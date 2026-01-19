SUNRATE anuncia nova aliança com a provedora internacional de tecnologia de viagens Juniper Travel Technology

LONDRES, 19 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A SUNRATE, plataforma global de pagamentos e gestão de tesouraria, anunciou hoje uma nova aliança com a Juniper Travel Technology, fornecedora internacional de tecnologia para viagens, reforçando o compromisso de ambas as empresas de impulsionar o futuro do comércio global de viagens.

Como parte desse esforço conjunto, a Juniper integrará os recursos de pagamento internacional e de emissão de cartões comerciais da SUNRATE ao seu ecossistema de tecnologia para viagens. Isso permitirá que empresas de viagens — como operadoras de turismo, OTAs, atacadistas, DMCs, bancos de camas e fornecedores de hospedagem — façam o seguinte:

Emitam e liquidem cartões em mais de 15 moedas

Definam limites de gastos inteligentes para garantir total controle e evitar gastos excessivos

Diminuam a ocorrência de fraudes relacionadas a configurações de segurança personalizáveis, a fim de evitar transações não autorizadas

Gerem extratos de transações em tempo real, atendendo a diversas necessidades de conciliação

Otimizem os custos cambiais e mitigue os riscos de variação cambial

Recebam pagamentos sobre operações comerciais em mais de 30 moedas

"As empresas de viagens operam em um dos setores mais interconectados globalmente, onde pagamentos e câmbio podem se tornar um gargalo", declarou Paul Batchelor, chefe de desenvolvimento de negócios para a Europa da SUNRATE. "Ao firmarmos parceria com a Juniper, estamos unindo tecnologia de ponta para o setor de viagens e infraestrutura de pagamentos internacionais de última geração para ajudar empresas do ramo a expandirem suas operações globalmente sem problemas."

Toni Reina, Diretora de Parcerias da Juniper, acrescentou: "Temos a alegria de firmar parceria com a SUNRATE para oferecer aos nossos clientes uma maneira mais eficiente, transparente e global de gerenciar pagamentos a fornecedores. A integração das funcionalidades da SUNRATE em nossa plataforma aumenta o valor que oferecemos e reforça nosso compromisso com a inovação digital."

Espera-se que essa nova cooperação seja implementada progressivamente junto aos clientes, com novas expansões de produtos planejadas ao longo de 2026 e nos anos seguintes. Com o ecossistema de viagens cada vez mais digital e interconectado, a colaboração visa posicionar a SUNRATE e a Juniper para oferecer soluções completas que simplificarão as reservas globais, a gestão de fornecedores e as operações financeiras internacionais.

Sobre A SUNRATE

A SUNRATE é uma plataforma global de pagamentos e gestão de tesouraria para empresas em todo o mundo. Fundada em 2016, a SUNRATE é reconhecida como uma provedora líder de soluções, permitindo que empresas operem e se expandam local e globalmente em mais de 190 países e regiões com sua plataforma proprietária de ponta, extensa rede global e APIs robustas.

Com sede global em Singapura e escritórios em Hong Kong, Jacarta, Londres e Xangai, a SUNRATE estabelece parcerias com as principais instituições financeiras globais, como Citibank, Standard Chartered, Barclays e J.P. Morgan. A SUNRATE também é membro principal da Mastercard, Visa e UPI. Para saber mais sobre a SUNRATE, acesse https://www.sunrate.com/.

Sobre a Juniper Travel Technology

A Juniper Travel Technology é a empresa líder global em tecnologia de viagens, oferecendo as melhores soluções online para operadores turísticos, atacadistas, empresas de gestão de destinos (DMCs), agências de viagens online (OTAs), bancos de camas, companhias aéreas e empresas de transporte marítimo, entre outros.

Com mais de 20 anos de experiência no setor, a Juniper Travel Technology conta com mais de 550 clientes que já confiam em sua tecnologia. Além disso, possui o portfólio de conectividade mais abrangente do mercado, composto por mais de 1.500 integrações XML com fornecedores externos.

Sua equipe de mais de 400 profissionais é altamente especializada e comprometida em fornecer serviços da mais alta qualidade a seus clientes e fornecedores. Como resultado, tem vivenciado um crescimento significativo no mercado nos últimos anos.

Nos últimos anos, eles expandiram nossos negócios adquirindo empresas líderes em tecnologia de viagens para impulsionar a inovação no setor de turismo em constante evolução: Dome Consulting, IST Cruise Tech, Lleego, RezMagic e Vervotech.

