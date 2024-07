Subex 榮獲《2024 年度 Gartner® Magic Quadrant™ 通訊服務供應商客戶與業務營運人工智能應用報告》的認可

印度邦加羅爾2024年7月1日 /美通社/ -- 全球領先的電訊行業人工智能解決方案供應商 Subex 今天宣佈被納入《2024 年度 Gartner® Magic Quadrant™ 通訊服務供應商客戶與業務營運人工智能應用報告》(2024 Gartner Magic Quadrant™ for AI in CSP Customer and Business Operations Report)之中。Subex 認為,這項認可標誌著該公司的重要里程碑,強調了其致力於提供創新的人工智能解決方案,使通訊服務供應商(CSP)在數碼電子時代蓬勃發展。

根據 Gartner 表示:「這個 Magic Quadrant™ 可幫助通訊服務供應商(CSP)就客戶與業務營運而言識別並評估人工智能供應商。這個 Magic Quadrant™ 將引導通訊服務供應商(CSP)的資訊總監(CIO)和技術領導者在快速發展的市場中找到合適的人工智能供應商選擇。」

根據 Subex 的說法,該公司被納入 Magic Quadrant™,強調了 Subex 作為通訊服務供應商(CSP)人工智能環境關鍵參與者的地位。多年來,Subex 一直在電訊行業中處於人工智能創新的前線,提供最先進的解決方案,可解決複雜挑戰,例如詐騙偵測、客戶流失預測、網絡最佳化和收入保證等複雜挑戰。Subex 利用機器學習和自動化功能,使通訊服務供應商(CSP)能夠作出由資料驅動的決策、簡化營運,並在整體業務績效上取得顯著改善。

Subex 行政總裁 Nisha Dutt 表示:「我們很高興能在《Gartner® Magic Quadrant™ 通訊服務供應商客戶與業務營運人工智能應用報告》(Gartner Magic Quadrant™ for AI in CSP Customer and Business Operations Report)中獲得認可。「我們認為,被確定為關鍵參與者之一,證明我們不斷專注於開發由人工智能驅動的解決方案,以解決全球各地的通訊服務供應商(CSP)面臨的獨特挑戰和機遇。這是 Subex 旅程中重要的里程碑,我們致力於透過持續創新並為通訊服務供應商(CSP)客戶提供卓越價值,進一步鞏固我們的市場地位。」

Subex 的專家團隊致力於在通訊服務供應商(CSP)領域中突破人工智能創新的界限。透過不斷開發新的解決方案並增強現有解決方案,Subex 確保通訊服務供應商(CSP)可以利用最先進的人工智能工具和技術,從而駕馭不斷發展的環境並實現可持續增長。

如需 Subex 及其用於通訊服務供應商(CSP)的人工智能驅動解決方案的詳細資訊,請造訪 www.subex.com。

《Gartner® Magic Quadrant™ 通訊服務供應商客戶與業務營運人工智能應用報告》(Gartner Magic Quadrant™ for AI in CSP Customer and Business Operations Report),由 Pulkit Pandey、Amresh Nandan、Peter Liu 撰寫,2024年6月4 日

GARTNER 是 Gartner, Inc. 及/或其附屬公司在美國和國際的註冊商標和服務標誌,MAGIC QUADRANT 是 Gartner, Inc. 及/或其附屬公司的註冊商標,經許可在此處使用。保留所有權利。

Gartner 並不認可其研究出版物中敍述的任何供應商、產品或服務,亦不建議技術用戶僅選擇評分最高或其他稱號的供應商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究組織的觀點,不應解讀為事實陳述。Gartner 對本研究並不提供任何明示或暗示的擔保,包括對適銷性或針對特定用途適用性的任何擔保。

