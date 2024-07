Subex reconhecida no Gartner® Magic Quadrant™ de 2024 para IA no relatório de operações de clientes e negócios de CSP

BANGALOR, Índia, 29 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Subex, fornecedora líder global de soluções baseadas em IA para o setor de telecomunicações, anunciou hoje sua inclusão no relatório do Quadrante Mágico do Gartner de 2024 para IA em operações de clientes e negócios de CSP. A Subex acredita que esse reconhecimento é um marco significativo para a empresa, destacando seu compromisso em fornecer soluções inovadoras de IA que capacitem os Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) a prosperar na era digital.

De acordo com o Gartner, "Este Quadrante Mágico ajuda os provedores de serviços de comunicações a identificar e avaliar fornecedores de IA para suas operações de clientes e negócios. Ele guiará os CIOs de CSP e os líderes de tecnologia para as escolhas certas de fornecedores de IA em um mercado em rápida evolução."

De acordo com a Subex, sua inclusão no Quadrante Mágico ressalta sua posição como um participante-chave no cenário de IA para CSPs. Por muitos anos, a Subex tem estado na vanguarda da inovação em IA no setor de telecomunicações, fornecendo soluções de ponta que abordam desafios complexos, como detecção de fraudes, previsão de rotatividade de clientes, otimização de rede e garantia de receita. Aproveitando o aprendizado de máquina e a automação, a Subex capacita os CSPs a tomar decisões baseadas em dados, agilizar as operações e alcançar melhorias significativas no desempenho geral dos negócios.

"Estamos entusiasmados por sermos reconhecidos no Quadrante Mágico do Gartner para IA no relatório de operações de clientes e negócios de CSP", disse Nisha Dutt, CEO da Subex. "Acreditamos que ser reconhecido como um dos principais participantes valida nosso foco incansável no desenvolvimento de soluções orientadas por IA que abordam os desafios e oportunidades únicos enfrentados pelos CSPs globalmente. Este é um marco significativo na jornada da Subex, e estamos comprometidos em solidificar ainda mais nossa posição de mercado por meio de inovação contínua e entrega de valor excepcional aos nossos clientes CSP."

A equipe de especialistas da Subex dedica-se a expandir os limites da inovação em IA dentro do domínio CSP. Ao desenvolver continuamente novas soluções e aprimorar as existentes, a Subex garante que os CSPs tenham acesso às ferramentas e tecnologias de IA mais avançadas para navegar no cenário em evolução e alcançar um crescimento sustentável.

Para obter mais informações sobre a Subex e suas soluções orientadas por IA para CSPs, visite www.subex.com.

Gartner, Magic Quadrant for AI in CSP Customer and Business Operations, por Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Peter Liu, 4 de junho de 2024

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

