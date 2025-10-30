Supermicro 宣佈成立美國聯邦實體，進一步拓展聯邦市場，憑藉美國本土強大 AI 伺服器製造陣容瞄準聯邦生態系統

於加州矽谷最大設計與製造中心提供 AI 優化基礎架構及高能源效益運算系統

於美國持續增長，設施與人才遍佈全美

加州聖荷西 2025年10月30日 /美通社/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI) 作為人工智能 (AI)/機器學習 (ML)、高效能運算 (HPC)、雲端、儲存及 5G/邊緣的全方位 IT 解決方案供應商，今日宣佈成立 Super Micro Federal LLC，旨在加速拓展聯邦市場。新成立的實體將專注於提供在美國開發、建構、驗證（及製造）的高效能、高能源效益解決方案，以滿足美國政府機構不斷演變的需求。

「Supermicro 致力支持美國聯邦政府，為其新一代技術計劃提供動力。」Supermicro 總裁兼行政總裁 Charles Liang 表示，「透過這項措施，Supermicro 將為美國聯邦政府機構提供完整的資料中心 IT 解決方案，這些方案均在我們位於加州矽谷的生產基地進行製造和測試。憑藉我們的 Data Center Building Block Solutions®（資料中心建構模組解決方案），我們能為各種資料中心的需求，設計並交付完整的 IT 架構。」

Supermicro 的組織擴張，彰顯其對美國創新、本土製造和供應鏈的承諾。憑藉設於美國的工程團隊，該公司確保為聯邦政府加快產品上市時間和上線時間。

這間新的聯邦附屬公司將利用 Supermicro 的資料中心建構模組解決方案，實現 AI 就緒系統的快速客製化和部署。憑藉其在美國的強大製造能力，為政府機構提供兼具效能與成本效益的解決方案。

Supermicro 的全球總部位於加州聖荷西，加上近期在矽谷的擴展，使其在美國的業務版圖不斷增長。該公司亦正探索在美國設立新的生產設施，以應對日益增長的需求。這些措施均彰顯公司致力推動美國製造業發展和創造本土就業機會的承諾。

關於 Super Micro Computer, Inc.

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）是全球應用程式最佳化整體 IT 解決方案的領導者。Supermicro 在美國加州聖荷西創立和營運，致力為企業、雲端、人工智能 (AI) 和 5G 電訊/邊緣 IT 基礎設施提供市場創新。我們是全方位的 IT 解決方案供應商，提供伺服器、人工智能、儲存、物聯網、交換器系統、軟件和支援服務。Supermicro 的主機板、電源和機箱設計專業知識，進一步支援開發和生產，並為全球客戶實現從雲端到邊緣的新一代創新。我們的產品均由公司內部（在美國、亞洲和荷蘭）設計和製造，並利用全球營運實現規模、效率和最佳化，從而改善 TCO 和降低對環境的影響（綠色運算）。屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，允許客戶從由我們靈活兼可重複使用的構建塊構建的廣泛系統系列中進行選擇，而為客戶的確切工作負載和應用進行最佳化。這些構建塊支援廣泛外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（空調、自然風冷或液體冷卻）。

Supermicro、Server Building Block Solutions 和 We Keep IT Green，均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及/或註冊商標。

全部其他品牌、名稱和商標均為它們各自擁有者的財產。

