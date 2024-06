Subex تحصل على اعتراف بإدراجها في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ للذكاء الاصطناعي في مجال خدمات مزودي خدمات الاتصالات وعمليات العملاء والأعمال لعام 2024

بنغالورو ، الهند, 29 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة سوبيكس (Subex) ، المزود العالمي الرائد للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لصناعة الاتصالات ، اليوم عن إدراجها في تقرير الربع السحري من جارتنر (Gartner® Magic Quadrant™) للذكاء الاصطناعي في مجال خدمات مزودي خدمات الاتصالات وعمليات العملاء والأعمال لعام 2024. ترى سوبكس أن هذا الاعتراف يمثل علامة فارقة هامة للشركة ، مما يسلط الضوء على التزامها بتقديم حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تمكن مزودي خدمات الاتصالات من الازدهار في العصر الرقمي.

وفقًا لشركة جارتنر (Gartner)، "يساعد هذا الربع السحري مزودي خدمات الاتصالات على تحديد وتقييم بائعي الذكاء الاصطناعي لعمليات عملائهم وعملياتهم التجارية. وسوف يرشد رؤساء أقسام المعلومات وقادة التكنولوجيا نحو خيارات بائعي الذكاء الاصطناعي الصحيحة ، في سوق سريعة التطور."

وفقًا لسوبيكس ، يؤكد إدراجها في تقرير الربع السحري مكانتها كلاعب رئيسي في مشهد الذكاء الاصطناعي لشركات مزودي خدمات الاتصالات. لسنوات عديدة ، كانت سوبيكس في طليعة الابتكار في الذكاء الاصطناعي في صناعة الاتصالات ، حيث تقدم حلولاً متطورة تعالج التحديات المعقدة ، مثل الكشف عن الاحتيال ، وتنبؤ تراجع العملاء ، وتحسين الشبكة ، وضمان الإيرادات. من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والأتمتة ، تمكن سوبيكس مزودي خدمات الاتصالات من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات ، وتبسيط العمليات ، وتحقيق تحسينات كبيرة في أداء الأعمال الشامل.

قال نيشا دوت ، الرئيس التنفيذي لشركة سوبيكس: "نحن سعداء بالاعتراف بنا في تقرير الربع السحري من جارتنر للذكاء الاصطناعي في مجال خدمات مزودي خدمات الاتصالات وعمليات العملاء والأعمال". نعتقد أن الاعتراف بشركتنا كأحد اللاعبين الرئيسيين يؤكد تركيزنا المتواصل على تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تعالج التحديات والفرص الفريدة التي يواجهها مزودي خدمات الاتصالات على مستوى العالم. يعد هذا علامة فارقة هامة في رحلة سوبيكس، ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز موقعنا في السوق من خلال الابتكار المستمر وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا في مجال الخدمات المشتركة."

يكرس فريق خبراء سوبيكس جهوده لدفع حدود الابتكار في الذكاء الاصطناعي داخل مجال مزودي خدمات الاتصالات. من خلال تطوير حلول جديدة باستمرار وتعزيز الحلول القائمة ، تضمن سوبيكس أن يكون لدى مزودي خدمات الاتصالات إمكانية الوصول إلى أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي ، للتقدم على مستوى المشهد المتطور في الصناعة وتحقيق النمو المستدام.

لمزيد من المعلومات حول سوبيكس وحلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي لمزودي خدمات الاتصالات، تفضلوا بزيارة www.subex.com.

Gartner, Magic Quadrant for AI in CSP Customer and Business Operations, By Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Peter Liu, 4 June 2024

جارتنر (GARTNER) هي علامة تجارية وخدمة مسجلة لشركة جارتنر إنك (Gartner ، Inc.) و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والدولية ، وماجيك كوادرانت [الربع السحري] (MAGIC QUADRANT) هي علامة تجارية مسجلة لشركة جارتنر إنك (Gartner ، Inc.) و/أو الشركات التابعة لها ومستخدمة في هذه الوثيقة بإذن. جميع الحقوق محفوظة.

لا تصادق شركة Gartner على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. وتتألف منشورات جارتنر البحثية من آراء شركة جارتنر البحثية، ويجب ألّا تُفسّر على أنّها بيانات تشير إلى حقائق ثابتة. تُخلي جارتنر مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أيّ ضمانات متعلقة بالقابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

