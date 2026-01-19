선레이트, 글로벌 여행 기술 기업 주니퍼 트래블 테크놀로지와 신규 제휴 발표

런던 2026년 1월 19일 /PRNewswire/ -- 글로벌 결제 및 재무 관리 플랫폼 기업 선레이트(SUNRATE)가 19일 국제 여행 기술 기업 주니퍼 트래블 테크놀로지(Juniper Travel Technology)와의 신규 제휴를 발표하며, 글로벌 여행 상거래의 미래를 함께 주도한다는 의지를 표명했다.

이번 협력의 일환으로 주니퍼는 자사의 여행 기술 생태계에 선레이트의 국경 간 결제 및 상용 카드 발급 기능을 통합할 예정이다. 이를 통해 패키지 여행사, 온라인 여행사, 도매 여행사, 현지대행사, 베드 뱅크, 숙박업체 등 여행 관련 기업은 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있다.

15개 이상의 통화로 카드 발급 및 결제 처리

스마트 지출 한도 설정으로 완전한 통제 및 과소비 방지

사용자 정의 보안 설정을 통한 무단 거래 차단으로 사기 방지

실시간 거래 내역서 생성으로 다양한 정산 요구에 대응

외환 비용 최적화 및 환율 위험 완화

30개 이상의 통화로 비즈니스 결제 수취

선레이트의 폴 배첼러(Paul Batchelor) 유럽 비즈니스 개발 총괄은 "여행업은 글로벌 연계성이 가장 높은 산업 중 하나로, 결제와 외환이 병목으로 작용할 수 있다"면서 "선레이트는 주니퍼와의 협력을 통해 세계적인 수준의 여행 기술과 차세대 국경 간 결제 인프라를 결합하여 여행 기업들이 전 세계적으로 원활하게 확장하도록 지원할 것"이라고 말했다.

주니퍼의 토니 레이나(Toni Reina) 협력 담당 이사는 "선레이트와 손잡고 보다 효율적이고 투명하며 글로벌한 협력사 결제 관리 방식을 고객에 제공할 수 있게 되어 기쁘다"라며 "선레이트의 역량을 주니퍼의 플랫폼에 통합함으로써 서비스 가치를 높이고 디지털 혁신에 대한 약속을 강화할 것"이라고 말했다.

이번 신규 협력은 고객에게 점진적으로 확대 적용될 예정이며, 2026년 이후까지 추가 상품 확장이 계획되어 있다. 여행 생태계가 갈수록 디지털화되고 상호 연결되는 가운데, 이번 협력으로 선레이트와 주니퍼는 글로벌 예약, 협력사 관리 및 국경 간 재무 운영을 간소화하는 엔드투엔드 솔루션을 제공할 수 있는 입지를 마련할 것으로 기대된다.

선레이트 소개

선레이트(SUNRATE)는 전 세계 기업을 위한 글로벌 결제 및 재무 관리 플랫폼이다. 2016년에 설립된 선레이트는 선도적인 솔루션 기업으로 인정받아 왔으며, 첨단 전용 플랫폼, 광범위한 글로벌 네트워크, 강력한 API를 통해 전 세계 190개국 이상에서 기업들의 현지 및 글로벌 운영•확장을 지원해 왔다.

싱가포르에 본사를 두고 홍콩, 자카르타, 런던, 상하이에 지사를 운영하고 있는 선레이트는 시티은행, 스탠다드차타드, 바클레이즈, JP모건 등 세계적인 금융 기관들과 제휴하고 있다. 선레이트는 마스터카드, 비자, UPI의 주요 회원사이기도 하다. 선레이트에 대한 자세한 내용은 https://www.sunrate.com/에서 확인할 수 있다.

주니퍼 트래블 테크놀로지 소개

주니퍼 트래블 테크놀로지(Juniper Travel Technology)는 패키지 여행사, 도매 여행사, 현지대행사, 온라인 여행사, 베드 뱅크, 항공사, 해운사 등에게 최고의 온라인 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 여행 기술 기업이다.

이 분야에서 20년 이상의 경험을 축적해온 주니퍼는 자사의 기술을 신뢰하는 550개 이상의 고객사를 보유하고 있다. 또한, 외부 공급자와의 1500개 이상의 XML 통합으로 구성된 시장에서 가장 광범위한 연결 포트폴리오를 보유하고 있다.

400명 이상의 전문가로 구성된 팀은 고도로 전문화되어 있으며 고객과 협력사에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있다. 그 결과 최근 몇 년간 시장에서 괄목할 만한 성장을 달성했다.

주니퍼는 진화하는 관광 산업에서 혁신을 주도하기 위해 최근 수 년 간 돔 컨설팅(Dome Consulting), IST 크루즈 테크(IST Cruise Tech), 리고(Lleego), 레즈매직(RezMagic), 버보텍(Vervotech) 등 선도적인 여행 기술 기업들을 인수하며 사업을 확장해 왔다.

주니퍼 트래블 테크놀로지 팔로우하기:

홈페이지: https://ejuniper.com

링크드인: https://www.linkedin.com/company/juniper

유튜브: @Ejuniper_en

SOURCE Sunrate