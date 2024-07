One-Two-Punch de la Corte Suprema sobre la autoridad de la agencia y la incertidumbre resultante para los negocios

JERICHO, N.Y., 10 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- La consultora global J.S. Held, que celebra con orgullo 50 años de transformación, anuncia el lanzamiento de Crosscurrents: Companies Face Regulatory Uncertainties in Wake of SCOTUS Decisions, de Kim Logue y John Peiserich, que reflexiona sobre las recientes decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Loper Bright Enterprises v. Raimondo y Corner Post v. Board of Governors of the Federal Reserve System y su posible impacto en las empresas y los programas regulatorios federales.

En Loper Bright Enterprises v. Raimondo, el Tribunal anuló 40 años de precedentes al considerar que la deferencia de Chevron era incompatible con la Ley de Procedimientos Administrativos (APA). Esta decisión elimina la deferencia otorgada a las agencias federales en la interpretación y aplicación de la ley federal cuando el Congreso aprueba una legislación poco clara, lo que podría conducir a mayores desafíos para los programas regulatorios existentes.

"La decisión de Loper marca un cambio significativo en el equilibrio de poder entre el poder judicial y el ejecutivo", dijo Kim Logue, vicepresidenta asociada de J.S. Held. "Las empresas deben ser conscientes del potencial de aumentar los litigios y la necesidad de reevaluar sus estrategias de cumplimiento normativo".

El Tribunal siguió la decisión de Loper con otro golpe a la autoridad de la agencia en Corner Post v. Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, sosteniendo que el reloj comienza para presentar demandas cuando una regulación afecta por primera vez a un negocio, en lugar de cuando se adopta la regulación. Esta decisión amplía el plazo para que las empresas desafíen las regulaciones administrativas.

John Peiserich, Esq., vicepresidente ejecutivo y líder de Prácticas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad en J.S. Held, señaló: "La decisión de Corner Post, junto con Loper, crea un nuevo panorama para que las empresas desafíen las regulaciones que pueden haber estado vigentes durante años. Las empresas deben evaluar su exposición regulatoria y considerar las posibles implicaciones de estas decisiones en sus operaciones ".

Las decisiones de Loper y Corner Post tienen implicaciones clave para las empresas:

Reducción de las barreras procesales para cuestionar la forma en que las agencias interpretan y aplican la ley federal

Mayor incertidumbre con respecto a la validez de las regulaciones existentes de la agencia

Subrayó la necesidad de educar a los legisladores sobre temas importantes exigiendo que el Congreso brinde mayor claridad y especificidad en los estatutos federales

A medida que las empresas navegan por el cambiante entorno regulatorio, el equipo de expertos dedicados de J.S. Held, incluidos ex líderes de la industria, funcionarios gubernamentales y abogados en ejercicio, están listos para proporcionar el asesoramiento estratégico y el apoyo necesarios para mitigar el riesgo y aprovechar las oportunidades frente a la incertidumbre.

"La decisión de la Corte Suprema de anular la deferencia de Chevron podría interrumpir las cadenas de valor de energía tradicional y renovable, lo que podría retrasar la aprobación de proyectos y crear un entorno de inversión menos predecible, lo que podría obstaculizar la innovación, el desarrollo y el despliegue de infraestructura y tecnologías energéticas", dijo Andrea Korney, vicepresidenta de Sostenibilidad del grupo ESG & EHS Digital Solutions de J.S. Held y asesora del Comité de Equidad de Energía del Departamento de Energía de EE. UU.

El Dr. Alan Marco, ex economista jefe de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, enfatizó el impacto de las resoluciones. "La incertidumbre regulatoria y legal puede tener un gran impacto en el valor de los activos tangibles e intangibles, y puede complicar las transacciones comerciales. La mejor manera de comprender cómo la incertidumbre regulatoria afectará a un negocio en particular es a través de datos y análisis sólidos. Desafortunadamente, eso lleva tiempo. El Dr. Marco continúa: "Mientras tanto, no hay sustituto para la experiencia de los expertos que han visto cambiar las regulaciones en múltiples industrias en múltiples contextos regulatorios. Las empresas pueden beneficiarse de la orientación de profesionales experimentados, como profesionales legales y ex empleados de agencias federales, que poseen conocimientos únicos sobre el panorama regulatorio y pueden ayudar a informar la toma de decisiones críticas ".

Lea el artículo completo: https://www.jsheld.com/insights/articles/crosscurrents-companies-face-regulatory-uncertainties-in-wake-of-scotus-decisions.

Obtenga más información sobre los expertos dedicados y emprendedores que ayudan a transformar a J.S. Held, explore nuestra historia y celebre este hito trascendental, nuestra celebración 50 & Forward, con nosotros en jsheld.com.

Nota: Las citas de Andrea Korney y el Dr. Alan Marco son las del autor y no representan los puntos de vista de ninguna agencia federal.

Acerca de J.S. Held

J.S. Held es una firma de consultoría global que combina experiencia técnica, científica, financiera y estratégica para asesorar a los clientes que buscan obtener valor y mitigar el riesgo. Nuestros profesionales sirven como asesores de confianza para organizaciones que enfrentan asuntos de alto riesgo que exigen atención urgente, integridad incondicional, experiencia comprobada, análisis claros y una comprensión de los activos tangibles e intangibles. La firma ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes navegar por situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.

Más de 1.500 profesionales prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 81 % de los bufetes de abogados Global 200, el 70 % de las 20 principales compañías de seguros de Forbes (el 85 % de las 50 principales aseguradoras de propiedad y accidentes de NAIC) y el 65 % de las compañías de Fortune 100.

J.S. Held, sus filiales y subsidiarias no son firmas de contabilidad pública certificadas y no brindan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held, sus filiales y subsidiarias no son bufetes de abogados y no brindan asesoramiento legal. Valores ofrecidos a través de PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC o Ocean Tomo Investment Group, LLC, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC. Todos los derechos reservados.

Contacto

Kristi L. Stathis Relaciones Públicas

Globales

J.S. Retenido

+1 786 833 4864

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/4802935/JS_Held_Logo.jpg

FUENTE J.S. Held