Supermicro ने बड़े पैमाने पर AI के परिनियोजन को सरल बनाने के लिए NVIDIA Enterprise Reference Architectures और NVIDIA Blackwell AI Infrastructure पर आधारित नए AI Factory क्लस्टर समाधानों की घोषणा की

Supermicro नवीनतम पीढ़ी के NVIDIA त्वरित कंप्यूटिंग प्लेटफार्मों के साथ NVIDIA-Certified Systems ™ पर आधारित संपूर्ण, टर्नकी समाधान प्रदान करता है, जो ऑनलाइन होने में लगने वाले समय को कम करने के लिए Supermicro Data Center Building Block Solutions ® (DCBBS) का उपयोग करता है।

पर आधारित संपूर्ण, टर्नकी समाधान प्रदान करता है, जो ऑनलाइन होने में लगने वाले समय को कम करने के लिए Supermicro Data Center Building Block Solutions (DCBBS) का उपयोग करता है। Supermicro के AI-अनुकूलित सिस्टम, NVIDIA सॉफ्टवेयर स्टैक और NVIDIA Spectrum-X Ethernet के उद्योग-अग्रणी पोर्टफ़ोलियो से युक्त पूर्ण-स्टैक समाधान, किसी भी पैमाने पर अवधारणा से लेकर उत्पादन तक AI विकास की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं।

निर्बाध प्लग-एंड-प्ले परिनियोजन सुनिश्चित करने के लिए Supermicro के AI Factory समाधान Supermicro सिंगल और मल्टी-रैक प्रमाणीकरण और परीक्षण के साथ NVIDIA Enterprise Reference Architectures पर आधारित हैं

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और सेंट. लुईस, 19 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), AI/ML, HPC, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, AI फैक्ट्रियों के लिए परिनियोजन को सरल बनाने और ऑनलाइन होने में लगने वाले समय को कम करने के लिए नए पूर्ण, टर्नकी समाधानों की घोषणा कर रहा है। NVIDIA Enterprise Reference Architectures और NVIDIA Blackwell GPUs पर आधारित, नए रैक-स्केल क्लस्टर Supermicro द्वारा पूरी तरह से एकीकृत और मान्य हैं, और NVIDIA सॉफ्टवेयर स्टैक और NVIDIA Spectrum-X Ethernet नेटवर्किंग के साथ पूर्ण-स्टैक समाधान के रूप में वितरित किए गए हैं। Supermicro का DCBBS AI फैक्ट्रियों के निर्माण को और अधिक सुगम बना सकता है, तथा एक नए ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर को विकसित करने या एक पारंपरिक डेटा सेंटर का AI फैक्ट्री में नवीनीकरण करने के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध करा सकता है, जिससे लीड टाइम और कई विक्रेताओं के साथ काम करने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

DCBBS sys 422GL-522GA--A22GA

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro ने हमेशा रैक-स्केल पर नई GPU टेक्नोलॉजियों के लिए समय-समय पर मार्केट में उद्योग का नेतृत्व किया है, और हम प्रत्येक उद्योग में उद्यमों के लिए AI की सार्वजनिक उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर NVIDIA GB300 NVL72 और NVIDIA HGX B300-आधारित AI इंफ्रास्ट्रक्चर को वितरित करने में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा रहे हैं। AI फैक्ट्री प्रत्येक कंपनी को AI कंपनी में बदलने की बुनियाद है, और हमारे Data Center Building Block Solutions के साथ मिलकर, Supermicro और NVIDIA, उद्योग के सबसे कम समय-में-ऑनलाइन होने (TTO) के लिए AI फैक्ट्रियों के परिनियोजन में तेजी लाने और उसे कारगर बनाने में उद्यमों की सहायता कर रहे हैं।"

Supermicro AI Factory क्लस्टर समाधानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया supermicro.com/aifactory पर जाएँ।

