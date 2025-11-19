Supermicro、NVIDIA エンタープライズ・リファレンスアーキテクチャおよび NVIDIA Blackwell AI インフラを基盤とした新しい AI ファクトリー向けクラスタソリューションを発表 ― 大規模 AI 導入を簡素化

Supermicro は、最新世代の NVIDIA 加速コンピューティングプラットフォームを搭載した NVIDIA-Certified Systems ™ に基づく完全なターンキーソリューションを提供しており、Supermicro Data Center Building Block Solutions ® (DCBBS) を活用することで、オンライン稼働までの時間を短縮します

に基づく完全なターンキーソリューションを提供しており、Supermicro Data Center Building Block Solutions (DCBBS) を活用することで、オンライン稼働までの時間を短縮します Supermicro の業界をリードする AI 最適化システムのポートフォリオ、NVIDIA ソフトウェアスタック、および NVIDIA Spectrum-X Ethernet から構成されるフルスタックソリューションにより、あらゆる規模で AI 開発をコンセプト段階から本番運用まで効率化します

Supermicro の AI ファクトリーソリューションは、NVIDIA エンタープライズ・リファレンスアーキテクチャに基づいて構築されており、Supermicro のシングルラックおよびマルチラックでの検証・テストを経て、シームレスなプラグアンドプレイ導入を実現します

カリフォルニア州サンノゼおよびミズーリ州セントルイス, 2025年11月19日 /PRNewswire/ -- スーパーコンピューティング会議 AI/ML、HPC、クラウド、ストレージ、5G/エッジ向けの総合ITソリューションプロバイダーである Super Micro Computer, Inc. (SMCI)は、AIファクトリーの導入を簡素化し、オンライン稼働までの時間を短縮するための、新たな完全ターンキーソリューションを発表しました。NVIDIA エンタープライズ・リファレンスアーキテクチャおよび NVIDIA Blackwell GPU を基盤とし、Supermicro により完全統合・検証された新しいラックスケールのクラスタは、NVIDIA ソフトウェアスタックと NVIDIA Spectrum-X Ethernet ネットワーキングを備えたフルスタックソリューションとして提供されます。Supermicro の DCBBS は、グリーンフィールドでの新データセンター構築や、従来型データセンターを AI ファクトリーへ刷新するために必要なすべてを提供し、リードタイムの短縮と複数ベンダー対応の負担軽減に寄与することで、AI ファクトリーの拡張をさらに容易にします。

DCBBS sys 422GL-522GA--A22GA

「Supermicro は、ラックスケールでの新しい GPU 技術のタイム・トゥ・マーケットにおいて常に業界を先導してきました。私たちは、大規模な NVIDIA GB300 NVL72 や NVIDIA HGX B300 ベースの AI インフラを提供してきた経験を活かし、あらゆる業界の企業に向けて AI の民主化を実現していきます。」

と、Supermicro の社長兼 CEO である Charles Liang 氏は述べています。「AIファクトリーは、あらゆる企業をAI企業に変革するための基盤であり、SupermicroとNVIDIAは、当社のデータセンター・ビルディング・ブロック・ソリューションと組み合わせることで、企業がAIファクトリーの導入を加速し、合理化し、業界最短のオンライン化時間（TTO）を実現できるよう支援しています。」

Supermicro AI ファクトリー・クラスタソリューションの詳細は、 supermicro.com/aifactory をご覧ください。

Supermicro は、NVIDIA Blackwell GPU を搭載した Supermicro NVIDIA 認定システムをベースとした完全な AI ファクトリー ソリューションを提供しています。これらのソリューションは、AI インフラストラクチャの導入時に電力、冷却、物理スペースが制限要因となる従来の環境で最大のパフォーマンスと効率が得られるように最適化されています。Supermicro AI ファクトリーソリューションには Spectrum-X ネットワーキングが含まれており、NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPU および NVIDIA HGX™ B200 向けの NVIDIA エンタープライズ・リファレンスアーキテクチャに基づいて構築されています。

スケーラブルユニットとして事前構成された Supermicro AI ファクトリー・クラスタソリューションは、小規模、中規模、大規模の構成で提供され、4 ノード・32 GPU から 32 ノード・256 GPU まで対応しています。これらのクラスタは、Supermicro のグローバル生産拠点（カリフォルニア州サンノゼを含む）で L12（マルチラッククラスタ）まで統合およびテストされており、NVIDIA ソフトウェアスタック（NVIDIA AI Enterprise、NVIDIA Omniverse™、NVIDIA Run:ai）、NVIDIA Spectrum-X イーサネットネットワーキング、完全統合ケーブルを備えたフルソリューションとして提供されます。そのため、プラグアンドプレイで使用でき、初日からすぐにトークン生成を開始することが可能です。Supermicro は、ストレージ最適化システムの包括的なポートフォリオに基づき、AI データパイプラインのあらゆる段階に対応するストレージソリューションも提供しています。主要なデータ管理 ISV と連携することで、Supermicro は NVIDIA AI データプラットフォームのリファレンスデザインをサポートし、AI ファクトリー内での AI ワークフローを可能にします。

Supermicro は現在、AI および HPC ワークロード向けに最適化された NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition または NVIDIA HGX B200 GPU 搭載の 4、8、32 ノード構成の AI ファクトリー・クラスタソリューションの受注を受け付けています。

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU 搭載の汎用 AI 、HPC 、ビジュアルコンピューティングクラスタ ― Supermicro の 4U および 5U PCIe GPU システムをベースに、各ノードに 8 GPU を搭載した 2-8-5-200（CPU-GPU-NIC-帯域幅）構成で設計されており、AI 推論、エンタープライズ HPC、グラフィックスおよびレンダリングのワークロードを処理可能です。これにより、企業は共通インフラを複数のアプリケーションに活用できます。

NVIDIA HGX GPU 搭載の高性能 AI および HPC クラスタ ― Supermicro の 10U モジュラー GPU プラットフォームをベースに、各ノードには NVIDIA HGX B200 8 GPU を搭載し、最大の GPU 間通信を実現する NVIDIA NVLink®に対応しています。これらのクラスタは、AI モデルのファインチューニングやトレーニング、および HPC ワークロード向けに最適化されています。

Super Micro Computer, Inc. について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化の総合ITソリューション分野のグローバル・リーダーです。カリフォルニア州サンノゼにて設立運営しているSupermicroは、企業、クラウド、AI、5G通信/エッジITインフラ向けの革新的な製品を市場に先駆けて提供することに取り組んでいます。同社は、サーバ、AI、ストレージ、IoT、スイッチ・システム、ソフトウェア、サポート・サービスを含む、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、およびシャーシ設計の専門知識は、さらに私たちの開発と生産を可能にし、グローバルな顧客のためのクラウドからエッジまでの次世代イノベーションを可能にします。製品は、自社施設（米国、アジア、オランダ）で設計・製造されており、グローバルな事業展開を活かしてスケールと効率性を高め、最適化によってTCOの改善と環境負荷の低減（グリーン・コンピューティング）を実現します。受賞歴のあるServer Building Block Solutions®ポートフォリオでは、柔軟かつ再利用可能なビルディング・ブロックを用いて構築された多彩なシステムから選択できるため、あらゆるフォーム・ファクター、プロセッサ、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却ソリューション（空調冷却、外気冷却、液冷）に対応しており、顧客は作業負荷と用途に合わせて最適なシステムを構築することができます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

その他のブランド、名称、商標は、各所有者に帰属します。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2825312/Supermicro_DCBBS_sys_422GL_522GA_A22GA.jpg

ロゴー - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.