Club Ecuestre de Abu Dabi

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, Viceprimer Ministro, Presidente del Tribunal Presidencial y Presidente Supremo del Abu Dhabi Equestrian Club, lanzó Al Khail Square, un proyecto de desarrollo integrado en el Abu Dhabi Equestrian Club diseñado para elevar el sector ecuestre y celebrar su herencia profundamente arraigada dentro de un entorno urbano contemporáneo.

Launch of Al Khail Square HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (center R), launches Al Khail Square project, at Abu Dhabi Equestrian Club. Seen with HE Ali Al Shaiba, Director General for the Abu Dhabi Equestrian Club (center L). ( Eissa Al Hammadi / UAE Presidential Court ) HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (front row 5th L), stands for a photograph during the launch of Al Khail Square project, at Abu Dhabi Equestrian Club. Seen with HE Ali Al Shaiba, Director General for the Abu Dhabi Equestrian Club (front row 4th L) and HE Major General Dr Ahmed Nasser Al Raisi, Inspector General of the Ministry of Interior (7th L). ( Eissa Al Hammadi / UAE Presidential Court )

La plaza Al Khail refleja la visión de Abu Dhabi de crear comunidades de alta calidad y preparadas para el futuro que combinen la tradición con la vida moderna. Concebido como un nuevo punto de referencia para el estilo de vida, el deporte y la comunidad en la capital, el desarrollo pone gran énfasis en el bienestar, la sostenibilidad y la calidad de vida. Situado en los terrenos que rodean el actual Abu Dhabi Equestrian Club, un exuberante enclave verde bordeado por palacios vecinos, embajadas y hoteles de cinco estrellas, el plan maestro cuenta con pasarelas aptas para peatones, amplios espacios verdes abiertos, entornos abiertos al cielo, arquitectura diseñada para maximizar la luz natural y mejorar la calidad del aire, y una infraestructura avanzada con modernos sistemas de refrigeración para garantizar el confort durante todo el año para residentes y visitantes.

Durante el lanzamiento, el jeque Mansour revisó el nuevo plan maestro para el club y recibió información sobre los componentes clave del proyecto por parte de Su Excelencia Mohammed Abdullah Al Junaibi, presidente del protocolo presidencial y la autoridad narrativa estratégica y presidente de la junta directiva del Abu Dhabi Equestrian Club. El desarrollo contará con instalaciones ecuestres avanzadas, unidades residenciales de primera calidad, modernos servicios de salud, una variedad de espacios comerciales y comerciales, y un nuevo club exclusivo para miembros que ofrece una experiencia totalmente integrada y de clase mundial.

Otras reuniones informativas fueron impartidas por Su Excelencia el Ingeniero Ali Al Shaiba, Director General del Club Ecuestre de Abu Dhabi y del Club de Césped de Abu Dhabi, junto con miembros del equipo del proyecto. Describieron el alcance técnico del proyecto, las fases de implementación y el cronograma aprobado hasta su finalización completa.

Al comentar sobre el proyecto, el jeque Mansour afirmó que la plaza Al Khail refleja el destacado estatus del deporte ecuestre en Abu Dhabi y el continuo apoyo que recibe. Señaló que el desarrollo creará un destino histórico que reúne autenticidad y modernidad, al tiempo que fortalece la posición de Abu Dabi como un centro mundial líder para las carreras de caballos y las actividades ecuestres.

También destacó la contribución más amplia del proyecto al desarrollo urbano, deportivo y cultural de Abu Dabi, y destacó la importancia de cumplir con el cronograma aprobado para garantizar la entrega de los más altos estándares.

El ingeniero Ali Al Shaiba declaró que Al Khail Square redefinirá la identidad arquitectónica del Abu Dhabi Equestrian Club, transformándolo en un destino totalmente integrado que honra su legado histórico al tiempo que ofrece un modelo contemporáneo de vida, ocio y hospitalidad premium.

Basándose en el legado del Abu Dhabi Equestrian Club, fundado en 1976 por el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, Al Khail Square continúa el papel de larga data del club en la incorporación del ecuestrismo como un elemento central de la identidad nacional. Durante más de cinco décadas, el club ha servido de centro para grandes eventos deportivos y culturales en el Emirato.

Con una ubicación estratégica en el corazón de la capital, la plaza Al Khail se convertirá en uno de los destinos inmobiliarios y de estilo de vida más distintivos de Abu Dabi, lo que reforzará aún más la reputación del Emirato como una ciudad donde el patrimonio ecuestre se encuentra con la vida contemporánea.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2845407/Final_video_with_subtitles.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845404/Al_Khail_Square_Launch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845405/Al_Khail_Square_Launch.jpg

FUENTE Abu Dhabi Equestrian Club