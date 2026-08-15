TestMu AI Mengumumkan Persidangan TestMu Edisi Kelima pada tahun 2026

Persidangan kejuruteraan dan kualiti agentik maya terbesar di dunia kembali dengan tumpuan kepada kualiti autonomi, aliran kerja agentik dan strategi pengujian yang khusus untuk persekitaran AI.

SAN FRANCISCO dan NOIDA, India, 15 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (dahulunya LambdaTest), platform Kejuruteraan Kualiti berkuasakan AI Agentik yang pertama di dunia, dengan sukacitanya mengumumkan edisi ke-5 persidangan utamanya, TestMu Conference, yang akan berlangsung secara maya dari 19 hingga 21 Ogos 2026. Acara tahun ini dijangka menjadi tuan rumah kepada lebih 75,000 pembangun, pembina dan jurutera berkualiti dari lebih 120 negara, menjadikannya persidangan maya terbesar di dunia yang khusus untuk kejuruteraan dan kualiti agentik.

Persidangan TestMu 2026 direka untuk meneroka bagaimana AI mengubah cara perisian dibangunkan, diuji dan dihantar, daripada aliran kerja agentik dan kualiti autonomi kepada panduan AI yang telah teruji dalam situasi sebenar serta budaya kejuruteraan yang memacu semua ini. DDengan barisan penceramah global yang sangat berkaliber, persidangan ini akan menampilkan beberapa tokoh paling berpengaruh dalam bidang teknologi, termasuk Luis Héctor Chávez, Ketua Pegawai Teknologi Replit; Francesca Lazzeri, Pengarah Utama Kumpulan Microsoft; Thomas Dohmke, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Entire; Dona Sarkar, Ketua Penggerak –Advokasi AI Perusahaan di Microsoft; Nilesh Dalvi, Ketua Kejuruteraan di Glean; Rashi Agrawal, Ketua AI di Hinge Health; Viktoria Semaan, Ketua Penginjil Teknikal di Databricks; Amanda Martin, Ketua Perhubungan Pembangun di Vapi, serta penceramah-penceramah lain.

"AI agentik telah membawa perubahan dalam industri kejuruteraan dan kualiti," kata Rakesh Sukla, Pengarah Kejuruteraan – Kejuruteraan Platform dan Kualiti di Bread Financial dan penceramah di Persidangan TestMu 2026. "Apabila ejen AI mengambil alih bahagian yang lebih besar daripada beban kerja kejuruteraan, faktor yang benar-benar membezakannya ialah sejauh mana ketatnya kita mengesahkan hasil yang dibangunkan oleh ejen tersebut. Persidangan TestMu menyatukan para pengamal dan pemimpin yang membentuk disiplin itu, dan saya tidak sabar untuk belajar dan menyumbang kepada komuniti yang luar biasa ini. Platform seperti Persidangan TestMu adalah penting; ia memberi kita ruang untuk berhubung, berkongsi pengetahuan, dan membina rangka kerja yang akan melindungi aplikasi berkuasa AI esok."

Sepanjang tiga hari, para peserta akan mendapat akses kepada lebih 80 sesi, termasuk ucaptama, bengkel interaktif, sesi bual santai dan perbincangan panel yang merangkumi topik seperti aliran kerja AI agentik, kejuruteraan kualiti autonomi, pembinaan ejen AI yang boleh dipercayai, penilaian AI, pengoptimuman kos LLM, penggunaan AI dalam perusahaan, transformasi AI berteraskan manusia, strategi kepimpinan teknologi dan banyak lagi. Sesi-sesi ini direka untuk menggalakkan perbincangan yang bernas, pembelajaran secara amali dan perkongsian idea strategik seiring dengan usaha pasukan kejuruteraan menyesuaikan diri dengan peralihan kepada pembangunan perisian agentik.

"Persidangan TestMu 2026 adalah persidangan tahunan utama TestMu AI yang dibina untuk komuniti, oleh komuniti," kata Asad Khan, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Bersama TestMu AI. "Dengan peralihan ejen AI dari eksperimen ke pengeluaran, soalan yang dihadapi setiap pasukan kejuruteraan telah berubah: bagaimana anda mempercayai sistem autonomi, bagaimana anda mengesahkan apa yang dibina oleh ejen, dan bagaimana anda mengekalkan kualiti di tengah-tengah semua itu? Persidangan ini menghimpunkan para pemikir berwawasan, pencetus perubahan dan peneraju perubahan yang menjawab persoalan-persoalan tersebut dalam masa nyata. Ia bukan sekadar acara; ia platform untuk kita semua berhubung, belajar, dan memberi inspirasi antara satu sama lain. Marilah kita meneroka sempadan baharu dan membina masa depan yang menjadikan kualiti perisian sebagai asas kukuh era agentik."

Persidangan ini juga membuka peluang yang tiada tandingan untuk membina rangkaian dengan rakan sejawat, pembelajaran secara amali dan cabaran secara langsung dengan hadiah bernilai sehingga $15,000. Persidangan TestMu 2026 juga mempunyai ekosistem rakan kongsi yang kaya, termasuk Accenture, Capgemini, LTIMindtree, Microsoft, Persistent, Wipro, dan banyak lagi.

Seiring dengan persidangan ini, TestMu AI telah melancarkan Kane CLI Online Hackathon, iaitu hackathon untuk pembangun yang menggunakan ejen pengekodan AI dan ingin melihat hasilnya apabila mereka menggunakan lapisan pengesahan sebenar di sebelah ejen tersebut. Kunjungi: Pautan

Pendaftaran untuk persidangan ini adalah percuma dan kini dibuka. Untuk butiran lanjut, termasuk jadual acara penuh, barisan penceramah, dan topik yang dibincangkan, lawati: Pautan

Maklumat Tentang TestMu AI

TestMu AI (Dahulunya LambdaTest) adalah platform Kejuruteraan Kualiti AI Agentik Menyeluruh yang memberi kuasa kepada pasukan untuk menguji dengan bijak dan membuat penghantaran yang lebih pantas. Direka bentuk untuk skala besar, syarikat ini menawarkan agen AI yang menyeluruh bertujuan merancang, mengarang, melaksanakan dan menganalisis kualiti perisian. Reka bentuk natif AI, platform ini membolehkan pengujian aplikasi web, mudah alih dan perusahaan pada mana-mana skala merentasi peranti dan pelayar sebenar, serta persekitaran dunia sebenar yang tersuai.

Untuk maklumat lanjut, layari www.testmuai.com.

Hubungan Media

Nikhil Saxena

Pengurus Komunikasi Korporat

TestMu AI

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