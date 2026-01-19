SUNRATE anuncia una nueva alianza con el proveedor internacional de tecnología de viajes Juniper Travel Technology

LONDRES, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, la plataforma mundial de gestión de tesorería y pagos, anunció hoy una nueva alianza con el proveedor internacional de tecnología de viajes Juniper Travel Technology, lo que destaca el compromiso de ambas empresas con el impulso del futuro del comercio de viajes a nivel mundial.

Como parte de este esfuerzo conjunto, Juniper integrará las capacidades de emisión de tarjetas comerciales y pagos transfronterizos de SUNRATE en su ecosistema de tecnología de viajes. Esto permitirá que las empresas de viajes, tales como operadores turísticos, agencias de viajes en línea (OTA), mayoristas, empresas de gestión de destinos (DMC), bancos de camas y proveedores de alojamiento, puedan:

Emitir y liquidar tarjetas en más de 15 divisas

Establecer límites de gasto inteligentes para garantizar un control total y evitar el sobregasto

Mitigar el fraude mediante configuraciones de seguridad personalizables para evitar transacciones no autorizadas

Generar estados de cuenta de transacciones en tiempo real, satisfaciendo diversas necesidades de conciliación

Optimizar los costos de divisas (FX) y mitigar los riesgos cambiarios

Recibir pagos comerciales en más de 30 divisas

"Las empresas de viajes operan en una de las industrias más interconectadas a nivel mundial, donde los pagos y el mercado de divisas pueden convertirse en un cuello de botella", señaló Paul Batchelor, director de desarrollo de negocios para Europa de SUNRATE. "Al asociarnos con Juniper, combinamos tecnología de viajes de primer nivel con una infraestructura de pagos transfronterizos de última generación para ayudar a las empresas de viajes a expandirse sin problemas por todo el mundo".

Toni Reina, director de alianzas de Juniper, agregó: "Nos complace asociarnos con SUNRATE para ofrecer a nuestros clientes una forma más eficiente, transparente y global de gestionar los pagos a proveedores. La integración de las capacidades de SUNRATE en nuestra plataforma mejora el valor que ofrecemos y refuerza nuestro compromiso con la innovación digital".

Se espera que esta nueva cooperación se implemente de forma progresiva entre los clientes, con nuevas ampliaciones de la gama de productos previstas a lo largo de 2026 y en años posteriores. A medida que el ecosistema de viajes se vuelve cada vez más digital e interconectado, la colaboración posicionará a SUNRATE y Juniper para ofrecer soluciones integrales que agilizarán las reservaciones mundiales, la gestión de proveedores y las operaciones financieras transfronterizas.

Acerca de SUNRATE

SUNRATE es una plataforma mundial de gestión de tesorería y pagos para empresas de todo el mundo. Fundada en 2016, SUNRATE ha sido reconocida como un proveedor de soluciones líder y ha permitido que las empresas operen y se expandan tanto a nivel local como mundial en más de 190 países y regiones gracias a su plataforma patentada de vanguardia, su amplia red global y sus sólidas API.

Con su sede comercial mundial en Singapur y oficinas en Hong Kong, Yakarta, Londres y Shanghái, SUNRATE colabora con las principales instituciones financieras mundiales, tales como Citibank, Standard Chartered, Barclays y J.P. Morgan. SUNRATE también es uno de los principales miembros de Mastercard, Visa y UPI. Para más información acerca de SUNRATE, visite https://www.sunrate.com/.

Acerca de Juniper Travel Technology

Juniper Travel Technology es la empresa líder en tecnología de viajes a nivel mundial que ofrece las mejores soluciones en línea a operadores turísticos, mayoristas, empresas de gestión de destinos (DMC), agencias de viajes en línea (OTA), bancos de camas, aerolíneas y empresas de transporte marítimo, entre otros.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, Juniper Travel Technology cuenta con más de 550 clientes que ya confían en su tecnología. Además, posee la cartera de conectividad más amplia del mercado, la cual consta de más de 1.500 integraciones XML con proveedores externos.

Su equipo de más de 400 profesionales está altamente especializado y comprometido a brindar el servicio de la más alta calidad a sus clientes y proveedores. Como resultado, ha tenido un crecimiento significativo en el mercado en los últimos años.

En los últimos años, expandieron su negocio mediante la adquisición de empresas líderes en tecnología de viajes para impulsar la innovación en el cambiante sector de los viajes: Dome Consulting, IST Cruise Tech, Lleego, RezMagic y Vervotech.

Siga a Juniper Travel Technology:

Sitio web: https://ejuniper.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/juniper

Youtube: @Ejuniper_en

FUENTE Sunrate