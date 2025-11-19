Supermicro kondigt nieuwe AI-fabrieksclusteroplossingen aan op basis van NVIDIA Enterprise Reference Architectures en NVIDIA Blackwell AI-infrastructuur om de implementatie van AI op schaal te vereenvoudigen

Supermicro biedt complete, kant-en-klare oplossingen op basis van NVIDIA-gecertificeerde systemen ™ met de nieuwste generatie NVIDIA versnelde computerplatforms, waarbij het gebruikmaakt van Supermicro Data Center Building Block Solutions ® (DCBBS) om de time-to-online te versnellen.

De AI Factory-oplossingen van Supermicro zijn gebaseerd op NVIDIA Enterprise Reference Architectures met Supermicro single en multi-rack validatie & testen die naadloze plug-and-play implementatie garanderen.

SAN JOSE, Calif. en ST. LOUIS, 19 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI/ML, HPC, Cloud, Storage en 5G/Edge, kondigt nieuwe complete, kant-en-klare oplossingen aan om de implementatie te vereenvoudigen en de time-to-online voor AI-fabrieken te versnellen. De nieuwe rack-scale clusters gebaseerd op NVIDIA Enterprise Reference Architectures en NVIDIA Blackwell GPU's, zijn volledig geïntegreerd en gevalideerd door Supermicro. Ze worden geleverd als full-stack oplossingen, compleet met de NVIDIA software stack en NVIDIA Spectrum-X Ethernet-netwerken. DCBBS van Supermicro kan de bouw van AI-fabrieken verder vergemakkelijken door alles te bieden wat nodig is om een nieuw datacenter te ontwikkelen of een traditioneel datacenter om te bouwen tot een AI-fabriek. Dit verkort de doorlooptijden zodat er minder behoefte bestaat om met meerdere leveranciers te werken.

"Supermicro is altijd marktleider geweest wat betreft de snelheid om nieuwe GPU-technologieën op rack-schaal te lanceren. We gebruiken onze expertise in het leveren van grootschalige NVIDIA GB300 NVL72 en NVIDIA HGX B300-gebaseerde AI-infrastructuur om de democratisering van AI voor bedrijven in elke branche mogelijk te maken," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "De AI-fabriek is de basis voor het transformeren van elk bedrijf in een AI-bedrijf. In combinatie met onze Data Center Building Block Solutions helpen Supermicro en NVIDIA ondernemingen de uitrol van AI-fabrieken te versnellen en te stroomlijnen voor de kortste time-to-online (TTO) in de branche."

Supermicro biedt complete AI-fabrieksoplossingen gebaseerd op Supermicro NVIDIA-gecertificeerde systemen met NVIDIA Blackwell GPU's. Deze zijn geoptimaliseerd voor maximale prestaties en efficiëntie in traditionele omgevingen waar stroom, koeling en fysieke ruimte vaak beperkende factoren zijn bij het inzetten van AI-infrastructuur. Supermicro AI Factory-oplossingen omvatten Spectrum-X netwerken en zijn gebaseerd op de NVIDIA Enterprise Reference Architectures voor NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPU's en NVIDIA HGX™ B200.

Voorgeconfigureerd als schaalbare eenheden zijn de Supermicro AI-fabrieksclusteroplossingen beschikbaar in kleine, middelgrote en grote configuraties, variërend van 4 nodes en 32 GPU's tot 32 nodes en 256 GPU's. De clusters zijn geïntegreerd en getest tot L12 (multi-rack cluster) op de wereldwijde productielocaties van Supermicro, waaronder in San Jose, CA. Ze beschikken over de NVIDIA software stack (NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA Run:ai), NVIDIA Spectrum-X Ethernet-netwerken en volledig geïntegreerde bekabeling voor een complete plug-and-play oplossing, die klaar is om tokens te genereren vanaf dag één. Supermicro biedt ook opslagoplossingen voor alle stadia van de AI-datapijplijn, gebaseerd op een uitgebreide portfolio van voor opslag geoptimaliseerde systemen. Samen met toonaangevende ISV's voor datamanagement kan Supermicro het referentieontwep van het NVIDIA AI-gegevensplatform ondersteunen en AI-workflows binnen de AI-fabriek mogelijk maken.

Supermicro neemt momenteel bestellingen aan voor AI-fabrieksclusteroplossingen in configuraties met 4, 8 en 32 nodes met NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition of NVIDIA HGX B200 GPU's, geoptimaliseerd voor AI- en HPC-werklasten op elke schaal.

Universele AI-, HPC- en visual computing-clusters met NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU's - De clusteroplossingen zijn gebaseerd op de 4U en 5U PCIe GPU-systemen van Supermicro, met 8 GPU's per node in een 2-8-5-200 (CPU-GPU-NIC-bandbreedte) configuratie. Ze kunnen AI-inferentie, enterprise HPC en grafische & rendering workloads hanteren, waardoor bedrijven gemeenschappelijke infrastructuur voor meerdere toepassingen kunnen gebruiken.

Krachtige AI- en HPC-clusters met NVIDIA HGX GPU's - Elke node die is gebaseerd op de 10U modulaire GPU-platforms van Supermicro, omvat NVIDIA HGX B200 8-GPU en ondersteunt NVIDIA NVLink® voor maximale GPU-GPU-communicatie. Deze clusters zijn geoptimaliseerd voor het afstemmen en trainen van AI-modellen en voor HPC-workloads.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om als eerste op de markt innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. De expertise van Supermicro op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp vormt een stevig fundament voor onze ontwikkeling en productie. Hierdoor zijn we in staat innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, aan te bieden aan onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

