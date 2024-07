La Cour suprême donne un double coup de poing à l'autorité des agences et à l'incertitude qui en résulte pour les entreprises

JERICHO, N.Y., July 10, 2024 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil mondial J.S. Held, qui célèbre avec fierté 50 années de transformation, annonce la publication de Crosscurrents : Les entreprises sont confrontées à des incertitudes réglementaires dans le sillage des décisions de la SCOTUS, par Kim Logue et John Peiserich réfléchissant aux récentes décisions de la Cour suprême des États-Unis, Loper Bright Enterprises v. Raimondo et Corner Post v. Board of Governors of the Federal Reserve System et à leur impact potentiel sur les entreprises et les programmes de réglementation fédéraux.

Dans l'affaire Loper Bright Enterprises v. Raimondo, la Cour a renversé 40 ans de jurisprudence en estimant que la déférence de Chevron était incompatible avec la loi sur les procédures administratives (APA). Cette décision supprime la déférence accordée aux agences fédérales dans l'interprétation et l'application de la loi fédérale lorsque le Congrès adopte une législation peu claire, ce qui pourrait conduire à une augmentation des contestations des programmes réglementaires existants.

« La décision Loper marque un changement important dans l'équilibre des pouvoirs entre le judiciaire et l'exécutif », a déclaré Kim Logue, vice-président associé de J.S. Tenu. « Les entreprises doivent être conscientes du risque d'augmentation des litiges et de la nécessité de réévaluer leurs stratégies de mise en conformité avec la réglementation ».

La Cour a suivi la décision Loper avec un autre coup porté à l'autorité de l'agence dans l'affaire Corner Post v. Board of Governors of the Federal Reserve System, estimant que le délai pour intenter une action en justice commence à courir lorsqu'une réglementation affecte une entreprise pour la première fois, et non pas lorsque la réglementation est adoptée. Cette décision élargit le délai dont disposent les entreprises pour contester les règlements administratifs.

John Peiserich, Esq., vice-président exécutif et responsable de la pratique en matière d'environnement, de santé et de sécurité chez J.S. Held, a déclaré : « La décision Corner Post, en conjonction avec Loper, crée un nouveau paysage permettant aux entreprises de contester des réglementations qui peuvent être en place depuis des années. Les entreprises devraient évaluer leur exposition à la réglementation et prendre en compte les implications potentielles de ces décisions sur leurs activités ».

Les décisions Loper et Corner Post ont des conséquences importantes pour les entreprises :

Réduction des obstacles procéduraux pour contester la manière dont les agences interprètent et appliquent le droit fédéral

Incertitude accrue quant à la validité des réglementations existantes des agences

a souligné la nécessité d'éduquer les législateurs sur les questions importantes en exigeant du Congrès une plus grande clarté et une plus grande spécificité des lois fédérales

Alors que les entreprises naviguent dans un environnement réglementaire en constante évolution, J.S. L'équipe d'experts de Held, composée d'anciens chefs d'entreprise, de fonctionnaires et d'avocats, est prête à fournir les conseils stratégiques et le soutien nécessaires pour atténuer les risques et saisir les opportunités face à l'incertitude.

« La décision de la Cour suprême d'annuler la déférence Chevron pourrait perturber les chaînes de valeur des énergies traditionnelles et renouvelables, en retardant potentiellement l'approbation des projets et en créant un environnement d'investissement moins prévisible, ce qui pourrait entraver l'innovation, le développement et le déploiement des infrastructures et des technologies énergétiques », a déclaré Andrea Korney, vice-présidente du développement durable pour J.S. Held's ESG & EHS Digital Solutions group et conseiller du Equity of Energy Committee pour le ministère américain de l'énergie.

Alan Marco, ancien économiste en chef de l'Office américain des brevets et des marques, a souligné l'impact de ces décisions. « L'incertitude réglementaire et juridique peut avoir un impact majeur sur la valeur des actifs corporels et incorporels et peut compliquer les transactions commerciales. Le meilleur moyen de comprendre l'impact de l'incertitude réglementaire sur une entreprise donnée est de disposer de données et d'analyses solides. Malheureusement, cela prend du temps ». Marco poursuit : « Entre-temps, rien ne peut remplacer l'expérience d'experts qui ont vu les réglementations changer dans de multiples secteurs et dans de multiples contextes réglementaires. Les entreprises peuvent bénéficier des conseils de professionnels expérimentés, tels que des juristes et d'anciens employés d'agences fédérales, qui possèdent une connaissance unique du paysage réglementaire et peuvent contribuer à la prise de décisions critiques ».

Lire l'article complet : https://www.jsheld.com/insights/articles/crosscurrents-companies-face-regulatory-uncertainties-in-wake-of-scotus-decisions.

En savoir plus sur les experts dédiés et entrepreneuriaux qui aident à transformer J.S. Held, explore notre histoire, et célèbre cette étape importante, notre célébration 50 & Forward, avec nous sur jsheld.com.

Remarque : Les citations d'Andrea Korney et du Dr Alan Marco sont celles de l'auteur et ne représentent pas le point de vue d'une agence fédérale.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est une société de conseil internationale qui associe des compétences techniques, scientifiques, financières et stratégiques pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à réduire les risques. Nos professionnels servent de conseillers de confiance pour les organisations confrontées à des affaires de grande importance nécessitant une attention urgente, une intégrité inébranlable, une expérience éprouvée, une analyse claire et une compréhension des actifs tangibles et intangibles. Le cabinet offre une suite complète de services, produits et données qui permettent aux clients de naviguer dans des situations complexes, contentieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 professionnels servent des organisations sur six continents, y compris 81% des 200 plus grands cabinets d'avocats mondiaux, 70% des 20 meilleures compagnies d'assurance Forbes (85% des 50 plus grands assureurs de biens et de responsabilités de la NAIC), et 65% des 100 entreprises Fortune.

J.S. Held, ses filiales et ses succursales ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne fournissent pas de services d'audit, d'attestation ou tout autre service de comptabilité publique. J.S. Held, ses filiales et ses succursales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Les titres sont offerts par PM Securities, LLC, exerçant sous le nom de Phoenix IB, une partie de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, une partie de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC. Tous droits réservés.

Contact

Kristi L. Stathis

Global Public Relations

J.S. Held

+1 786 833 4864

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/4802935/JS_Held_Logo.jpg