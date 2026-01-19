SUNRATE anuncia nueva alianza con Juniper Travel Technology

SUNRATE anuncia nueva alianza con el proveedor internacional de tecnología para viajes Juniper Travel Technology

LONDRES, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, la plataforma global de pagos y gestión de tesorería anunció hoy una nueva alianza con el proveedor internacional de tecnología para viajes Juniper Travel Technology, destacando el compromiso de ambas compañías con el impulso del futuro del comercio global de viajes.

Como parte de este esfuerzo conjunto, Juniper integrará las capacidades de pagos transfronterizos y emisión de tarjetas comerciales de SUNRATE en su ecosistema de tecnología para viajes. Esto permitirá a las empresas del sector turístico —como operadores turísticos, OTAs, mayoristas, DMCs, bed banks y proveedores de alojamiento—:

Emitir y liquidar tarjetas en más de 15 divisas.

Establecer límites de gasto inteligentes para garantizar un control total y prevenir gastos excesivos.

Mitigar fraudes con configuraciones de seguridad personalizables que previenen transacciones no autorizadas.

Generar informes de transacciones en tiempo real, adaptados a diferentes necesidades de conciliación.

Optimizar costes de cambio de divisas y reducir riesgos asociados a las tasas de cambio.

Cobrar pagos empresariales en más de 30 divisas.

"Las empresas de viajes operan en una de las industrias más interconectadas globalmente, donde los pagos y las divisas pueden convertirse en un cuello de botella", afirmó Paul Batchelor, Head of Business Development Europe en SUNRATE. "Al asociarnos con Juniper, estamos uniendo tecnología de viajes de clase mundial con infraestructura de pagos transfronterizos de última generación, para ayudar a las empresas de viajes a expandirse globalmente de manera fluida."

Toni Reina, Partnerships Director en Juniper, agregó: "Nos complace asociarnos con SUNRATE para ofrecer a nuestros Clientes una forma más eficiente, transparente y global de gestionar los pagos a proveedores. La integración de las capacidades de SUNRATE en nuestra plataforma potencia el valor que ofrecemos y refuerza nuestro compromiso con la innovación digital."

Se espera que esta nueva colaboración se implemente de manera progresiva a los clientes, con expansiones de producto adicionales planificadas a lo largo de 2026 y más allá. A medida que el ecosistema turístico se digitaliza y se interconecta cada vez más, esta colaboración posicionará a SUNRATE y Juniper para ofrecer soluciones integrales que optimicen las reservas globales, la gestión de proveedores y las operaciones financieras transfronterizas.

Sobre SUNRATE

SUNRATE es una plataforma global de pagos y gestión de tesorería para empresas de todo el mundo. Fundada en 2016, SUNRATE ha sido reconocida como un proveedor líder de soluciones y ha permitido a empresas operar y expandirse tanto local como globalmente en más de 190 países y regiones mediante su plataforma propietaria de vanguardia, su extensa red global y sus robustas APIs.

Con su sede global en Singapur y oficinas en Hong Kong, Yakarta, Londres y Shanghái, SUNRATE se asocia con las principales instituciones financieras globales, como Citibank, Standard Chartered, Barclays y J.P. Morgan. SUNRATE también es miembro principal de Mastercard, Visa y UPI. Para obtener más información sobre SUNRATE, visita https://www.sunrate.com/

Sobre Juniper Travel Technology

Juniper Travel Technology es la empresa líder mundial en tecnología para viajes, ofreciendo las mejores soluciones online a operadores turísticos, mayoristas, DMCs, agencias de viajes online (OTAs), bed banks, aerolíneas y navieras, entre otros.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, Juniper Travel Technology cuenta con más de 550 clientes que ya confían en su tecnología. Además, posee la cartera de conectividad más extensa del mercado, con más de 1.500 integraciones XML con proveedores externos.

Su equipo de más de 400 profesionales está altamente especializado y comprometido a brindar un servicio de la más alta calidad a clientes y proveedores. Como resultado, ha experimentado un crecimiento significativo en el mercado en los últimos años.

Recientemente, ha ampliado su negocio mediante la adquisición de empresas líderes en tecnología para viajes para impulsar la innovación en la industria turística en constante evolución: Dome Consulting, IST Cruise Tech, Lleego, RezMagic y Vervotech.

