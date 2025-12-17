Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan 殿下於阿布扎比馬術俱樂部為「Al Khail Square」揭幕

在啟動儀式上，Sheikh Mansour 殿下審視了俱樂部的新總體規劃，並聽取了總統禮賓與戰略敘事局主席兼阿布扎比馬術俱樂部董事會主席 Mohammed Abdullah Al Junaibi 關於項目關鍵組成部分的簡報。該發展項目將設有先進的馬術設施、優質住宅單位、現代醫療保健設施、各種零售和商業空間，以及一個提供全面綜合、世界級體驗的全新會員專屬俱樂部。

阿布扎比馬術俱樂部及阿布扎比賽馬會（Abu Dhabi Turf Club）總幹事 Engineer Ali Al Shaiba 閣下聯同項目團隊成員亦作了進一步匯報。他們概述了項目的技術範圍、實施階段以及直至完全竣工的核准時間表。

Sheikh Mansour 殿下評論該項目時肯定，Al Khail Square 反映了馬術運動在阿布扎比的崇高地位及其持續獲得的支持。他指出，該發展項目將創造一個地標性的目的地，融合真實傳統與現代氣息，同時鞏固阿布扎比作為全球領先賽馬和馬術活動樞紐的地位。

他亦強調了該項目對阿布扎比城市、體育和文化發展的廣泛貢獻，並強調必須恪守核准的時間表，確保以最高標準交付。

工程師 Ali Al Shaiba 表示，Al Khail Square 將重新定義阿布扎比馬術俱樂部的建築特色，將其轉型為一個全面綜合的目的地，既向其歷史遺產致敬，又為優質生活、休閒和款待提供現代典範。

承襲已故 Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 於 1976 年創立阿布扎比馬術俱樂部的遺產，Al Khail Square 延續了俱樂部長期以來將馬術精神植根為國家身份核心元素的角色。五十多年來，俱樂部一直是酋長國舉辦主要體育和文化活動的中心。

Al Khail Square 位於首都中心戰略位置，勢將成為阿布扎比最具特色的生活方式和房地產目的地之一，進一步鞏固該酋長國作為馬術傳統與現代生活交匯之城的聲譽。

