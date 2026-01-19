SUNRATE gibt neue Allianz mit dem internationalen Reise-Technologieanbieter Juniper Travel Technology bekannt

LONDON, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, die globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform, gab heute eine neue Allianz mit dem internationalen Reisetechnologieanbieter Juniper Travel Technology bekannt, die das Engagement beider Unternehmen für die Zukunft des globalen Reisegeschäfts unterstreicht.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Juniper die Funktionen von SUNRATE für grenzüberschreitende Zahlungen und die Ausgabe von Firmenkreditkarten in sein Reise-Technologie-Ökosystem integrieren. Dies ermöglicht Reiseunternehmen – wie Reiseveranstaltern, Online-Reisebüros, Großhändlern, DMCs, Bettenbanken und Beherbergungsanbietern – Folgendes:

Ausgabe und Abrechnung von Karten in mehr als 15 Währungen

Festlegen von intelligente Ausgabenlimits, um eine vollständige Kontrolle zu gewährleisten und übermäßige Ausgaben zu vermeiden.

Reduktion von Betrug mit anpassbaren Sicherheitseinstellungen, um nicht autorisierte Transaktionen zu verhindern.

Generierung von Transaktionsauszügen in Echtzeit, die den unterschiedlichen Abstimmungsanforderungen gerecht werden

Optimierung der Devisenkosten und Minderung der Wechselkursrisiken

Erfassung von Geschäftszahlungen in mehr als 30 Währungen

„Reiseunternehmen sind in einer der weltweit am stärksten vernetzten Branchen tätig, in der Zahlungen und Devisengeschäfte zu einem Engpass werden können", erklärte Paul Batchelor, Head of Business Development, Europe bei SUNRATE. „Durch die Zusammenarbeit mit Juniper vereinen wir erstklassige Reisetechnologie und eine grenzüberschreitende Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation, um Reiseunternehmen dabei zu unterstützen, nahtlos weltweit zu expandieren."

Toni Reina, Director of Partnerships bei Juniper, fügte hinzu: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit SUNRATE, um unseren Kunden eine effizientere, transparentere und globalere Möglichkeit zur Verwaltung von Lieferantenzahlungen bieten zu können. Die Integration der Funktionen von SUNRATE in unsere Plattform erhöht den Wert unseres Angebots und bekräftigt unser Engagement für digitale Innovation."

Diese neue Zusammenarbeit soll schrittweise für Kunden eingeführt werden, wobei weitere Produkterweiterungen für das Jahr 2026 und darüber hinaus geplant sind. Da das Reise-Ökosystem zunehmend digitalisiert und vernetzt wird, wird die Zusammenarbeit sowohl SUNRATE als auch Juniper in die Lage versetzen, End-to-End-Lösungen anzubieten, die globale Buchungen, das Lieferantenmanagement und grenzüberschreitende Finanzgeschäfte optimieren.

Informationen zu SUNRATE

SUNRATE ist eine globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform für Unternehmen weltweit. SUNRATE wurde 2016 gegründet und hat sich als führender Lösungsanbieter etabliert. Mit seiner hochmodernen proprietären Plattform, seinem umfangreichen globalen Netzwerk und seinen robusten APIs ermöglicht SUNRATE Unternehmen in über 190 Ländern und Regionen den lokalen und globalen Betrieb und die Skalierung ihrer Aktivitäten.

Mit seinem globalen Geschäftssitz in Singapur und Niederlassungen in Hongkong, Jakarta, London und Shanghai arbeitet SUNRATE mit den weltweit führenden Finanzinstituten wie Citibank, Standard Chartered, Barclays und J.P. Morgan zusammen. SUNRATE ist auch das Hauptmitglied von Mastercard, Visa und UPI. Um mehr über SUNRATE zu erfahren, besuchen Sie https://www.sunrate.com/.

Informationen zu Juniper Travel Technology

Juniper Travel Technology ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich Reise-Technologie und bietet die besten Online-Lösungen für Reiseveranstalter, Großhändler, Destination Management Companies (DMCs), Online-Reisebüros (OTAs), Bettenbanken, Fluggesellschaften und Reedereien sowie weitere Unternehmen.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche verfügt Juniper Travel Technology über mehr als 550 Kunden, die bereits auf seine Technologie vertrauen. Darüber hinaus verfügt es über das umfangreichste Konnektivitätsportfolio auf dem Markt, bestehend aus mehr als 1.500 XML-Integrationen mit externen Anbietern.

Das Team von mehr als 400 Fachleuten ist hochspezialisiert und verpflichtet sich, seinen Kunden und Lieferanten einen Service höchster Qualität zu bieten. Infolgedessen hat der Markt in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum erfahren.

In den letzten Jahren haben sie unser Geschäft durch die Übernahme führender Reise-Technologieunternehmen erweitert, um Innovationen in der sich entwickelnden Tourismusbranche voranzutreiben: Dome Consulting, IST Cruise Tech, Lleego, RezMagic und Vervotech.

Folgen Sie Juniper Travel Technology:

Website: https://ejuniper.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/juniper

Youtube: @Ejuniper_de