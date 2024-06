Subex wird im Gartner® Magic Quadrant™ Bericht 2024 für KI im CSP-Kunden- und Geschäftsbetrieb anerkannt

BENGALURU, Indien, 29. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Subex, ein führender globaler Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Telekommunikationsbranche, gab heute seine Aufnahme in den Gartner Magic Quadrant Bericht 2024 für KI im CSP-Kunden- und Geschäftsbetrieb bekannt. Subex ist der Ansicht, dass diese Anerkennung einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen darstellt und sein Engagement für die Bereitstellung innovativer KI-Lösungen unterstreicht, die es Kommunikationsdienstleistern (CSPs) ermöglichen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Laut Gartner „hilft dieser Magic Quadrant Kommunikationsdienstleistern bei der Identifizierung und Bewertung von KI-Anbietern für ihre Kunden- und Geschäftsabläufe. Es wird CSP-CIOs und Technologieführern eine Orientierungshilfe bei der Auswahl der richtigen KI-Anbieter in einem sich schnell entwickelnden Markt bieten."

Subex ist der Ansicht, dass seine Aufnahme in den Magic Quadrant seine Position als einer der Hauptakteure in der KI-Landschaft für CSPs betont. Seit vielen Jahren steht Subex an der Spitze der KI-Innovation in der Telekommunikationsbranche und bietet innovative Lösungen für komplexe Herausforderungen wie Betrugserkennung, Vorhersage der Kundenabwanderung, Netzwerkoptimierung und Umsatzsicherung. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen und Automatisierung versetzt Subex CSPs in die Lage, datengestützte Entscheidungen zu treffen, Abläufe zu rationalisieren und die allgemeine Unternehmensleistung erheblich zu verbessern.

„Wir sind begeistert, im Gartner Magic Quadrant Bericht 2024 für KI im CSP-Kunden- und Geschäftsbetrieb anerkannt zu werden", sagt Nisha Dutt, Geschäftsführerin von Subex. „Wir sind der Meinung, dass die Anerkennung als einer der Hauptakteure unseren kontinuierlichen Fokus auf die Entwicklung von KI-gesteuerten Lösungen bestätigt, die die einzigartigen Herausforderungen und Chancen von CSPs weltweit angehen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg von Subex, und wir sind entschlossen, unsere Marktposition durch kontinuierliche Innovation weiter zu festigen und unseren CSP-Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Das Expertenteam von Subex hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzen der KI-Innovation im CSP-Bereich zu verschieben. Durch die kontinuierliche Entwicklung neuer und die Verbesserung bestehender Lösungen stellt Subex sicher, dass CSPs Zugang zu den fortschrittlichsten KI-Tools und -Technologien haben, um sich in der sich entwickelnden Landschaft zurechtzufinden und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Weitere Informationen zu Subex und seinen KI-gesteuerten Lösungen für CSPs finden Sie unter www.subex.com.

