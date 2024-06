Subex figure dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® sur l'utilisation de l'IA dans les relations client et les opérations commerciales des CSP

BANGALORE, Inde, 29 juin 2024 /PRNewswire/ -- Subex, chef de file mondial des solutions optimisées par l'IA pour le secteur des télécommunications, annonce aujourd'hui figurer dans le rapport Magic Quadrant 2024 de Gartner sur l'utilisation de l'IA dans les relations client et les opérations commerciales des CSP. Subex estime que cette reconnaissance marque une étape importante pour l'entreprise, soulignant son engagement à fournir des solutions d'IA innovantes qui permettent aux fournisseurs de services de communication (CSP) de prospérer à l'ère numérique.

Selon Gartner, « Ce Magic Quadrant aide les fournisseurs de services de communication à identifier et à évaluer les fournisseurs d'IA pour leurs opérations clients et commerciales. Le rapport aidera les CIO et les responsables technologiques des CSP à choisir les bons fournisseurs d'IA, dans un marché qui évolue rapidement ».

Selon Subex, son inclusion dans le Magic Quadrant souligne sa position en tant qu'acteur clé de l'IA pour les CSP. Depuis de nombreuses années, Subex est à l'avant-garde de l'innovation en matière d'IA dans le secteur des télécoms, fournissant des solutions de pointe relevant des défis complexes, comme la détection des fraudes, la prédiction des désabonnements, l'optimisation du réseau et la garantie des revenus. En s'appuyant sur l'apprentissage automatique et l'automatisation, Subex permet aux CSP de prendre des décisions fondées sur des données, de rationaliser les opérations et d'améliorer sensiblement les performances globales de l'entreprise.

« Nous sommes ravis d'être reconnus dans le Magic Quadrant de Gartner sur l'utilisation de l'IA dans les relations client et les opérations commerciales des CSP », déclare Nisha Dutt, CEO, Subex. « Nous pensons que le fait d'être reconnu comme l'un des acteurs clés valide notre détermination à développer des solutions basées sur l'IA qui répondent aux défis et aux opportunités uniques auxquels sont confrontés les CSP, à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution de Subex, et nous sommes déterminés à consolider notre position sur le marché en continuant à innover et à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients CSP ».

L'équipe d'experts de Subex se consacre à repousser les limites de l'innovation en matière d'IA dans le domaine des CSP. En développant sans relâche de nouvelles solutions et en améliorant les solutions existantes, Subex veille à ce que les CSP aient accès aux outils et technologies d'IA les plus avancés, afin de naviguer dans un paysage en constante évolution et de parvenir à une croissance durable.

Pour plus d'informations sur Subex et ses solutions optimisées par l'IA pour les CSP, rendez-vous sur www.subex.com.

