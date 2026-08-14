TestMu AI anuncia a quinta edição da Conferência TestMu, em 2026

A maior conferência virtual sobre engenharia e qualidade com agentes está de volta, com foco em qualidade autônoma, fluxos de trabalho com agentes e estratégias de teste nativas de IA.

SÃO FRANCISCO e NOIDA, Índia, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A TestMu AI (anteriormente LambdaTest), a primeira plataforma de engenharia de qualidade do mundo com IA agentiva, tem o prazer de apresentar a 5ª edição de sua principal Conferência TestMu, que acontecerá virtualmente de 19 a 21 de agosto de 2026. Com mais de 75 mil desenvolvedores, construtores e engenheiros de qualidade de mais de 120 países, a edição deste ano se tornará a maior conferência virtual do mundo dedicada à engenharia de agentes e à qualidade.

A Conferência TestMu 2026 foi concebida para explorar como a IA está remodelando a construção, o teste e a distribuição de software, abrangendo de fluxos de trabalho orientados a agentes e qualidade autônoma a manuais de IA testados em situações reais e a cultura de engenharia por trás de tudo isso. Com uma lista de palestrantes internacionais renomados, o evento contará com algumas das vozes mais influentes da tecnologia, como Luis Héctor Chávez (diretor de tecnologia da Replit), Francesca Lazzeri (diretora principal de grupo da Microsoft), Thomas Dohmke (cofundador e CEO da Entire), Dona Sarkar (principal influenciadora de defesa da IA empresarial na Microsoft), Nilesh Dalvi (líder de engenharia na Glean), Rashi Agrawal (chefe de IA na Hinge Health), Viktoria Semaan (principal evangelista técnico na Databricks), Amanda Martin (chefe de relações com desenvolvedores na Vapi), entre outros.

"A IA agentiva ou IA agêntica impulsionou uma evolução no setor de engenharia e qualidade", disse Rakesh Sukla, diretor de Engenharia de Plataforma e Engenharia de Qualidade na Bread Financial e palestrante na Conferência TestMu 2026. Conforme os agentes de IA assumem uma parcela maior da carga de trabalho da engenharia, o que realmente faz a diferença é o rigor com que validamos o que eles constroem. A Conferência TestMu reúne profissionais e líderes que moldam essa disciplina, e estou ansioso para aprender e contribuir com essa incrível comunidade. Plataformas como a Conferência TestMu são vitais; elas nos dão o espaço para nos conectarmos, compartilharmos conhecimento e construirmos as estruturas que protegerão os aplicativos de inteligência artificial do futuro."

Durante três dias, os participantes terão acesso a mais de 80 sessões, incluindo palestras, oficinas interativas, conversas informais e painéis de discussão sobre tópicos como fluxos de trabalho de IA com agentes, engenharia de qualidade autônoma, construção de agentes de IA confiáveis, avaliação de IA, otimização dos custos de gestão da aprendizagem, adoção empresarial da IA, transformação da IA centrada no ser humano, estratégias de liderança tecnológica, entre outros. Essas sessões são concebidas para fomentar conversas esclarecedoras, aprendizado prático e troca de ideias estratégicas à medida que as equipes de engenharia se adaptam à transição para o desenvolvimento de software orientado a agentes.

"A Conferência TestMu 2026 é a principal conferência anual da TestMu AI, criada pela comunidade e para a comunidade", disse Asad Khan, CEO e cofundador da TestMu AI. Conforme os agentes de IA passam da fase experimental para a de produção, as questões enfrentadas por todas as equipes de engenharia mudam. Como confiar em sistemas autônomos, como validar o que os agentes constroem e como manter a qualidade como prioridade em todo esse processo? Esta conferência reúne visionários, inovadores e agentes de mudança que estão respondendo a essas perguntas em tempo real. Não é apenas um evento; é uma plataforma para todos nós nos conectarmos, aprendermos e nos inspirarmos mutuamente. Vamos inovar e construir um futuro em que a qualidade do software seja a pedra angular da era agentiva, também chamada de era agêntica.

A conferência também oferece oportunidades incomparáveis de networking entre colegas, aprendizado prático e participação em desafios ao vivo, com prêmios de até US$ 15.000. A Conferência TestMu 2026 também contará com um rico ecossistema de parceiros, incluindo Accenture, Capgemini, LTIMindtree, Microsoft, Persistent, Wipro, entre outros.

Paralelamente à conferência, a TestMu AI lançou o Kane CLI Online Hackathon, um hackathon destinado a desenvolvedores que criam soluções com agentes de codificação de IA e desejam observar o resultado da adição de uma camada de verificação real. Acesse: Link

As inscrições para a conferência são gratuitas e já estão abertas. Para obter mais detalhes, como a programação completa do evento, a lista de palestrantes e os tópicos abordados, acesse: Link

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest) é uma plataforma full-stack de engenharia de qualidade com IA agnóstica, que capacita as equipes a realizar testes de maneira inteligente e entregar resultados mais rapidamente. Projetada para ser escalável, ela oferece agentes de IA para planejar, criar, executar e analisar a qualidade do software. Projetada com IA desde o início, a plataforma permite testar aplicações web, móveis e empresariais em qualquer escala, em dispositivos e navegadores reais e em ambientes personalizados do mundo real.

Para informações adicionais, visite www.testmuai.com.

Assessoria de Imprensa

Nikhil Saxena

Gerente de Comunicação Corporativa

TestMu AI

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FONTE TestMu AI (Formerly LambdaTest)