슈퍼마이크로, 대규모 AI를 간편하게 구축할 수 있는 엔비디아 엔터프라이즈 아키텍처와 NVIDIA Blackwell AI 인프라 기반의 AI 팩토리 클러스터 솔루션 새로 출시

슈퍼마이크로 컴퓨터 (Super Micro Computer, Inc., SMCI)가 데이터 센터 빌딩 블록 솔루션(Data Center Building Block Solutions ® , DCBBS)을 활용하는 완벽한 턴키 솔루션을 출시한다. 이 솔루션은 최신 세대의 엔비디아 가속 컴퓨팅 플랫폼을 탑재한 엔비디아 인증 시스템(NVIDIA-Certified Systems ™ )을 기반으로 하고, 시스템을 본격적으로 가동하기까지 걸리는 시간을 단축하는 데 효과적이다.

업계 최고를 자랑하는 슈퍼마이크로의 AI 최적형 시스템 포트폴리오, 엔비디아 소프트웨어 스택, 엔비디아 스펙트럼-X 이더넷(NVIDIA Spectrum-X Ethernet)으로 구성된 토털 솔루션이 AI 개념 구상부터 본격 가동에 이르기까지 모든 단계의 능률을 극대화한다.

슈퍼마이크로의 AI 팩토리(AI Factory) 솔루션은 엔비디아 엔터프라이즈 아키텍처(NVIDIA Enterprise Reference Architecture)를 기반으로 하며, 슈퍼마이크로의 철저한 사전 검증과 테스트를 마친 상태로 출고되므로 플러그 앤 플레이 방식으로 손쉽게 시스템을 구축할 수 있다.

캘리포니아주 새너제이 및 세인트루이스, 2025년 11월 19일/PRNewswire/ -- 인공지능/머신러닝(AI/ML), 고성능 컴퓨팅(HPC), 클라우드, 스토리지 및 5G/엣지용 토털 IT 솔루션 제공업체인 슈퍼마이크로 컴퓨터가 2025 슈퍼컴퓨팅 콘퍼런스(Supercomputing Conference 2025, SC25)에서 AI 팩토리를 간편하게 구축하고 본격 가동까지 걸리는 시간을 단축할 수 있는 완벽한 신형 턴키 솔루션을 출시한다고 발표했다. 엔비디아 엔터프라이즈 아키텍처와 NVIDIA Blackwell GPU(NVIDIA Blackwell GPU)를 기반으로 하는 이 신형 랙 스케일 클러스터에는 슈퍼마이크로의 검증을 거친 완벽한 토털 솔루션답게 엔비디아 소프트웨어 스택과 엔비디아 스펙트럼-X 이더넷 네트워킹 플랫폼이 동원되었다. 슈퍼마이크로의 DCBBS를 사용하면 AI 팩토리를 한결 수월하게 구축할 수 있다. 데이터 센터를 새로 건립하거나 기존의 데이터 센터를 AI 팩토리로 개조하는 데 필요한 모든 것을 완비하고 있으므로 번거롭게 여러 솔루션 제공업체를 상대하지 않아도 되고, 구축 또는 개조를 완료하는 데 걸리는 시간 또한 획기적으로 줄일 수 있다.

DCBBS sys 422GL-522GA--A22GA

찰스 리앙 (Charles Liang) 슈퍼마이크로 CEO는 "GPU 기술을 가장 먼저 시장에 선보여 왔던 슈퍼마이크로가 NVIDIA GB300 NVL72와 NVIDIA HGX B300을 기반으로 한 대규모 AI 인프라를 구축해 온 경험을 살려 모든 산업 분야의 기업에 이상적인 AI를 보편화하는 데 앞장서고 있다"라고 전한 데 이어, "AI 팩토리는 모든 기업이 AI 기업으로 탈바꿈하는 데 필수적인 기반이다. 기업이 AI 팩토리를 더 빠르고 능률적으로 구축하여 업계에서 가장 빠른 TTO(Time-To-Online)를 실현할 수 있도록 슈퍼마이크로의 데이터 센터 빌딩 블록 솔루션에 엔비디아의 기술을 접목했다"라고 말했다.

슈퍼마이크로 AI 팩토리 클러스터 솔루션에 대한 자세한 내용은 supermicro.com/aifactory 에서 확인할 수 있다 .

슈퍼마이크로는 NVIDIA Blackwell GPU가 탑재된 엔비디아 인증 시스템을 기반으로 하는 완벽한 AI 팩토리 솔루션을 제공한다. 이 솔루션은 전력, 냉각, 공간의 제약을 받기 쉬운 기존의 데이터 센터 환경에서도 최상의 성능을 발휘하도록 설계되었다. 슈퍼마이크로 AI 팩토리 솔루션은 엔비디아 스펙트럼-X 이더넷 네트워킹 플랫폼을 지원하며, NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPU와 NVIDIA HGX™ B200 GPU에 최적화된 엔비디아 엔터프라이즈 아키텍처를 기반으로 한다.

확장형 유닛으로 사전 구성된 슈퍼마이크로 AI 팩토리 솔루션은 최소 4노드와 32개의 GPU부터 최대 32노드와 256개의 GPU까지 소형, 중형, 대형 구성으로 출고된다. 슈퍼마이크로 AI 팩토리 클러스터는 캘리포니아주 산호세를 비롯한 슈퍼마이크로의 글로벌 생산 시설에서 L12(다중 랙 클러스터) 수준까지 통합과 테스트를 마치고, 엔비디아 소프트웨어 스택(NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA Run:ai)과 엔비디아 스펙트럼-X 이더넷 네트워킹 플랫폼이 통합되었으며, 배선 작업이 완료된 상태로 출고되는 플러그 앤 플레이 방식의 완벽한 솔루션이다. 따라서 복잡한 설정 과정을 생략한 채 곧장 시스템을 본격적으로 가동할 수 있다. 또한 슈퍼마이크로는 스토리지에 최적화된 다양한 시스템 포트폴리오를 갖추고 있어 AI 데이터 파이프라인의 각 단계에 적합한 스토리지 솔루션도 함께 제공할 수 있다. 필요한 경우 슈퍼마이크로가 선도 데이터 관리 소프트웨어 전문 기업들과 협력하여 엔비디아 AI 데이터 플랫폼(NVIDIA AI Data Platform) 표준 설계를 지원하므로 고객사는 AI 팩토리에 AI 워크플로를 원활하게 구현할 수 있다.

슈퍼마이크로는 현재 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU나 NVIDIA HGX B200 GPU를 탑재하고 모든 규모의 AI 및 HPC 워크로드에 최적화된 4, 8, 32노드 구성의 AI 팩토리 클러스터 솔루션 주문을 접수하고 있다.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU를 탑재한 범용 AI, HPC, 시각 컴퓨팅 클러스터 솔루션 - 슈퍼마이크로의 4U 및 5U PCIe GPU 시스템을 기반으로 하고 2-8-5-200(CPU-GPU-NIC-대역폭) 구성에 노드당 8개의 GPU를 장착한 이 클러스터 솔루션은 AI 추론, 엔터프라이즈 HPC, 그래픽/렌더링 워크로드를 처리할 수 있다. 결과적으로, 기업이 하나의 인프라를 여러 가지 작업에 활용할 수 있다.

NVIDIA HGX GPU를 탑재한 고성능 AI 및 HPC 솔루션 - 슈퍼마이크로의 10U 모듈형 GPU 플랫폼을 기반으로 하는 각 노드에 NVIDIA HGX B200 8-GPU가 탑재된 데다, NVIDIA NVLink® 기술을 지원하므로 최상의 GPU 간 통신 속도가 보장된다. 이 클러스터는 AI 모델 미세 조정 및 학습뿐만 아니라 HPC 워크로드에도 최적화되어 있다.

슈퍼마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 소개

슈퍼마이크로 ( 나스닥 상장 코드 : SMCI) 는 애플리케이션 최적형 토털 IT 솔루션 분야의 세계 선두 기업이다 . 캘리포니아주 산호세에서 창립하여 운영 중인 슈퍼마이크로는 기업 , 클라우드 , AI, 5G 통신 / 엣지 IT 인프라에 이상적인 기술 혁신을 업계 최초로 실현하는 데 주력하고 있다 . 슈퍼마이크로는 서버 , AI, 스토리지 , IoT, 스위치 시스템 , 소프트웨어 , 지원 서비스를 전문으로 하는 토털 IT 솔루션 제공업체이다 . 마더보드 , 전원 , 섀시 설계 전문성으로 개발 및 생산 능력을 한층 더 강화한 슈퍼마이크로는 전 세계 고객을 위해 클라우드부터 엣지에 이르기까지 다방면으로 차세대 혁신을 실현한다 . 슈퍼마이크로는 규모와 효율성을 위해 다국적 운영 방식을 활용하며 , TCO 를 개선하고 환경 영향 ( 친환경 컴퓨팅 ) 을 줄이는 데 이상적인 제품을 미국 , 아시아 , 네덜란드의 자체 시설에서 설계하고 제조하고 있다 . 서버 빌딩 블록 솔루션 (Server Building Block Solutions®) 포트폴리오는 수상 경력을 자랑한다 . 요컨대 , 고객이 다양한 폼 팩터 , 프로세서 , 메모리 , GPU, 스토리지 , 네트워킹 , 전력 및 냉각 솔루션 ( 냉방 장치 , 자유 공랭식 또는 수랭식 ) 을 지원하는 유연하고 재사용 가능한 조립식 부품으로 구성된 광범위한 시스템 제품군 중에서 선택하여 해당 워크로드와 애플리케이션에 최적화할 수 있다 .

Supermicro, Server Building Block Solutions®, We Keep IT Green®은 슈퍼마이크로 컴퓨터의 상표 및/또는 등록 상표이다.

기타 모든 브랜드 , 이름, 상표는 해당 소유주의 자산이다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2825312/Supermicro_DCBBS_sys_422GL_522GA_A22GA.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.