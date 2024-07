Hooggerechtshof deelt dubbele klap uit voor gezag van agentschappen en daaruit voortvloeiende onzekerheid voor bedrijven

JERICHO, N.Y., 11 juli 2024 /PRNewswire/ -- Wereldwijd adviesbureau J.S. Held, dat met trots 50 transformerende jaren viert, kondigt de release aan van Crosscurrents: Companies Face Regulatory Uncertainties in Wake of SCOTUS Decisions, door Kim Logue en John Peiserich. In de publicatie wordt gereageerd op de recente beslissingen van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, Loper Bright Enterprises v. Raimondo en Corner Post v. Board of Governors of the Federal Reserve System en de mogelijke impact die deze hebben op bedrijven en federale regelgevende programma's.

In Loper Bright Enterprises v. Raimondo vernietigde het Hof 40 jaar van precedenten door de zogenaamde Chevron-eerbiediging (Chevron deference) van interpretaties van federale wetten door agentschappen strijdig te achten met de Administrative Procedures Act (APA). Deze beslissing neemt het eerbiedigende gezag weg dat aan federale agentschappen wordt toegekend bij het interpreteren en toepassen van federale wetgeving wanneer het Congres onduidelijke wetgeving aanneemt, wat mogelijk leidt tot meer uitdagingen voor bestaande regelgevende programma's.

"De beslissing Loper markeert een belangrijke verschuiving in het machtsevenwicht tussen de rechterlijke macht en de uitvoerende macht," zegt Kim Logue, associate vicepresident bij J.S. Held. "Bedrijven moeten zich ervan bewust zijn dat dit de kansen op rechtszaken vergroot en dat zij hun strategieën voor naleving van regelgeving opnieuw zullen moeten evalueren.

Het Hof deelde na de beslissing Loper nog een klap uit voor het gezag van een instantie in Corner Post v. Board of Governors of the Federal Reserve System, waarin het Hof stelde dat de klok voor het indienen van rechtszaken begint wanneer een regeling voor het eerst invloed heeft op een bedrijf, in plaats van wanneer de regeling wordt aangenomen. Deze beslissing verlengt de termijn waarbinnen bedrijven administratieve regels kunnen aanvechten.

John Peiserich, Esq., uitvoerend vicepresident en leider op het gebied van Milieu, Gezondheid en Veiligheid bij J.S. Held: "De beslissing Corner Post , in combinatie met Loper, creëert een nieuw landschap voor bedrijven om regelgeving die mogelijk al jaren van kracht is, aan te vechten. Bedrijven moeten hun blootstelling aan regelgeving beoordelen en nadenken over de mogelijke gevolgen van deze beslissingen voor hun activiteiten."

De beslissingen Loper en Corner Post hebben belangrijke gevolgen voor bedrijven:

Minder procedurele obstakels voor het aanvechten van de manier waarop instanties federale wetgeving interpreteren en toepassen

Grotere onzekerheid over de geldigheid van bestaande voorschriften van agentschappen

Benadrukt de noodzaak om wetgevers voor te lichten over belangrijke kwesties door te eisen dat het Congres meer duidelijkheid en specificiteit verschaft in federale wetten

Terwijl bedrijven door de veranderende regelgeving navigeren, staat bij J.S. Held het team van toegewijde experts, waaronder voormalige industrieleiders, overheidsfunctionarissen en praktiserende advocaten, klaar om strategisch advies en ondersteuning te bieden die nodig zijn om risico's te beperken en kansen te grijpen in het licht van onzekerheid.

"De beslissing van het Hooggerechtshof om Chevron deference ongedaan te maken, kan de waardeketens van zowel traditionele als hernieuwbare energie verstoren. Projectgoedkeuringen kunnen vertraging oplopen en er ontstaat een minder voorspelbaar investeringsklimaat. Dit kan een belemmering vormen voor de innovatie, ontwikkeling en toepassing van energie-infrastructuur en -technologieën," zegt Andrea Korney, vicepresident Duurzaamheid van J.S. Held's ESG & EHS Digital Solutions groep en adviseur van het Equity of Energy Committee voor het Amerikaanse Ministerie van Energie.

Dr. Alan Marco, voormalig hoofdeconoom bij het Amerikaans octrooi- en merkenbureau, benadrukte de impact van de uitspraken. "Regelgevende en juridische onzekerheid kan grote gevolgen hebben voor de waarde van materiële en immateriële activa en zakelijke transacties bemoeilijken. De beste manier om te begrijpen hoe onzekerheid over regelgeving een bepaald bedrijf zal beïnvloeden, is door middel van solide gegevens en analyses. Helaas kost dat tijd." Dr. Marco vervolgt: "In de tussentijd is er geen alternatief voor de ervaring van experts die de regelgeving in meerdere sectoren en in meerdere regelgevingscontexten hebben zien veranderen. Bedrijven kunnen profiteren van de begeleiding van ervaren professionals, zoals juristen en voormalige medewerkers van federale instanties, die unieke inzichten hebben in het regelgevingslandschap en kunnen helpen bij het nemen van cruciale beslissingen."

Lees het volledige artikel: https://www.jsheld.com/insights/articles/crosscurrents-companies-face-regulatory-uncertainties-in-wake-of-scotus-decisions.

Opmerking: De citaten van Andrea Korney en Dr. Alan Marco zijn die van de auteur en vertegenwoordigen niet de standpunten van enige federale instantie.

