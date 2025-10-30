슈퍼마이크로, 미국 연방 법인 설립 계획 발표 - 미국 중심의 방대한 AI 서버 포트폴리오 제조로 연방 생태계 공략 계획

캘리포니아 실리콘밸리에서 최대 규모로 설계 , 제조하여 AI 에 최적화된 인프라와 에너지 효율이 높은 컴퓨팅 시스템 공급 예정

미국 전역에 산재한 시설과 인재를 통해 미국 내에서 지속적인 성장 추진

산호세, 캘리포니아주, 2025년 10월 30일/PRNewswire/ -- AI/ML, HPC, 클라우드, 스토리지, 5G/엣지용토털 IT 솔루션을공급하는기업슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)가슈퍼마이크로페더럴(Super Micro Federal) 설립을발표했다. 미국전역으로시장을확대하겠다는포석이다. 신설법인은미국정부기관의수요변화에대응해미국에서개발, 구축, 검증(및제조)되고에너지효율이좋은고성능솔루션공급에주력할방침이다.

찰스 리앙 (Charles Liang) 슈퍼마이크로 사장 겸 CEO 는 "슈퍼마이크로는 미국 연방 정부에서 추진하는 차세대 기술 사업을 적극 지원할 방침"이라며 " 이번 사업의 일환으로 캘리포니아 실리콘밸리에 있는 제조 시설에서 제조와 테스트를 마친 데이터 센터 IT 솔루션 완제품을 미국 연방 정부 기관에 공급할 계획이다 . Data Center Building Block Solutions® 을 통해 데이터센터 요구 사항별로 차별화된 IT 제품 전체를 완벽하게 설계해 공급할 수 있다 " 고 말했다 .

더 자세한 사항은 https://www.supermicro.com/en/ 에서 확인할 수 있다.

이번 조직 확대는 미국의 혁신과 국내 제조 및 공급망 확보에 동참하는 전략의 일환이다 . 슈퍼마이크로는 미국 내 엔지니어링을 통해 연방 정부의 요구에 맞춰 실물 시장과 온라인 출시 기간을 단축할 수 있다 .

신설되는 연방 자회사는 슈퍼마이크로의 데이터 센터 빌딩 블록 솔루션을 활용하여 AI 지원 시스템을 신속하게 커스터마이징하고 배포할 수 있다 . 미국 내 강력한 제조 역량을 바탕으로 정부 기관에 성능과 경제성을 겸비한 솔루션을 제공한다는 계획이다 .

슈퍼마이크로는 캘리포니아 산호세에 글로벌 본사를 두고 있으며 , 최근 실리콘 밸리로 진출하면서 미국 내 입지를 꾸준히 넓혀 가고 있다 . 또한 수요 증가에 대응해 미국 내 제조 시설의 확장도 모색하고 있다 . 이 같은 행보는 미국 제조업 발전과 국내 일자리 창출에 기여한다는 회사의 철학과도 궤를 같이 하는 것이다 .

슈퍼 마이크로 컴퓨터 소개

슈퍼마이크로 (NASDAQ: SMCI) 는 애플리케이션별로 최적화된 토털 IT 솔루션을 공급하는 글로벌 선도기업이다 . 캘리포니아 산호세에서 설립되어 영업 중이며 엔터프라이즈 , 클라우드 , AI 및 5G 통신사 / 엣지 IT 인프라 분야에서 남보다 빠르게 혁신 기술을 선보이는 데 주력하고 있다 . 토털 IT 솔루션 기업으로 서버와 AI, 스토리지 , IoT, 스위치 시스템 , 소프트웨어 , 지원 서비스를 망라해 제공하고 있다 . 슈퍼마이크로는 마더보드와 전원 , 섀시 설계 분야에서 축적한 전문성을 바탕으로 개발과 생산을 더욱 강화하여 글로벌 고객과 함께 클라우드부터 엣지까지 차세대 혁신을 일궈 나아가고 있다 . 슈퍼마이크로의 제품은 미국 , 아시아 , 네덜란드에서 자체적으로 설계 및 제조된 후 전 세계에 판매되어 규모와 효율을 확보하는 한편 최적화를 통해 TCO 를 개선하고 환경에 미치는 영향을 최소화하고 있다 ( 그린 컴퓨팅 ). 고객은 수상 경력에 빛나는 Server Building Block Solutions® 포트폴리오를 통해 유연하면서도 재사용 가능한 빌딩 블록을 다양하게 선택한 후 워크로드와 용도에 맞게 최적화할 수 있다 . 여기서는 폼 팩터 , 프로세서 , 메모리 , GPU, 스토리지 , 네트워킹 , 전력 , 냉각 솔루션 ( 공냉식 , 자유 공냉식 또는 액체 냉각 ) 이 다양하게 지원된다 .

Supermicro, Server Building Block Solutions, We Keep IT Green 은 슈퍼마이크로 컴퓨터의 상표 및 / 또는 등록 상표이다 .

그 외 브랜드와 상호 , 상표는 모두 각 소유자의 재산이다 .

