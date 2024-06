La empresa Subex es reconocida en el Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para IA en el informe de operaciones comerciales y de clientes de CSP

BENGALURU, India, 29 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Subex, proveedor global líder de soluciones impulsadas por IA para la industria de las telecomunicaciones, anunció hoy su inclusión en el Gartner Magic Quadrant 2024 para IA en el informe de operaciones comerciales y de clientes de proveedores de servicios de comunicación (CSP, por sus siglas en inglés). Subex cree que este reconocimiento marca un hito importante para la empresa, y destaca su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras de IA que permiten a los proveedores de servicios de comunicación (CSP) prosperar en la era digital.

Según Gartner, "Magic Quadrant ayuda a los proveedores de servicios de comunicaciones a identificar y evaluar a los proveedores de IA para sus operaciones comerciales y de clientes. También guiará a los directores de informática de los CSP y a los líderes tecnológicos hacia las opciones correctas de proveedores de IA, en un mercado en rápida evolución".

Según Subex, su inclusión en el cuadrante mágico destaca su posición como actor clave en el panorama de la IA para los CSP. Durante muchos años, Subex ha estado a la vanguardia de la innovación en IA en la industria de las telecomunicaciones, proporcionando soluciones de última generación que abordan desafíos complejos, como la detección de fraudes, la predicción de la tasa de cancelación de clientes, la optimización de la red y la garantía de ingresos. Al aprovechar el aprendizaje automático y la automatización, Subex permite a los CSP tomar decisiones basadas en datos, agilizar las operaciones y lograr mejoras significativas en el rendimiento general del negocio.

"Nos complace ser reconocidos en el Gartner Magic Quadrant para IA en el Informe de Operaciones Comerciales y de Clientes de CSP", declaró Nisha Dutt, directora ejecutiva de Subex. "Creemos que ser reconocidos como uno de los actores clave valida nuestro enfoque implacable en el desarrollo de soluciones impulsadas por IA que abordan los desafíos y oportunidades únicas que enfrentan los CSP a nivel mundial. Este es un hito importante en la trayectoria de Subex, y estamos comprometidos a consolidar aún más nuestra posición en el mercado mediante la innovación continua y la entrega de un valor excepcional a nuestros clientes de los CSP".

El equipo de expertos de Subex se dedica a ampliar los límites de la innovación en IA dentro del ámbito de los CSP. Al desarrollar continuamente nuevas soluciones y mejorar las existentes, Subex garantiza que los CSP tengan acceso a las herramientas y tecnologías de IA más avanzadas, para navegar por el panorama en evolución y lograr un crecimiento sostenible.

Para obtener más información sobre Subex y sus soluciones basadas en IA para los CSP, visite www.subex.com.

