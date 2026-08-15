تكشف TestMu AI عن النسخة الخامسة من TestMu Conference لعام 2026

يعود أكبر مؤتمر افتراضي في العالم يتمحور حول الهندسة والجودة القائمتين على الوكلاء، مع التركيز على الجودة الذاتية ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء واستراتيجيات اختبار مبنية على الذكاء الاصطناعي منذ الأساس

سان فرانسيسكو ونويدا، الهند, 16 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- يسر تست ميو إيه آي(TestMu AI) ، المعروفة سابقًا باسم لامدا تست (LambdaTest)، أول منصة في العالم لهندسة الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، أن تكشف عن النسخة الخامسة من مؤتمرها الأبرز TestMu Conference، الذي سيُعقد افتراضيًا في الفترة من 19 إلى 21 أغسطس 2026. من المتوقع أن يستقطب الحدث هذا العام أكثر من 75,000 من المطورين وصنّاع الحلول ومهندسي الجودة من أكثر من 120 دولة، ما يجعله أكبر مؤتمر افتراضي في العالم يُعنى بمجال الهندسة القائمة على الوكلاء والجو

صُمم TestMu Conference 2026 لاستكشاف الكيفية التي يعيد بها الذكاء الاصطناعي صياغة أساليب بناء البرمجيات واختبارها وإطلاقها، بدءًا من مهام سير العمل القائمة على الوكلاء والجودة الذاتية، وصولًا إلى أدلة عمل مجرّبة عمليًا للذكاء الاصطناعي والثقافة الهندسية التي تقود هذا التحول برمّته. يستضيف المؤتمر نخبة مرموقة من المتحدثين العالميين تضم عددًا من أبرز الأصوات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا، من بينهم Luis Héctor Chávez، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Replit؛ وFrancesca Lazzeri، المديرة الرئيسية للمجموعة في مايكروسوفت؛ وThomas Dohmke، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Entire؛ وDona Sarkar، رئيسة إحداث التغيير في مجال مناصرة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لدى مايكروسوفت؛ وNilesh Dalvi، قائد هندسي في Glean؛ وRashi Agrawal، رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في Hinge Health؛ وViktoria Semaan، مسؤولة رئيسية عن الترويج التقني في Databricks؛ وAmanda Martin، رئيسة علاقات المطورين في Vapi، إلى جانب متحدثين آخرين.

قال Rakesh Sukla، مدير الهندسة للمنصات وهندسة الجودة في Bread Financial وأحد المتحدثين في TestMu Conference 2026: «أسهم الذكاء الاصطناعي الوكيلي في تطور قطاع الهندسة والجودة. مع اضطلاع وكلاء الذكاء الاصطناعي بحصة متزايدة من أعباء العمل الهندسي، يصبح العامل الفارق الحقيقي مدى صرامتنا في التحقق مما يبنونه. ويجمع TestMu Conference الممارسين والقادة الذين يرسمون ملامح هذا التخصص، وإنني أتطلع إلى التعلم من هذا المجتمع الرائع والإسهام فيه. وتكتسب منصات مثل TestMu Conference أهمية بالغة؛ إذ تتيح لنا التواصل وتبادل المعرفة وبناء الأطر التي ستحمي تطبيقات المستقبل المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

على مدى ثلاثة أيام، سيتمكن الحضور من متابعة 80+ جلسة، تشمل كلمات رئيسية وورش عمل تفاعلية وجلسات حوارية غير رسمية وحلقات نقاش تتناول موضوعات منها مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء، وهندسة الجودة الذاتية، وبناء وكلاء ذكاء اصطناعي موثوقين، وتقييمات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحسين تكاليف النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، واعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وتحول قائم على الذكاء الاصطناعي ومتمحور حول الإنسان، واستراتيجيات القيادة التكنولوجية، وغيرها الكثير. وتهدف هذه الجلسات إلى إثراء النقاشات المتعمقة، وإتاحة التعلم العملي، وتبادل الأفكار الاستراتيجية، فيما تواكب الفرق الهندسية التحول نحو تطوير البرمجيات القائم على الوكلاء.

قال Asad Khan، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتست ميو إيه آي: «TestMu Conference 2026 هو المؤتمر السنوي الأبرز لتست ميو إيه آي؛ صممه المجتمع ولخدمته. مع انتقال وكلاء الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى بيئات الإنتاج، تغيرت الأسئلة التي تواجه كل فريق هندسي: كيف نثق بالأنظمة الذاتية؟ وكيف نتحقق مما يبنيه الوكلاء؟ وكيف نبقي الجودة محورًا لكل ذلك؟ يجمع هذا المؤتمر أصحاب الرؤى ورواد التجديد وصنّاع التغيير الذين يعملون الآن على الإجابة عن هذه الأسئلة. فهو ليس مجرد فعالية، بل منصة تتيح لنا جميعًا التواصل والتعلم وإلهام بعضنا بعضًا. فلنفتح آفاقًا جديدة، ولنبنِ مستقبلًا تكون فيه جودة البرمجيات حجر الأساس لعصر الوكلاء».

كما يتيح المؤتمر فرصًا لا مثيل لها للتواصل مع النظراء والتعلم العملي والمشاركة في تحديات مباشرة، مع جوائز تصل قيمتها إلى $15,000. ويضم TestMu Conference 2026 أيضًا منظومة واسعة من الشركاء، تشمل أكسنتشر وكابجيميني وLTIMindtree ومايكروسوفت وPersistent وويبرو، إلى جانب جهات عديدة أخرى.

وبالتزامن مع المؤتمر، أطلقت تست ميو إيه آي فعالية Kane CLI Online Hackathon، وهو هاكاثون مخصص للمطورين الذين يطورون البرمجيات باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي للبرمجة، ويرغبون في معرفة ما يحدث عند إضافة طبقة تحقق فعلية إلى جانب هؤلاء الوكلاء. تفضل بزيارة: الرابط.

التسجيل في المؤتمر مجاني ومتاح الآن. للمزيد من التفاصيل، بما فيها الجدول الكامل للحدث وقائمة المتحدثين والموضوعات التي سيتناولها، تفضل بزيارة: الرابط.

نبذة عن TestMu AI

تست ميو إيه آي (لامدا تست سابقًا) منصة متكاملة لهندسة الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، تتيح للفرق إجراء الاختبارات بذكاء وإطلاق البرمجيات بوتيرة أسرع. وصُممت المنصة للعمل على نطاق واسع، إذ توفر مجموعة متكاملة من وكلاء الذكاء الاصطناعي تغطي جميع مراحل جودة البرمجيات، من التخطيط والكتابة إلى التنفيذ والتحليل. وبفضل تصميمها القائم على الذكاء الاصطناعي منذ الأساس، تتيح المنصة اختبار تطبيقات الويب والجوال والتطبيقات المؤسسية على أي نطاق، باستخدام أجهزة ومتصفحات حقيقية وفي بيئات واقعية مخصصة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .www.testmuai.com

للتواصل الإعلامي

Nikhil Saxena

مدير الاتصالات المؤسسية

TestMu AI

[email protected]

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