Supermicro, Supermicro NVIDIA-Certified Systems पर आधारित पूर्ण AI फैक्ट्री समाधान प्रदान करता है, जिसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर का परिनियोजन करते समय बिजली, कूलिंग और फिज़िकल स्थान सामान्य प्रतिबंधक कारक उपस्थित होने के कारण पारंपरिक वातावरणों में अधिकतम प्रदर्शन और दक्षता के लिए अनुकूलित किए गए NVIDIA Blackwell GPUs शामिल किए जाते हैं। Supermicro AI Factory समाधानों में NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPUs और NVIDIA HGX™ B200 के लिए NVIDIA Enterprise Reference Architectures पर आधारित Spectrum-X नेटवर्किंग शामिल है।

स्केलेबल इकाइयों के रूप में पूर्व-कॉन्फ़िगर किए गए, Supermicro AI फैक्ट्री क्लस्टर समाधान छोटे, मध्यम और बड़े कॉन्फ़िग्रेशन में 4 नोड्स और 32 GPUs से लेकर 32 नोड्स और 256 GPUs तक उपलब्ध हैं। क्लस्टरों को Supermicro के वैश्विक उत्पादन स्थलों पर L12 (मल्टी-रैक क्लस्टर) तक एकीकृत और परीक्षण किया गया है - जिसमें सैन जोस, CA भी शामिल है - और इसमें NVIDIA सॉफ्टवेयर स्टैक (NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA Run:ai), NVIDIA स्पेक्ट्रम-X Ethernet नेटवर्किंग और पूर्णतः एकीकृत केबलिंग शामिल है, जो एक संपूर्ण प्लग-एंड-प्ले समाधान है और पहले दिन से ही टोकन उत्पन्न करना शुरू करने के लिए तैयार है। Supermicro स्टोरेज-अनुकूलित सिस्टमों के व्यापक पोर्टफ़ोलियो के आधार पर AI डेटा पाइपलाइन के सभी चरणों के लिए स्टोरेज समाधान भी प्रदान करता है। अग्रणी डेटा मैनेजमेंट ISVs के साथ मिलकर, Supermicro NVIDIA AI Data Platform संदर्भ डिज़ाइन को सपोर्ट और AI फैक्ट्री के भीतर AI कार्यप्रवाहों को सक्षम कर सकता है।

Supermicro वर्तमान में NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition या NVIDIA HGX B200 GPU के साथ 4, 8 और 32-नोड कॉन्फ़िग्रेशन में किसी भी पैमाने पर AI और HPC कार्यभारों के लिए अनुकूलित AI फैक्ट्री क्लस्टर समाधानों के लिए ऑर्डर स्वीकार कर रहा है।

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition के साथ यूनिवर्सल AI, HPC और विज़ुअल कंप्यूटिंग क्लस्टर GPUs - Supermicro के 4U और 5U PCIe GPU सिस्टमों पर आधारित, 2-8-5-200 (CPU-GPU-NIC-Bandwidth) कॉन्फ़िग्रेशन में 8 GPUs प्रति नोड के साथ, ये क्लस्टर समाधान AI इंफ़रेंस, एंटरप्राइज़ HPC और ग्राफ़िक्स और रेंडरिंग कार्यभारों को हैन्डल करने में सक्षम हैं, जिससे उद्यमों को कई एप्लीकेशनों के लिए सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सकता है।

NVIDIA HGX GPUs के साथ उच्च प्रदर्शन वाले AI और HPC क्लस्टर - Supermicro के 10U मॉड्यूलर GPU प्लेटफ़ार्मों पर आधारित, प्रत्येक नोड में NVIDIA HGX B200 8-GPU शामिल है जो अधिकतम GPU-GPU संचार के लिए NVIDIA NVLink® को सपोर्ट करता है। ये क्लस्टर AI मॉडल फाइन-ट्यूनिंग और प्रशिक्षण के साथ-साथ HPC कार्यभारों के लिए अनुकूलित हैं।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित संपूर्ण IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। मार्केट में Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, में संस्थापित और संचालित, Supermicro नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध पहली कंपनी है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम करने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों का हमारे पैमाने और कार्यकुशलता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फॉर्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2825312/Supermicro_DCBBS_sys_422GL_522GA_A22GA.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg