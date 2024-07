Suprema Corte One-Two-Punch na Autoridade da Agência e Incerteza Resultante para os Negócios

JERICHO, N.Y., 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A empresa de consultoria global J.S. Held, orgulhosamente comemorando 50 anos de transformação, anuncia o lançamento de Crosscurrents: Companies Face Regulatory Uncertainties in Wake of SCOTUS Decisions, de Kim Logue e John Peiserich refletindo sobre as recentes decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, Loper Bright Enterprises v. Raimondo e Corner Post v. Board of Governors of the Federal Reserve System e seu potencial impacto nas empresas e programas regulatórios federais.

Em Loper Bright Enterprises v. Raimondo, o Tribunal anulou 40 anos de precedentes ao considerar a deferência da Chevron inconsistente com a Lei de Procedimentos Administrativos (APA). Esta decisão remove a deferência concedida às agências federais na interpretação e aplicação da lei federal quando o Congresso aprova legislação pouco clara, potencialmente levando a maiores desafios aos programas regulatórios existentes.

"A decisão Loper marca uma mudança significativa no equilíbrio de poder entre os poderes judiciário e executivo", disse Kim Logue, vice-presidente associado da J.S. Held. "As empresas devem estar cientes do potencial de aumento de litígios e da necessidade de reavaliar suas estratégias de conformidade regulatória."

O Tribunal seguiu a decisão de Loper com outro golpe para a autoridade da agência em Corner Post v. Board of Governors of the Federal Reserve System, sustentando que o relógio começa para a apresentação de ações judiciais quando um regulamento afeta pela primeira vez um negócio, em vez de quando o regulamento é adotado. Essa decisão amplia o prazo para as empresas contestarem os regulamentos administrativos.

John Peiserich, Esq., vice-presidente executivo e líder de Práticas Ambientais, de Saúde e Segurança da J.S. Held, observou: "A decisão da Corner Post, em conjunto com a Loper, cria um novo cenário para as empresas desafiarem os regulamentos que podem estar em vigor há anos. As empresas devem avaliar sua exposição regulatória e considerar as possíveis implicações dessas decisões em suas operações."

As decisões de Loper e Corner Post têm implicações importantes para as empresas:

Barras processuais reduzidas para desafiar a forma como as agências interpretam e aplicam a lei federal

Maior incerteza em relação à validade dos regulamentos existentes da agência

Sublinhou a necessidade de educar os legisladores sobre questões importantes, exigindo que o Congresso forneça maior clareza e especificidade nos estatutos federais

À medida que as empresas navegam no ambiente regulatório em evolução, a equipe de especialistas dedicados da J.S. Held, incluindo ex-líderes do setor, funcionários do governo e advogados em exercício, está pronta para fornecer o aconselhamento estratégico e o suporte necessários para mitigar riscos e aproveitar oportunidades diante da incerteza.

"A decisão da Suprema Corte de derrubar a deferência da Chevron pode atrapalhar as cadeias de valor de energia tradicional e renovável, atrasando potencialmente as aprovações de projetos e criando um ambiente de investimento menos previsível, o que pode prejudicar a inovação, o desenvolvimento e a implantação de infraestrutura e tecnologias energéticas", disse Andrea Korney, vice-presidente de Sustentabilidade do grupo de Soluções Digitais ESG & EHS da J.S. Held e consultora do Comitê de Equidade de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O Dr. Alan Marco, ex-economista-chefe do Escritório de Marcas e Patentes dos EUA, enfatizou o impacto das decisões. "A incerteza regulatória e jurídica pode ter grandes impactos no valor dos ativos tangíveis e intangíveis e pode complicar as transações comerciais. A melhor maneira de entender como a incerteza regulatória afetará um determinado negócio é por meio de dados e análises sólidos. Infelizmente, isso leva tempo." O Dr. Marco continua: "Enquanto isso, não há substituto para a experiência de especialistas que viram as regulamentações mudarem em vários setores em vários contextos regulatórios. As empresas podem se beneficiar da orientação de profissionais experientes, como profissionais do direito e ex-funcionários de agências federais, que possuem insights únicos sobre o cenário regulatório e podem ajudar a informar a tomada de decisões críticas."

Leia o artigo completo: https://www.jsheld.com/insights/articles/crosscurrents-companies-face-regulatory-uncertainties-in-wake-of-scotus-decisions.

Nota: As citações de Andrea Korney e do Dr. Alan Marco são do autor e não representam as opiniões de nenhuma agência federal.

