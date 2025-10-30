Supermicro anuncia nova entidade federal nos EUA para ampliar ainda mais sua presença no mercado federal -- A produção em larga escala, realizada em território norte-americano, de seu portfólio de servidores de IA tem como foco atender às demandas do ecossistema federal.

A empresa fornece infraestrutura otimizada para IA e sistemas de computação energeticamente eficientes, operando a partir da maior instalação de design e fabricação do Vale do Silício, na Califórnia.

Crescimento constante nos EUA, com instalações e talentos distribuídos por toda a América.

SAN JOSE, Califórnia, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornecedora de soluções completas de TI para IA/ML, HPC, Nuvem, Armazenamento e 5G/Edge, anunciou hoje a criação da Super Micro Federal LLC para acelerar sua expansão no mercado federal. A nova entidade se concentrará em oferecer soluções de alto desempenho e eficiência energética, desenvolvidas, construídas, validadas (e fabricadas) nos EUA para atender às necessidades em constante evolução das agências governamentais americanas.

Foto da linha de racks de sistemas

"A Supermicro está empenhada em apoiar o governo federal dos EUA no desenvolvimento de sua próxima geração de iniciativas tecnológicas", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com esta iniciativa, a Supermicro passará a oferecer às agências do governo federal dos EUA soluções completas de TI para data centers, fabricadas e testadas em nossas instalações de produção no Vale do Silício, na Califórnia." Com nossas solução Data Center Building Block Solutions®, podemos projetar e entregar completamente toda a pilha de TI para uma variedade de requisitos de data center."

Para informações adicionais, visite https://www.supermicro.com/en/

A expansão organizacional da Supermicro reforça seu compromisso com a inovação americana, a produção nacional e a cadeia de suprimentos. Com a engenharia desenvolvida nos Estados Unidos, a empresa garante um tempo de lançamento no mercado e de implementação mais rápidos para o governo federal.

A nova subsidiária federal utilizará as soluções Data Center Building Block da Supermicro, possibilitando a rápida personalização e implantação de sistemas prontos para IA. Com sua ampla capacidade de produção nos EUA, a empresa oferece soluções de alto desempenho e excelente relação custo-benefício para agências governamentais.

Com sede global em San Jose, Califórnia, e expansão recente no Vale do Silício, a Supermicro continua aumentando sua presença nos Estados Unidos. A empresa também está explorando novas instalações de produção nos EUA para atender à crescente demanda. Esses esforços refletem o compromisso da empresa em promover a indústria manufatureira americana e a criação de empregos no país.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida com proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e telecomunicações / borda 5G. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência em projetos de placas-mãe, energia e chassis da Supermicro permite que nosso desenvolvimento e produção sejam ainda maiores, possibilitando inovação de última geração, desde a nuvem até a borda, a nossos clientes internacionais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807500/Super_Micro_Computer_Systems_Rack_Family_Shot.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.