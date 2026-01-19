SUNRATE、国際的な旅行テクノロジー・プロバイダーJuniper Travel Technologyとの新たな提携を発表

ロンドン、2026年1月19日 /PRNewswire/ -- グローバルな決済および財務管理プラットフォームを提供するSUNRATEは本日、国際的な旅行テクノロジー・プロバイダーJuniper Travel Technologyとの新たな提携を発表しました。この提携は、世界の旅行コマースの未来を推進するという両社の姿勢を改めて示すものです。

今回の提携の一環として、JuniperはSUNRATEのクロスボーダー決済およびコマーシャル・カード発行機能を自社の旅行テクノロジー・エコシステムに統合します。これにより、ツアー・オペレーター、OTA、ホールセラー、DMC、ベッド・バンク、宿泊施設事業者などの旅行関連企業は、次のようなメリットを享受できるようになります。

15以上の通貨でカードを発行および決済

支出を適切に管理し、超過を防ぐスマートな利用限度額を設定

カスタマイズ可能なセキュリティ設定で不正取引を防止

多様な照合（リコンシリエーション）ニーズに対応する取引明細をリアルタイムで生成

為替コストの最適化および為替変動リスクを軽減

30以上の通貨で法人向け決済資金を回収

「旅行業界は、世界中で最も互いにつながった業界の1つであり、決済やFXが事業成長のボトルネックとなり得ます」と、SUNRATEの欧州事業開発責任者であるPaul Batchelor氏は述べています。「Juniperとの提携により、私たちは世界水準の旅行テクノロジーと次世代のクロスボーダー決済インフラストラクチャを組み合わせ、旅行関連事業者のグローバルな事業拡大を支援します。」

Juniperのパートナーシップ担当ディレクターToni Reina氏は次のように述べています。「SUNRATEとの提携により、サプライヤーの支払い管理を、より効率的かつ透明性の高いグローバルな形でお客様に提供できることをうれしく思います。SUNRATEの機能を当社のプラットフォームに統合することで、より高い付加価値を実現し、デジタル・イノベーションへの取り組みを強化できるようになります。」

今回の提携は、今後段階的に顧客へ展開され、2026年以降にかけてさらなる製品拡張も予定されています。旅行エコシステムのデジタル化と相互接続が進む中、今回の提携は、グローバルな予約、サプライヤー管理、クロスボーダー金融業務を効率化する包括的なソリューション提供に向け、SUNRATEとJuniper両社の体制を強化します。

SUNRATEについて

SUNRATEは、世界中の企業向けのグローバル決済および財務管理プラットフォームです。2016年創業のSUNRATEは、最先端の独自のプラットフォーム、広範囲なグローバル・ネットワーク、堅牢なAPIにより、190か国以上の国と地域で地域的および国際的に事業を展開拡大しています。こうした実績により、同社は有力なソリューション・プロバイダーとして高く評価されています。

シンガポールにグローバル本社を置き、香港、ジャカルタ、ロンドン、上海にオフィスを構えているSUNRATEは、Citibank、Standard Chartered、Barclays、J.P. Morganなどの世界トップの金融機関と提携しています。SUNRATEは、Mastercard、Visa、UPIのプリンシパル・メンバーでもあります。SUNRATEの詳細については、https://www.sunrate.com/を参照してください。

Juniper Travel Technologyについて

Juniper Travel Technologyは、ツアー・オペレーター、ホールセラー、デスティネーション・マネジメント・カンパニー（DMC）、オンライン・トラベル・エージェンシー（OTA）、ベッド・バンク、航空会社、船会社など、幅広い事業者に向けて最先端のオンライン・ソリューションを提供する世界有数の旅行テクノロジー企業です。

業界で20年以上にわたる経験を有するJuniper Travel Technologyは、すでに550社を超える顧客から自社テクノロジーに対する信頼を獲得しています。さらに、外部プロバイダーとの1,500件以上のXML連携を通じて、市場で最も広範な接続ポートフォリオを提供しています。

400名を超える専門性の高いプロフェッショナルで構成される同社のチームは、顧客およびサプライヤーに対して最高水準のサービスを提供することに注力しています。その結果、同社は近年、市場において著しい成長を遂げてきました。

また、進化を続ける観光業界におけるイノベーションを推進するため、Dome Consulting、IST Cruise Tech、Lleego、RezMagic、Vervotechといった旅行テクノロジーのリーディング・カンパニーを買収し、事業拡大を進めています。

Juniper Travel Technologyのフォローについてはこちら：

ウェブサイト：https://ejuniper.com

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/juniper

Youtube： @Ejuniper_en

