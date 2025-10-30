Supermicro ने संघीय मार्केट में विस्तार करने के लिए एक U.S. संघीय इकाई की घोषणा की है - AI सर्वर पोर्टफ़ोलियो का व्यापक US-आधारित मैन्यूफ़ैक्चरिंग संघीय इकोसिस्टम को लक्षित करता है

Super Micro Computer, Inc.

30 Oct, 2025, 19:08 IST

  • सिलिकॉन वैली, कैलिफ़ोर्निया में सबसे बड़ी डिज़ाइन और मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लांट से AI-अनुकूलित इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा-कुशल कंप्यूटिंग सिस्टम प्रदान करना
  • U.S. के भीतर निरंतर विकास, सुविधाओं और प्रतिभाओं का पूरे अमेरिका में वितरण

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 30 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), जो AI/ML, HPC, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता है, ने आज संघीय बाज़ार में अपने विस्तार को तेज़ करने के लिए Super Micro Federal LLC के सृजन की घोषणा की है। अमेरिकी सरकारी एजेंसियों की उभरती जरूरतों को पूरा कर सकने के लिए नई इकाई उच्च प्रदर्शन, ऊर्जा-कुशल और USA में विकसित, निर्मित, प्रमाणित (और निर्मित) समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।  

Systems Rack Family Shot

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro अमेरिकी संघीय सरकार को उसकी अगली पीढ़ी की तकनीकी पहलों को सशक्त बनाने में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल के माध्यम से, Supermicro अमेरिकी संघीय सरकारी एजेंसियों को पूर्ण डेटा सेंटर IT समाधान प्रदान करेगी, जिनका निर्माण और परीक्षण सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में हमारी मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लांटों में किया जाएगा। अपने Data Center Building Block Solutions® के साथ, हम विभिन्न डेटा सेंटर आवश्यकताओं के लिए संपूर्ण IT स्टैक को पूरी तरह से डिज़ाइन और वितरित कर सकते हैं।"

अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.supermicro.com/en/ पर जाएँ।

Supermicro का संगठनात्मक विस्तार अमेरिकी नवाचार, घरेलू मैन्यूफ़ैक्चरिंग और सप्लाई चेन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को और गहरा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इंजीनियरिंग के साथ, कंपनी संघीय सरकार के लिए तेजी से मार्केट में प्रवेश और ऑनलाइन प्रवेश सुनिश्चित करती है।

नई संघीय सहायक कंपनी Supermicro के Data Center Building Block Solutions का लाभ उठाएगी, जिससे AI-तैयार सिस्टमों का तीव्र अनुकूलन और परिनियोजन संभव हो सकेगा। अमेरिका में अपनी मजबूत मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमताओं के साथ सरकारी एजेंसियों को प्रदर्शन और लागत दक्षता समाधान प्रदान करना।

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया में अपने वैश्विक मुख्यालय और सिलिकॉन वैली में हाल के विस्तार के साथ, Supermicro संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी U.S. में नई मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लांटों की खोज भी कर रही है। ये प्रयास अमेरिकी मैन्यूफ़ैक्चरिंग को आगे बढ़ाने और घरेलू रोजगार सृजन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित संपूर्ण IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। मार्केट में Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, में संस्थापित और संचालित, Supermicro नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध पहली कंपनी है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम करने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों का हमारे पैमाने और कार्यकुशलता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फॉर्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

