Supermicro anuncia nova entidade federal nos EUA para ampliar ainda mais sua presença no mercado federal -- A produção em larga escala, realizada em território norte-americano, de seu portfólio de servidores de IA tem como foco atender às demandas do ecossistema federal.
Notícias fornecidas porSuper Micro Computer, Inc.
30 out, 2025, 13:41 GMT
- A empresa fornece infraestrutura otimizada para IA e sistemas de computação energeticamente eficientes, operando a partir da maior instalação de design e fabricação do Vale do Silício, na Califórnia.
- Crescimento constante nos EUA, com instalações e talentos distribuídos por toda a América.
SAN JOSE, Califórnia, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornecedora de soluções completas de TI para IA/ML, HPC, Nuvem, Armazenamento e 5G/Edge, anunciou hoje a criação da Super Micro Federal LLC para acelerar sua expansão no mercado federal. A nova entidade se concentrará em oferecer soluções de alto desempenho e eficiência energética, desenvolvidas, construídas, validadas (e fabricadas) nos EUA para atender às necessidades em constante evolução das agências governamentais americanas.
"A Supermicro está empenhada em apoiar o governo federal dos EUA no desenvolvimento de sua próxima geração de iniciativas tecnológicas", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com esta iniciativa, a Supermicro passará a oferecer às agências do governo federal dos EUA soluções completas de TI para data centers, fabricadas e testadas em nossas instalações de produção no Vale do Silício, na Califórnia." Com nossas solução Data Center Building Block Solutions®, podemos projetar e entregar completamente toda a pilha de TI para uma variedade de requisitos de data center."
Para informações adicionais, visite https://www.supermicro.com/en/
A expansão organizacional da Supermicro reforça seu compromisso com a inovação americana, a produção nacional e a cadeia de suprimentos. Com a engenharia desenvolvida nos Estados Unidos, a empresa garante um tempo de lançamento no mercado e de implementação mais rápidos para o governo federal.
A nova subsidiária federal utilizará as soluções Data Center Building Block da Supermicro, possibilitando a rápida personalização e implantação de sistemas prontos para IA. Com sua ampla capacidade de produção nos EUA, a empresa oferece soluções de alto desempenho e excelente relação custo-benefício para agências governamentais.
Com sede global em San Jose, Califórnia, e expansão recente no Vale do Silício, a Supermicro continua aumentando sua presença nos Estados Unidos. A empresa também está explorando novas instalações de produção nos EUA para atender à crescente demanda. Esses esforços refletem o compromisso da empresa em promover a indústria manufatureira americana e a criação de empregos no país.
Sobre a Super Micro Computer, Inc.
A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida com proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e telecomunicações / borda 5G. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência em projetos de placas-mãe, energia e chassis da Supermicro permite que nosso desenvolvimento e produção sejam ainda maiores, possibilitando inovação de última geração, desde a nuvem até a borda, a nossos clientes internacionais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).
Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.
Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807500/Super_Micro_Computer_Systems_Rack_Family_Shot.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg
FONTE Super Micro Computer, Inc.
Partilhar este artigo